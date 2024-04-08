Росіяни змінили тактику ударів по енергетиці України, збитки гірші ніж взимку 2022-2023 років, - FT
Російські окупаційні війська змінили тактику атак української енергетичної системи.
Про це йдеться в матеріалі Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.
Так, росіяни використовують високоточні ракети для знищення електростанцій у менш захищених регіонах. Деякі з них, можливо, не вдасться відновити до наступної зими.
За даними видання, офіційні особи України повідомили, що збитки, які завдала РФ, не так масштабні, втім, гірші, ніж взимку 2022-2023 років.
Так, з 22 по 29 березня Росія обстріляла сім теплоелектростанцій. Також російські ракети влучили у дві гідроелектростанції. Енергооб'єкти Києва окупанти не атакували, оскільки столиця має одну з найкращих систем ППО.
Гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що торік РФ атакувала електропідстанції й трансформатори по всій країні, проте сьогодні ракети націлені на електростанції в окремих регіонах, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити за короткий час неможливо".
Також керівник відділу комунікацій "Укренерго" Марія Цатурян розповіла, що росіяни застосовують проти 5-6 енергетичних об'єктів в одному регіоні ту ж саму кількість ракет, яку застосовували під час масованих ударів у 2022-23 роках. "Укренерго" може захистити менші підстанції захисними спорудами, проте не великі електростанції, відновлення яких потребує місяців або ж років.
"Друга, важлива відмінність від зими 2022-2023 років – Росія зараз також використовує дорогі високоточні балістичні ракети, заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг Андрій Герус. Герус сказав, що в одній нещодавній атаці на вугільну електростанцію були використані балістичні ракети вартістю 100 мільйонів доларів, але Україна має лише кілька американських систем ППО Patriot, здатних їх збити", - пише FT.
За словами представника української військової розвідки Андрія Черняка, ворог також застосовує велику кількість БпЛА в якості більш дешевого способу ураження, наприклад, трансформаторів.
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розширю питання:
то, скажи мені, виталий, де в тебе добре? де, в тебе, сьогодні, зараз, добре в україні?
бажаю тобі, жити з таким добре, все твоє існування!
А ось що стосовно "людини Ахметова" сказав професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» Олексій Гарань - https://www.radiosvoboda.org/a/30464783.html «Сказати, що Шмигаль є людиною Ахметова, я не можу. Але в цілому, безумовно, ми бачимо, що Зеленський зараз починає грати в старі ігри. Він намагається дистанціюватися від Коломойського, але з іншими олігархами (з Ахметовим, з Пінчуком) у нього налагоджуються стосунки»
3й рік війни.
Де патронні заводи?
Де снарядні заводи?
Де ракетобудівний комплекс ?
( Знищений разом з декомунізацію)
Де системи Кольчуга?
Грім?
Вільха?
Отож.
Ведь вокруг пуйла ключевых фигур не так и много ....
Но, наверное и в этом случае, западные партнеры не одобрят...
Продолжение темы -
MEDIUM AND LONG RANGE TACTICAL STRIKE WEAPONS
http://samlib.ru/k/koganickij_g_a/banshee.shtml http://samlib.ru/k/koganickij_g_a/banshee.shtml
(С_ Зеленский) … «Если нет противовоздушной обороны для защиты нашей энергосистемы, и русские атакуют ее, мой вопрос: почему мы не можем ответить им? - добавил Зеленский. - Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества. Это честно»…
… Смотрю я на истеричные попытки путинской россии (с маленькой и позорной буквы) нагадить в украинские галоши, методом разрушения энергосистемы и задумался - "А что можно в такой ситуации сделать!?". Ответ пришел очень простой, исходящий из психотипа путина и его окружения - это криминальная ШПАНА. Они понимают недопустимость своих деяний только тогда, когда ПОЛУЧАЮТ ПОЛНОМАСШТАБНЫЙ И АДЕКВАТНЫЙ "ОТВЕТ" ...
Зараз вже не сподіваються, тому іпашать по повній. От і вся "тактика"...