Кучма про можливість перемир’я з РФ: На нас напав божевільний озвірілий маніяк, він не зупиниться
Росія використала б перемир’я з Україною для накопичення сил та припинення допомоги Україні країнами Заходу.
Про це другий президент України Леонід Кучма заявив в інтерв'ю японському агентству новин Kyodo News, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо ідеї припинити вогонь, щоб не було більше жертв… Я не буду казати тут очевидні речі - типу того, що Росія використає перемир’я лише для того, щоб змусити Захід припинити допомогу Україні, сама ж накопичить сили та вдарить знову. Це ясно і прозоро, як скло...Коли нас закликають припинити боротьбу, щоб не було жертв - складається враження, що це боксера закликають припинити двобій із суперником, сильнішим за нього. Мовляв - зупинись, і не буде більше крові з носу, нових синців… Якщо боксер зупиниться - так і буде. Але в нас не бокс, на нас напав божевільний озвірілий маніяк, для якого немає правил і який прийшов не боксувати, а вбивати, чого вже навіть не приховує Росія. Маніяк не зупиниться", - зазначає Кучма.
Він також наголосив, що "перемир'я" залилишило б під владою Москви окуповані території на сході та півдні України.
"Ви готові кинути наших людей наодинці з тими, хто випалює там зараз усі прояви українського, хто встановив там режим політичного терору гірший, ніж в самій Росії, хто, зрештою, здатний на відкритий геноцид, як у Бучі? Ви - готові? Ми - ні!" - сказав другий президент України.
Кучма також констатував, що припинити боротьбу з російським диктатором Володимиром Путіним означало б сприяти його імперсько-реваншистським планам.
"Згадайте, як згода Заходу на анексію Гітлером Судетської області обернулась повною окупацією Чехословаччини, а далі - нападом на Польщу вже з використанням промислового потенціалу Чехії. Для Путіна така тактика (як свого часу було й для Гітлера) - це підсилення його потенціалу для ведення війни. Адже його режим на тимчасово окупованих українських територіях вже проводить тотальну насильницьку мобілізацію українців, стравлюючи їх на братовбивство та погрожуючи іншим європейським країнам", - зазначив він.
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якщо на свободі це показник що українці в програші
Але це не відміняє змісту того, що він сказав. Бо саме в цьому - сенс виживання українців як нації - це ведення війни з рашистською пітьмою, допоки вона не "захлинеться власною кров'ю" на українській землі і не забереться геть.
Потрібно сприймати слова Кучми, як щире каяття за його дії із роззброєння України за часів президентства.
Кучма хоч і скотина, але точно не дурень. На відміну від декого тут, кому досі не ясно і не прозоро.
"Для нас это было важно, на нашем языке гарантии - это как обязательства перед НАТО или Японией, это предполагает ответ американских войск. И мы объяснили украинцам, что в случае нарушения меморандума мы не готовы дать Украине военные гарантии. В Киеве это поняли, это был их выбор»."
"Бывший директор Южмаша быстро забыл о 46 ракетах. В ноябре, через четыре месяца после своего избрания, Кучма убеждал парламент присоединиться к ДНЯО в безъядерном статусе."
поки був премєром то був ЗА - щоб залишити ракети
коли став президентом, то став ЗА - щоб передати та утилізувати
Клінтон вже заявив, що жалкує про це рішення.
Дивно. Може гра на публіку
Тепер Кучам може розказати - як все було на справді...
Його підпис стоїть на Указі про створення довірчих товариств (трастів)
у 1992 році, які луснули у 1994. Несе повну відповідальність за інфляцію
в 2000% у 1992р та 10000% у 1993р. До останнього затягував грошеву
реформу (проведена у серпні 1996р.)
Три роки бив чечітку перед Єльцманом для підписання "Вялікага дагавора"
1997 року що став першим етапом до анексії Криму в 2014р.
З нього треба шкіру живцем здерти на Майдані!
Цікаво: а де це маніяк напав на бідолашного Кучму?
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"А хто ж таку нам кучму дав?"
(І. Котляревський, "Енеїда")
Мій народе...
Ну а то что отдал ЯО...
Положа руку на сердце --все мы тогда верили в "гарантии безопасности " от крупнейших стран мира.
аце кучмо ще можна притягнути за державну зраду та запитати хто розікрав оборону.
Чисельні правоохоронні органи ДБР, НАБУ, САП .... повинні відкрити впровадження за статтею держзрада !
Подивіться, що у нас було, куди все поділось?
https://youtu.be/bYc58KG5N-s
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