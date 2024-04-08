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Росіяни змінили тактику ударів по енергетиці України, збитки гірші ніж взимку 2022-2023 років, - FT

світло

Російські окупаційні війська змінили тактику атак української енергетичної системи.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Так, росіяни використовують високоточні ракети для знищення електростанцій у менш захищених регіонах. Деякі з них, можливо, не вдасться відновити до наступної зими.

За даними видання, офіційні особи України повідомили, що збитки, які завдала РФ, не так масштабні, втім, гірші, ніж взимку 2022-2023 років.

Також читайте: Міненерго про можливість блекаутів: "Ми не знаємо планів ворога"

Так, з 22 по 29 березня Росія обстріляла сім теплоелектростанцій. Також російські ракети влучили у дві гідроелектростанції. Енергооб'єкти Києва окупанти не атакували, оскільки столиця має одну з найкращих систем ППО.

Гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що торік РФ атакувала електропідстанції й трансформатори по всій країні, проте сьогодні ракети націлені на електростанції в окремих регіонах, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити за короткий час неможливо".

Також керівник відділу комунікацій "Укренерго" Марія Цатурян розповіла, що росіяни застосовують проти 5-6 енергетичних об'єктів в одному регіоні ту ж саму кількість ракет, яку застосовували під час масованих ударів у 2022-23 роках. "Укренерго" може захистити менші підстанції захисними спорудами, проте не великі електростанції, відновлення яких потребує місяців або ж років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Економія електрики та підвищення тарифу: Галущенко розповів про наслідки російських обстрілів для енергетики

"Друга, важлива відмінність від зими 2022-2023 років – Росія зараз також використовує дорогі високоточні балістичні ракети, заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг Андрій Герус. Герус сказав, що в одній нещодавній атаці на вугільну електростанцію були використані балістичні ракети вартістю 100 мільйонів доларів, але Україна має лише кілька американських систем ППО Patriot, здатних їх збити", - пише FT.

За словами представника української військової розвідки Андрія Черняка, ворог також застосовує велику кількість БпЛА в якості більш дешевого способу ураження, наприклад, трансформаторів.

Читайте: Окупанти вночі пошкодили об’єкт високовольтної мережі НЕК "Укренерго", у Харкові та області збільшено обсяг аварійних відключень

Автор: 

обстріл (28284) енергетика (2581)


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Топ коментарі
+19
Якби захід мовчки спостерігав - зелупа вже була б губернатором малоросії, як планувалося
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08.04.2024 09:51
+12
Ага українська влада готувалася до війни, робила зброю, а не асфальт, попереджала населення, а німці готувалися смажити шашлики, ржали і просили не розганяти паніку...
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08.04.2024 10:07
+8
Тоді ТЕСи не розйобували.
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08.04.2024 09:55
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Добре в Україні, а погано їй робить Московія (т.з. "роССія"), А НЕ МИ САМІ СОБІ як намагаються запевнити рашисти, котрим треба давати удари у пику доти поки вони не приберуться з нашої землі аби ми й далі продовжили жити мирно й злагоджено із кожним днем краще і краще!!!
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08.04.2024 11:54 Відповісти
ти, мабуть, не розумієш значення слів.
розширю питання:

то, скажи мені, виталий, де в тебе добре? де, в тебе, сьогодні, зараз, добре в україні?
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08.04.2024 11:58 Відповісти
Дубль: Добре в Україні, а погано їй робить Московія (т.з. "роССія"), А НЕ МИ САМІ СОБІ як намагаються запевнити рашисти, котрим треба давати удари у пику доти поки вони не приберуться з нашої землі аби ми й далі продовжили жити мирно й злагоджено із кожним днем краще і краще!!! А якщо ти бажаєш ОСОБИСТО прибути туди де саме я живу, то зазирни до Одеси. А про свою обізнаність справ у Києві я тобі вже сповістив і щось ніхто з перелічених джерел моєї інформації НЕ БАЖАЄ покидати це місто де тобі чомусь "погано"!
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08.04.2024 12:07 Відповісти
то, в одесі добре?
бажаю тобі, жити з таким добре, все твоє існування!
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08.04.2024 12:13 Відповісти
Може краще давай разом, від усього серця, побажаємо рашистам, котрі роблять усе можливе аби нам було погано, щоб їм усі їх злочини повернулись у десятки разів більшою кількістю та щоб по відношенню до них проводилось таке ж "визволення" та "СВО" котре вони принесли на землю України!!!! Підтримаєш?!
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08.04.2024 12:38 Відповісти
Не підтримала (підтримав), тож ймовірність що "Hrysha Hlyba" прихильниця (прихильник) "руССкого мира" зросла майже до 100%!!!
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08.04.2024 13:01 Відповісти
виталий - місцевий дурник. у нього все добре. все чисто
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08.04.2024 12:00 Відповісти
На Печерську добре, в Конча-Заспі, в Козині.
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09.04.2024 08:29 Відповісти
Найкраще - в Козині та Конча-Заспі. На Печерську теж, в принципі, непогано.
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09.04.2024 08:30 Відповісти
Виталя, ти домбасянін? Аxметка під виглядом благодійності постачав виключно жрачку своїм xунвейбінам на окуповані території! Шоб вони йому продовжували копати нелегальне вугілля
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08.04.2024 14:40 Відповісти
Ахметка живе в Лондоні.. а ви тупі придурки в Україні... Маєте можливість тільки тявкати на Ахмєтова... **** до зими 2024-2025 треба готуватися довбойби... вас на яхту Ахмєтова не візьмуть...
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09.04.2024 00:44 Відповісти
Денис Шмигаль керував енергетичними структурами олігарха Ріната Ахметова на Івано-Франківщині
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08.04.2024 10:31 Відповісти
Для інформації - https://www.radiosvoboda.org/a/30464783.html «У компанію ДТЕК і, зокрема в Бурштинську ТЕС, керівником якої я був два останні роки, я потрапив за відкритим конкурсом. Я заходив як заступник генерального директора АТ «ДТЕК Західенерго», а потім обійняв посаду керівника Бурштинської ТЕС. Рівень менеджменту, з яким я спілкувався - це керівник «ДТЕК Енерго» Дмитро Сахарук і керівник «ДТЕК» Максим Тімченко. Але навіть із ними я, за великим рахунком, перетинався лише на офіційних нарадах», - розповів Шмигаль в інтерв'ю «Укрінформ».
А ось що стосовно "людини Ахметова" сказав професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» Олексій Гарань - https://www.radiosvoboda.org/a/30464783.html «Сказати, що Шмигаль є людиною Ахметова, я не можу. Але в цілому, безумовно, ми бачимо, що Зеленський зараз починає грати в старі ігри. Він намагається дистанціюватися від Коломойського, але з іншими олігархами (з Ахметовим, з Пінчуком) у нього налагоджуються стосунки»
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08.04.2024 10:41 Відповісти
Ось на *** вся ця інформація тупа?. путлєр бурштинську ТЕС ракетами розїбав. А дичина про гроші та зв'зки це *******. Була ТЕС і немає ТЕС - це головна новина.
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09.04.2024 00:41 Відповісти
Захід мовчки спостерігає бо мовчки спостерігає Україна.
3й рік війни.
Де патронні заводи?
Де снарядні заводи?
Де ракетобудівний комплекс ?
( Знищений разом з декомунізацію)
Де системи Кольчуга?
Грім?
Вільха?
Отож.
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08.04.2024 10:47 Відповісти
самым эффективным было бы работать по военно-политическому руководству страны-террориста.
Ведь вокруг пуйла ключевых фигур не так и много ....

Но, наверное и в этом случае, западные партнеры не одобрят...
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08.04.2024 11:17 Відповісти
Не допоможе. Рашистів так довго і старанно накачували пропагандою що вже не має значення прізвище їх "батьки народів", тому перемагати і знищувати треба не якусь особу чи якийсь перелік осіб, а саму ідею рашизму та "руССкого мира" котрі тримаються на брехливих "споконвічностях" та "величах" московитів (т.з. "роССіян")!!!
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08.04.2024 11:26 Відповісти
На жаль мав досвід спілкування із особами котрі там живуть, маю досвід того що переживав у дитинстві, юності, молодості під впливом радянської пропаганди котра була менш агресивною ніж ******* рашистська, тому повторюсь - не у особі справа. Нагадаю що доти, доки до влади не прийшов Горбачов у СРСР нічого не змінювалось під впливом суспільства, а лише під впливом осіб, а зараз на Московії (т.з. "роССії") не має опозиції і що єдинороси, що комуністи, що ЛДПРівці затягують ту саму рашистську пісню і іншу співати не бажають бо знають що нічого іншого їх зазомбоване суспільство сприймати не бажає. Якби я помилявся то просто зараз не було б ніякої війни, ані чеченської, ані грузинської, ані в Україні. Не було б відокремленої Абхазії та Південної Осетії, не було б Карабахського конфлікту як і ПМР що корнями йдуть у часи ще ДО розвалу радянської імперії!!!
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08.04.2024 11:49 Відповісти
PART FOUR - FLIGHT BANSHEE

Продолжение темы -

MEDIUM AND LONG RANGE TACTICAL STRIKE WEAPONS

http://samlib.ru/k/koganickij_g_a/banshee.shtml http://samlib.ru/k/koganickij_g_a/banshee.shtml

(С_ Зеленский) … «Если нет противовоздушной обороны для защиты нашей энергосистемы, и русские атакуют ее, мой вопрос: почему мы не можем ответить им? - добавил Зеленский. - Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества. Это честно»…

… Смотрю я на истеричные попытки путинской россии (с маленькой и позорной буквы) нагадить в украинские галоши, методом разрушения энергосистемы и задумался - "А что можно в такой ситуации сделать!?". Ответ пришел очень простой, исходящий из психотипа путина и его окружения - это криминальная ШПАНА. Они понимают недопустимость своих деяний только тогда, когда ПОЛУЧАЮТ ПОЛНОМАСШТАБНЫЙ И АДЕКВАТНЫЙ "ОТВЕТ" ...
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08.04.2024 14:41 Відповісти
Значить електрика буде дорожчати в рази і причина не в тому що щось там розбили (атомні станції всі цілі) а в тому що бандиту ахметці треба чергову яхту або помістя в Монако купти! Тільки обслуговування ось цієї купленої під час війни за пів мільярда євро щорічно коштує біля 50 мільйонів доларів!!!
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08.04.2024 15:23 Відповісти
Це просто тупий рашистський тролль...
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08.04.2024 20:30 Відповісти
Для тупих! https://ukrfootball.ua/news/akhmetov-pobuduvav-sobi-yakhtu-za-500-milioniv-dolariv-video-shikarnogo-korabelnogo-sudna-vlasnika-shakhtarya/ https://ukrfootball.ua/news/akhmetov-pobuduvav-sobi-yakhtu-za-500-milioniv-dolariv-video-shikarnogo-korabelnogo-sudna-vlasnika-shakhtarya/

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08.04.2024 21:17 Відповісти
Це дійсно тупий тролль пише для тупих... Бо нормальна людина, якій загрожує небезпека буде шукати шляхи виходу з ситуації, а не хєрнею займатися з підрахунку статків багатіїв... Довбойоб - буржуйку шукай якісну на зиму 2024-2025... Замерзнеш **** під фотом яхти ахмєтова...
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08.04.2024 21:24 Відповісти
Служиш цьому покидьку? Ну ну!
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08.04.2024 22:16 Відповісти
Ти вже там?
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09.04.2024 08:19 Відповісти
Нема там жодної "тактики" - у 2023 році кацапи ще сподівались захопити всю Україну, тому берегли ТЕЦ, ТЕС і ГЕС для себе.
Зараз вже не сподіваються, тому іпашать по повній. От і вся "тактика"...
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08.04.2024 15:23 Відповісти
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08.04.2024 17:05 Відповісти
Ситуація погана. Відновлювати ТЕЦ5 в Харкові та Зміївську ТЕС не має сенсу.. витратиш кошти, а потім туди прилетить гарантовано.. Дуже близько до кордону з нацистською рашкою...
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08.04.2024 20:29 Відповісти
Ну то и расчет. Террор населения и истощение экономики. А Ахламония с кураторами своими (кпк) будет продвигать "сайтись пасредине" и "мир" любой ценой
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08.04.2024 21:10 Відповісти
Потрібна зеркальна відповідь. Лупити дронами по НПЗ це добре, але треба розширити список цілей. Я ось не розумію - чого щє функціонують Зуївська ТЕС, Старобешівська ТЕС, Новочеркаська ГРЕС і багато іншіх... 1 дрон 3 10-20 кіло тротилу на 1 блочний трансформатор - і енергоблоку немає... трансформатор буде палати без можливості загасити... пожежники виключно піною гасят трансформатори 6-10 кВ, а блочний трансформатор ні які пожежники не загасять - там мастила десятки тонн..
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08.04.2024 21:33 Відповісти
столиця має одну з найкращих систем ППО - це заслуга Пороха а не зелупи.
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08.04.2024 21:06 Відповісти
ZEлупа имеет заслуги по клистронам. И по вагнеровцам. А што в Омане было, то ващще тьма неразгаданная.
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08.04.2024 21:08 Відповісти
Столиця має одну з найкращих ППО дійсно не через зелупу, а через Захід, що передав Patriot, Samp-T та Iris-T. Але до чого тут Порох, якщо сталося це у 2023 році ?
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09.04.2024 08:39 Відповісти
Если Трумп и ермак будут продолжать свои дела - зима 24-25 будет хуже обеих предыдущих!!
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08.04.2024 21:07 Відповісти
Ви про кого? Я 20 років служу Україні. А хто ваші послуги алармістськи оплачує... ну я думаю що це точно путлєр.
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09.04.2024 00:08 Відповісти
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