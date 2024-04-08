ОК "Південь" про розстріл полонених у районі н.п.Кринки: По відео складно ідентифікувати людей, деталі ще встановлюються
Українська сторона наразі встановлює всі деталі інциденту щодо розстрілу українських військовополонених в районі н.п.Кринки на Херсонщині.
По це повідомила в ефірі телемарафону очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком".
"З приводу цього інциденту деталі ще встановлюються. Тому що по такому відео складно ідентифікувати людей. Ми уточнюємо ситуацію, розбираємося з нею в сукупності з правоохоронними органами. Те, що такі випадки відбувалися не один раз, коли беззбройних військовополонених ворог розстрілював. Ми вже фіксували такі випадки на інших ділянках фронту і всі вони документуються і лягають в основу подальшого кримінального провадження", - розповіла Гуменюк.
Вона також пояснила, чому ворог зробив цю ситуацію публічною.
"Те, що ворог намагається тиснути і публікує подібні відео, прив'язуючи його до плацдарму в Кринках, говорить про те, що успіхів у нього там як і раніше немає. Він продовжує штурми, але вони виявляються для нього безрезультатними", - зазначила Гуменюк.
За її словами, російські окупанти регулярно шукають нові тактики для того, щоб вибити українських військових з плацдарму на Лівобережжі, але всі вони не мають результату.
"Вони намагалися збільшити кількість штурмів, заходити з різних боків, це також не призвело до результату. Траплялося й до 16 штурмів за добу. Але втрачали 60% особового складу і поверталися ні з чим. Зараз вони в середньому 5-6 штурмів проводять на добу. І намагаються це робити повноцінними штурмовими групами, як і раніше. Але бронетехніку вони й надалі не застосовують", - зазначила Гуменюк.
Нагадаємо, що росіяни розстріляли трьох полонених українських військовослужбовців. Відповідне відео поширили в мережі 7 квітня.
На відео видно, як представник ЗС РФ здійснює кілька пострілів у беззбройних нерухомих військових, ймовірно з автомата. В описі під записом зазначено, що подія відбулась поблизу Кринків Олешківської громади Херсонської області.
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Букке..
(погрозил пальцем)
Это танки?
Стало б менше героїв-
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