Росіяни змінили тактику ударів по енергетиці України, збитки гірші ніж взимку 2022-2023 років, - FT

Російські окупаційні війська змінили тактику атак української енергетичної системи.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Так, росіяни використовують високоточні ракети для знищення електростанцій у менш захищених регіонах. Деякі з них, можливо, не вдасться відновити до наступної зими.

За даними видання, офіційні особи України повідомили, що збитки, які завдала РФ, не так масштабні, втім, гірші, ніж взимку 2022-2023 років.

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Так, з 22 по 29 березня Росія обстріляла сім теплоелектростанцій. Також російські ракети влучили у дві гідроелектростанції. Енергооб'єкти Києва окупанти не атакували, оскільки столиця має одну з найкращих систем ППО.

Гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що торік РФ атакувала електропідстанції й трансформатори по всій країні, проте сьогодні ракети націлені на електростанції в окремих регіонах, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити за короткий час неможливо".

Також керівник відділу комунікацій "Укренерго" Марія Цатурян розповіла, що росіяни застосовують проти 5-6 енергетичних об'єктів в одному регіоні ту ж саму кількість ракет, яку застосовували під час масованих ударів у 2022-23 роках. "Укренерго" може захистити менші підстанції захисними спорудами, проте не великі електростанції, відновлення яких потребує місяців або ж років.

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"Друга, важлива відмінність від зими 2022-2023 років – Росія зараз також використовує дорогі високоточні балістичні ракети, заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг Андрій Герус. Герус сказав, що в одній нещодавній атаці на вугільну електростанцію були використані балістичні ракети вартістю 100 мільйонів доларів, але Україна має лише кілька американських систем ППО Patriot, здатних їх збити", - пише FT.

За словами представника української військової розвідки Андрія Черняка, ворог також застосовує велику кількість БпЛА в якості більш дешевого способу ураження, наприклад, трансформаторів.

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