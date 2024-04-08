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Кучма про можливість перемир’я з РФ: На нас напав божевільний озвірілий маніяк, він не зупиниться

кучма

Росія використала б перемир’я з Україною для накопичення сил та припинення допомоги Україні країнами Заходу.

Про це другий президент України Леонід Кучма заявив в інтерв'ю японському агентству новин Kyodo News, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо ідеї припинити вогонь, щоб не було більше жертв… Я не буду казати тут очевидні речі - типу того, що Росія використає перемир’я лише для того, щоб змусити Захід припинити допомогу Україні, сама ж накопичить сили та вдарить знову. Це ясно і прозоро, як скло...Коли нас закликають припинити боротьбу, щоб не було жертв - складається враження, що це боксера закликають припинити двобій із суперником, сильнішим за нього. Мовляв - зупинись, і не буде більше крові з носу, нових синців… Якщо боксер зупиниться - так і буде. Але в нас не бокс, на нас напав божевільний озвірілий маніяк, для якого немає правил і який прийшов не боксувати, а вбивати, чого вже навіть не приховує Росія. Маніяк не зупиниться", - зазначає Кучма.

Він також наголосив, що "перемир'я" залилишило б під владою Москви окуповані території на сході та півдні України.

"Ви готові кинути наших людей наодинці з тими, хто випалює там зараз усі прояви українського, хто встановив там режим політичного терору гірший, ніж в самій Росії, хто, зрештою, здатний на відкритий геноцид, як у Бучі? Ви - готові? Ми - ні!" - сказав другий президент України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мелоні: Плутати поняття "мир" з "капітуляцією" України є лицемірством

Кучма також констатував, що припинити боротьбу з російським диктатором Володимиром Путіним означало б сприяти його імперсько-реваншистським планам.

"Згадайте, як згода Заходу на анексію Гітлером Судетської області обернулась повною окупацією Чехословаччини, а далі - нападом на Польщу вже з використанням промислового потенціалу Чехії. Для Путіна така тактика (як свого часу було й для Гітлера) - це підсилення його потенціалу для ведення війни. Адже його режим на тимчасово окупованих українських територіях вже проводить тотальну насильницьку мобілізацію українців, стравлюючи їх на братовбивство та погрожуючи іншим європейським країнам", - зазначив він.

Автор: 

Кучма Леонід (495) росія (64969) перемир’я (892)


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Топ коментарі
+34
Це часом не ти продавав танки, віддав наші ракети, порізав стратегічні бомбери? Ні?
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08.04.2024 09:30
+31
А хто ж віддав ядерку та сунув нам овоча??? При кому корупція взлетіла до небес та були знищені тисячі підприємств в тому числі оборонки? Хто вбив Гонгадзе? Цей вилупок відкупився і ні хто з його сімейки не воює за Україну!
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08.04.2024 09:33
+25
Хто це ? Не той хто роззброював армію?
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08.04.2024 09:32
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Це часом не ти продавав танки, віддав наші ракети, порізав стратегічні бомбери? Ні?
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08.04.2024 09:30 Відповісти
так-і до вбивства Георгія Гонгадзе він звичайно не має ніякого віднощення...
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08.04.2024 09:36 Відповісти
Але як сказав! Як закордонно- дивані грізні вояки. Чим далі людина від фронту, тим більше ій потрібен весь дамбас.
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08.04.2024 10:19 Відповісти
весь не треба, тільки українська його частина
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08.04.2024 18:38 Відповісти
Хто це ? Не той хто роззброював армію?
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08.04.2024 09:32 Відповісти
Да не, похож просто.
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08.04.2024 09:40 Відповісти
До Порошенка усі роззброювали, навіть відносно патріотичний Ющенко.
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08.04.2024 10:34 Відповісти
Ще одне мурло вилізло!!! І живий же ще!!!!
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08.04.2024 09:33 Відповісти
Упирі живуть вічно. Це цей п.дор під примусом амерів віддав рюсні 2тисячі термоядерних боєголовок із ракетами та літаками.
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08.04.2024 09:55 Відповісти
Примус-примусом а свої 30 ********* від сосії рудий підор отримав.
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08.04.2024 10:51 Відповісти
А хто ж віддав ядерку та сунув нам овоча??? При кому корупція взлетіла до небес та були знищені тисячі підприємств в тому числі оборонки? Хто вбив Гонгадзе? Цей вилупок відкупився і ні хто з його сімейки не воює за Україну!
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08.04.2024 09:33 Відповісти
Ну, овоча не всунув, погодився на третій тур і прийшов Ющенко. Та і ядерну віддав Кравчук, Кучма тільки зафіксував дію. Я не є адвокатом Кучми, але, навіть якщо у всьому його звинуватити, то значить він говорить неправду? Всі коментарі - проти його слів. Тобто потрібно йти на перемовини із рашкою? Отоді вже нашим депутатам не потрібно мучитись із законом про мобілізацію. Служитимуть усі, аж бігом, забудуть і про спідниці жіночі, під якими сидять, і про кафешки, і ресторани, і спортклуби. Служитимуть УСІ. Тільки в армії рашки проти України і країн Заходу.
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08.04.2024 09:54 Відповісти
П.дор кравчук віддав тактичну ядерну зброю, а гей кучмо віддав термоядерну.
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08.04.2024 09:57 Відповісти
Головне, що виходить з ваших слів - Зермак святий, треба йти на перемовини. Які ж ви, подоляківці, упороті. Для вас смерть України - величезне благо, прокляття на ваші голови. Вам аби грошенят, хоч і кривавих.
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08.04.2024 10:02 Відповісти
Віддав стратегічну авіацію,літаки з БК за якісь вигадані газові борги.
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08.04.2024 09:59 Відповісти
Не факт. І тому треба йти на перемир'я? Це до чого.
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08.04.2024 10:38 Відповісти
А хто це тут каже, що треба йти на перемир'я?
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08.04.2024 12:31 Відповісти
Не підтримка тези є підтримка антитези.
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08.04.2024 13:50 Відповісти
Служитимуть? Ок. А воевать хто будет? Ну на нуле. Или ты про на нуле? А то служить звучит как-то слишком растянуто по времени. Продолжай дальше. Рассказывай как мы будем служить когда орки против нас выставят 20 милионов? Расскажи. Я запишу может даже с твоих слов напишу фантастический рассказ.
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08.04.2024 11:54 Відповісти
То що ти пропонуєш? Підставити дупу та погодитись із захопленням нашої землі???
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08.04.2024 12:33 Відповісти
Я пропоную поп ерше выпустить всех кто хочет уехать. Дальше с теми кто воюет контракт например на полтора года и 200 К. После контракта кто хочет тот вместе с деньгами увольняется и может уехать куда хочет. И чтобы так что всякие сранные комбаты с сырскими даже не имели теоретически возможности как-то этому помешать. Поверь немало бы людей нашлось кто воевал бы.
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08.04.2024 17:31 Відповісти
В армії - служба, і під час війни. Воювати - це дія. Ви неуважно прочитали. Служитимуть у рашистській армії, тобто увійдуть у ті 20 мільйонів, про які ви пишите.
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08.04.2024 13:48 Відповісти
То есть у вас у людоедов только два варианта? Выпустить всех кто хочет уехать что, патриотизм мешает? Впрочем если вы людоеды, то какие могут быть к вам вопросы?
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08.04.2024 17:28 Відповісти
О, то ви ще маленький інфантильний хлопчик. Говорити з вами про важливі дорослі речі - дарма витрачати час.
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08.04.2024 20:40 Відповісти
А декілька років тому казав зовсім інше
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08.04.2024 09:34 Відповісти
Хрещений батько корупції і олігархічного типу правління.
якщо на свободі це показник що українці в програші
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08.04.2024 09:34 Відповісти
Огидно слухати кучмаріка,зруйнував все що тільки вдалось в Україні,а тепер щось квакає!
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08.04.2024 09:39 Відповісти
радянським нафталіном засмерділо...
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08.04.2024 09:40 Відповісти
Очолюючи батальон "Монако" батьку олігархату легко давати поради з Лазурного берега
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08.04.2024 09:42 Відповісти
Все вірно сказав, а то вже подумалось, що місцеві олігархи продались кацапській мафії, згадайте, як Бєня торгувався Україною.
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08.04.2024 09:42 Відповісти
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08.04.2024 09:46 Відповісти
Зверніть увагу! У більшості постів обговорюється не те що сказано, а брудна білизна того, хто говорить. Про суть сказаного ні слова, впритул не помічають. Не підкажете, як звати таких коментаторів та що вони тут роблять?
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08.04.2024 13:17 Відповісти
До речі, така тактика простежується у багатьох темах: сконцентрувати увагу не власне на темі, а на "брудній білизні" автора. Реальної чи вигаданої все одно. Одним словом, влаштовують повний срач.
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08.04.2024 13:55 Відповісти
Це відмазка ,на всяк випадок , що віддав ядерну зброю і розбазарив весь оборонний потенціал, який в його часи був третім у світі. А тепер ,з Монако, "мудрість " прорвалась.
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08.04.2024 09:44 Відповісти
В його часи вже не було, віддав Кравчук, йому дякуйте. Кучма зафіксував подію.
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08.04.2024 09:56 Відповісти
Є історичне фото ,як він разом з Клінтоном і Єльциним підписує документ. Міг відмовитись. Але ж для цьго потрібно було мати відповідні фаберже.
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08.04.2024 10:00 Відповісти
Не міг. І тому багато причин. Здається і ви про це знаєте, це вже перемусолене. Справа не в тому ж, а в його словах про перемовини. Тобто ви за перемир'я і знищення України.
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08.04.2024 10:37 Відповісти
Ви часом не нащадок прокурора Вишинського? Той також "правильні "вироки виносив.
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08.04.2024 10:46 Відповісти
Як все запущено. Мова йде про критичність перемовин, а ви - про ядерну зброю, Вишинського, вироки. Вирок і констатація фактів - різні речі.
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08.04.2024 12:01 Відповісти
Кучма створив олігархічну систему і привів до влади зрадника януковича
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08.04.2024 09:46 Відповісти
Одне НО, саме Кучма був ініціатором ініціатив "не стріляти у відповідь" під час керівництва групою перемовників по мінським угодам! Саме Кучма втілив у життя умови Будапештського меморандуму. Як і при інших президентах до 2014 року він не чинив супротив рашистській пропаганді і приїзду одіозних кремлівських політиків що розповсюджували ідеї "руССкого мира"! Саме Кучма дав дорогу у життя Януковичу як політику та високопосадовцю! От був би таким розумнив вчора як сьогодні!!!
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08.04.2024 09:53 Відповісти
Ініціатором був Зєрмак. Не знімайте з нього провини. Кучма тому і вийшов.
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08.04.2024 09:58 Відповісти
Янукович - це пішак. Кукловоди зовсім інші.
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08.04.2024 10:37 Відповісти
Чувак такий типу не при делах зовсім
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08.04.2024 09:55 Відповісти
Кучма і голобородько-блазня обрав, щоб "поржать"? Оцінка влучна. Це не "глобальна формула миру" - свідоме відволікання зусиль і ресурсів від збройної перемоги на маячню
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08.04.2024 10:01 Відповісти
Тільки зброя нам допоможе.Іншого варіанту не має
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08.04.2024 10:01 Відповісти
Ах ти курва,та ти ж падло продав Україну. Мразота . Порізали літаки та ракети **** руда
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08.04.2024 10:02 Відповісти
Прокльони на адресу Кучми - справедливі.
Але це не відміняє змісту того, що він сказав. Бо саме в цьому - сенс виживання українців як нації - це ведення війни з рашистською пітьмою, допоки вона не "захлинеться власною кров'ю" на українській землі і не забереться геть.
Потрібно сприймати слова Кучми, як щире каяття за його дії із роззброєння України за часів президентства.
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08.04.2024 10:11 Відповісти
Все вірно, плюсую. Якби він ще у явному вигляді вибачитись, то прокльонів було б менше.
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08.04.2024 10:39 Відповісти
Оооо всплила стара гнида. Ще падло Ющер шось промекати повинен, ато шосьне чути давно покідька,.
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08.04.2024 10:13 Відповісти
А А за продажу всего ПВО и самолетов с танками совесть его не мучает?
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08.04.2024 10:14 Відповісти
Росія використає перемир'я лише для того, щоб змусити Захід припинити допомогу Україні, сама ж накопичить сили та вдарить знову. Це ясно і прозоро, як скло...
Кучма хоч і скотина, але точно не дурень. На відміну від декого тут, кому досі не ясно і не прозоро.
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08.04.2024 10:14 Відповісти
Як тільки Кучма почав говорити нормальні речі, зразу єрмаківська ботоферма запрацювала на повну потужність по метанню в нього гімна. До цього ніхто не згадував гріхи кучми
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08.04.2024 10:17 Відповісти
"Через два дня в российской столице три президента подписали совместное заявление об условиях присоединения России и Украины к ДНЯО. Москва получала $  60 млрд за сокращение ядерного арсенала. Киев вовсе от него отказывался в обмен на заверения https://nv.ua/ukraine/events/yadernoe-oruzhie-kak-ukraina-otkazalas-ot-yadernogo-vooruzheniya-v-1994-godu-istoriya-ukrainy-50037686.html в поддержке США и $  900 млн. "
"Для нас это было важно, на нашем языке гарантии - это как обязательства перед НАТО или Японией, это предполагает ответ американских войск. И мы объяснили украинцам, что в случае нарушения меморандума мы не готовы дать Украине военные гарантии. В Киеве это поняли, это был их выбор»."
"Бывший директор Южмаша быстро забыл о 46 ракетах. В ноябре, через четыре месяца после своего избрания, Кучма убеждал парламент присоединиться к ДНЯО в безъядерном статусе."

поки був премєром то був ЗА - щоб залишити ракети
коли став президентом, то став ЗА - щоб передати та утилізувати

Клінтон вже заявив, що жалкує про це рішення.
Дивно. Може гра на публіку

Тепер Кучам може розказати - як все було на справді...
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08.04.2024 10:23 Відповісти
В нас при владі був маньяк,який знищив війська,роздав заводи в тому числі своєму зятю,привів до влади януковоща,та за це все ще й досі не обмінний на наших полонених
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08.04.2024 10:28 Відповісти
Чучма - сексот КГБ. Після 1991 року чітко виконував усі вказівки Кремля.
Його підпис стоїть на Указі про створення довірчих товариств (трастів)
у 1992 році, які луснули у 1994. Несе повну відповідальність за інфляцію
в 2000% у 1992р та 10000% у 1993р. До останнього затягував грошеву
реформу (проведена у серпні 1996р.)
Три роки бив чечітку перед Єльцманом для підписання "Вялікага дагавора"
1997 року що став першим етапом до анексії Криму в 2014р.
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08.04.2024 10:30 Відповісти
Все ти розумієш, старий лис! Так чого ж ти так давно та з насолодою допомагаєш цьому ман'яку?!
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08.04.2024 10:35 Відповісти
Старий лис погоняло кравчука.кучма-чума,підор-гітарист,батько Ахметова,куча гівна тощо....
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08.04.2024 10:56 Відповісти
Погоняло погонялом (я цього урода ще з ПМЗ знаю! Ще на перших виборах казали: ПМЗ розвалив, тепер Україну хоче розвалити!), але його лисячої суЧності ніхто не відміняв! До Макаровича йому, звичайно, як до Києва рачки, але, бач, хитрощів вистачає, щоб співати те, що від нього бажають почуяти тут і зараз!
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09.04.2024 00:22 Відповісти
Цей п.дарас має сидіти в буцегарні за все те що наробив, за те що зараз нас обстрілюють нашими є ракетами з наших літаків, які віддало це лайно. За ядерку, за розвалені заводи та олігархів, за януковоща!!!!!!!!!!!!!!
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08.04.2024 10:36 Відповісти
Ця мразота кучма нехай завалить свій смердючий зрадницький піздак!
З нього треба шкіру живцем здерти на Майдані!
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08.04.2024 11:25 Відповісти
Редакція !!! Навіщо злите читачів? Друкуєте цю скотину.
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08.04.2024 11:27 Відповісти
Кучма про можливість перемир'я з РФ: На нас напав божевільний озвірілий маніяк

Цікаво: а де це маніяк напав на бідолашного Кучму?
__________________________________________

"А хто ж таку нам кучму дав?"

(І. Котляревський, "Енеїда")
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08.04.2024 11:35 Відповісти
На Лазурном берегу Франции, на шикарной вилле зятя-миллиардера под Шате Шеваль и голубого тунца думается особо хорошо. Можно выносить в мир гениальные мысли. Главное, что дети и внуки находятся в безопасности. На головы не падают крылатые ракеты и шахеды, да и повестки в военкомат никому не грозят. Лишил Украину ядерного оружия, два срока оголтело грабил Украину, а теперь наслаждается спокойной и беззаботной старостью.
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08.04.2024 11:37 Відповісти
А где достойный потомок последнего кошевого атамана Запорожской сечи Петра Калнышевского? Почему он всю войну молчит, аки рыба об лёд? Где гениальные советы новоявленного мессии современности?
Мій народе...
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08.04.2024 11:46 Відповісти
по сути Кучма сказал все правильно...
Ну а то что отдал ЯО...
Положа руку на сердце --все мы тогда верили в "гарантии безопасности " от крупнейших стран мира.
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08.04.2024 11:55 Відповісти
Мабуть сосід по дачі? Говорити і діяти, різні показники!!!
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08.04.2024 13:47 Відповісти
"Сосід" кажете, ну тут вам видніше ...
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08.04.2024 14:05 Відповісти
Кто верил? Даже дети типа меня тогда понимали шо нас просто имеют. А 57-ми летний лоб этого не понимал.
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08.04.2024 16:44 Відповісти
Що це воно вилізло? Кравчук побачив як все замутилось і подумав, що краще померти,
аце кучмо ще можна притягнути за державну зраду та запитати хто розікрав оборону.
Чисельні правоохоронні органи ДБР, НАБУ, САП .... повинні відкрити впровадження за статтею держзрада !
Подивіться, що у нас було, куди все поділось?

https://youtu.be/bYc58KG5N-s
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08.04.2024 12:37 Відповісти
Сволото відкрило свого брудного рота.... Хто з Крачуком, щоб віфн веретеном крутився у труні, розісрав і обікрав нас?
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08.04.2024 13:14 Відповісти
****, хто би говорив. Падло віддало все, що в нас було, Проклинаю тебе, до сьомого коліна, тварюка!!!
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08.04.2024 13:45 Відповісти
"...на нас напав божевільний озвірілий маніяк, для якого немає правил і який прийшов ... вбивати, чого вже навіть не приховує... Маніяк не зупиниться ..." Джерело:
На цьому не бажаєте сконцентрувати увагу?
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08.04.2024 14:17 Відповісти
чучма
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08.04.2024 14:45 Відповісти
 
 