На польському кордоні залишаються заблокованими три напрямки, у чергах близько 500 фур, - Держприкордонслужба
Поляки продовжують блокувати рух вантажівок на пунктах пропуску "Рава-Руська", "Ягодин" та "Угринів".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"У бік Україна найменше пропускається через "Ягодин", хоча це найбільший інфраструктурний напрямок, який може задовольнити потребу в перетині кордону великої кількості транспортів. За минулу добу кількість перетинів була на рівні 60 вантажівок", - додав речник ДПСУ.
Загалом на трьох напрямках в чергах перебувають близько 500 вантажівок. Зокрема є черги й на розблокованих напрямках:
- "Краківець" - близько 900 фур;
- "Шегині" - близько 800.
"Втім рух на напрямках залишається інтенсивним", - додав Демченко.
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Алекс Скела
показати весь коментар08.04.2024 09:22 Відповісти Мені подобається 3
Василь Довганенко #589385
показати весь коментар08.04.2024 09:51 Відповісти Мені подобається 1
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