Кучма про можливість перемир’я з РФ: На нас напав божевільний озвірілий маніяк, він не зупиниться

Росія використала б перемир’я з Україною для накопичення сил та припинення допомоги Україні країнами Заходу.

Про це другий президент України Леонід Кучма заявив в інтерв'ю японському агентству новин Kyodo News, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо ідеї припинити вогонь, щоб не було більше жертв… Я не буду казати тут очевидні речі - типу того, що Росія використає перемир’я лише для того, щоб змусити Захід припинити допомогу Україні, сама ж накопичить сили та вдарить знову. Це ясно і прозоро, як скло...Коли нас закликають припинити боротьбу, щоб не було жертв - складається враження, що це боксера закликають припинити двобій із суперником, сильнішим за нього. Мовляв - зупинись, і не буде більше крові з носу, нових синців… Якщо боксер зупиниться - так і буде. Але в нас не бокс, на нас напав божевільний озвірілий маніяк, для якого немає правил і який прийшов не боксувати, а вбивати, чого вже навіть не приховує Росія. Маніяк не зупиниться", - зазначає Кучма.

Він також наголосив, що "перемир'я" залилишило б під владою Москви окуповані території на сході та півдні України.

"Ви готові кинути наших людей наодинці з тими, хто випалює там зараз усі прояви українського, хто встановив там режим політичного терору гірший, ніж в самій Росії, хто, зрештою, здатний на відкритий геноцид, як у Бучі? Ви - готові? Ми - ні!" - сказав другий президент України.

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Кучма також констатував, що припинити боротьбу з російським диктатором Володимиром Путіним означало б сприяти його імперсько-реваншистським планам.

"Згадайте, як згода Заходу на анексію Гітлером Судетської області обернулась повною окупацією Чехословаччини, а далі - нападом на Польщу вже з використанням промислового потенціалу Чехії. Для Путіна така тактика (як свого часу було й для Гітлера) - це підсилення його потенціалу для ведення війни. Адже його режим на тимчасово окупованих українських територіях вже проводить тотальну насильницьку мобілізацію українців, стравлюючи їх на братовбивство та погрожуючи іншим європейським країнам", - зазначив він.