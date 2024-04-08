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На польському кордоні залишаються заблокованими три напрямки, у чергах близько 500 фур, - Держприкордонслужба

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Поляки продовжують блокувати рух вантажівок на пунктах пропуску "Рава-Руська", "Ягодин" та "Угринів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"У бік Україна найменше пропускається через "Ягодин", хоча це найбільший інфраструктурний напрямок, який може задовольнити потребу в перетині кордону великої кількості транспортів. За минулу добу кількість перетинів була на рівні 60 вантажівок", - додав речник ДПСУ.

Загалом на трьох напрямках в чергах перебувають близько 500 вантажівок. Зокрема є черги й на розблокованих напрямках:

  • "Краківець" - близько 900 фур;
  • "Шегині" - близько 800.

"Втім рух на напрямках залишається інтенсивним", - додав Демченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польські протестувальники почали частково пропускати вантажівки у пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська"

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5941) кордон (4754) Польща (8488) блокування (647) Демченко Андрій (342)


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Як шо - то саме ця сила зупинить ***** на кордонах Європи!
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08.04.2024 09:22 Відповісти
Місцеві вибори пройшли у пшеків, тепер хфермери готуються до президентських виборів 2025 року.
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08.04.2024 09:51 Відповісти
 
 