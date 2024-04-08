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Новини Війна
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ОК "Південь" про розстріл полонених у районі н.п.Кринки: По відео складно ідентифікувати людей, деталі ще встановлюються

прокуратура

Українська сторона наразі встановлює всі деталі інциденту щодо розстрілу українських військовополонених в районі н.п.Кринки на Херсонщині.

По це повідомила в ефірі телемарафону очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком".

"З приводу цього інциденту деталі ще встановлюються. Тому що по такому відео складно ідентифікувати людей. Ми уточнюємо ситуацію, розбираємося з нею в сукупності з правоохоронними органами. Те, що такі випадки відбувалися не один раз, коли беззбройних військовополонених ворог розстрілював. Ми вже фіксували такі випадки на інших ділянках фронту і всі вони документуються і лягають в основу подальшого кримінального провадження", - розповіла Гуменюк.

Вона також пояснила, чому ворог зробив цю ситуацію публічною.

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"Те, що ворог намагається тиснути і публікує подібні відео, прив'язуючи його до плацдарму в Кринках, говорить про те, що успіхів у нього там як і раніше немає. Він продовжує штурми, але вони виявляються для нього безрезультатними", - зазначила Гуменюк.

За її словами, російські окупанти регулярно шукають нові тактики для того, щоб вибити українських військових з плацдарму на Лівобережжі, але всі вони не мають результату.

"Вони намагалися збільшити кількість штурмів, заходити з різних боків, це також не призвело до результату. Траплялося й до 16 штурмів за добу. Але втрачали 60% особового складу і поверталися ні з чим. Зараз вони в середньому 5-6 штурмів проводять на добу. І намагаються це робити повноцінними штурмовими групами, як і раніше. Але бронетехніку вони й надалі не застосовують", - зазначила Гуменюк.

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Нагадаємо, що росіяни розстріляли трьох полонених українських військовослужбовців. Відповідне відео поширили в мережі 7 квітня.

На відео видно, як представник ЗС РФ здійснює кілька пострілів у беззбройних нерухомих військових, ймовірно з автомата. В описі під записом зазначено, що подія відбулась поблизу Кринків Олешківської громади Херсонської області.

Автор: 

розстріл (263) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+2
Я - за вас... мол, а я у гай ходила, по квiтку - ось яку. А там дерева - лю-лi i все отак зозулi: "КУ-КУ, КУ-КУ, КУ-КУ..."
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08.04.2024 10:40
+1
Я бачу вірш...
Та не скажу його...
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08.04.2024 10:32
+1
У вас оригинальный слог.
Но в Цензор нет подписки на автора. Скорректируйте, как следить за вашим творчеством?
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08.04.2024 14:36
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Не несiть .уйню. Если есть факты, предоставьте в "студию". Не? Вы - ДЛБ звычайный, за базар не отвечающий, а значит влип очкарик на непонятке...
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08.04.2024 10:30 Відповісти
Я бачу вірш...
Та не скажу його...
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08.04.2024 10:32 Відповісти
У вас оригинальный слог.
Но в Цензор нет подписки на автора. Скорректируйте, как следить за вашим творчеством?
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08.04.2024 14:36 Відповісти
І не бкде..

Я пишу Цензору таке...

Що ненавидять всі...

Букке..
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08.04.2024 15:14 Відповісти

(погрозил пальцем)
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08.04.2024 16:10 Відповісти
Я і збудити можу!
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08.04.2024 16:32 Відповісти
Читаю с удовольствием.
Это танки?
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08.04.2024 16:36 Відповісти
УРМ...
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08.04.2024 16:39 Відповісти
Я - за вас... мол, а я у гай ходила, по квiтку - ось яку. А там дерева - лю-лi i все отак зозулi: "КУ-КУ, КУ-КУ, КУ-КУ..."
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08.04.2024 10:40 Відповісти
як би війною занялись поети-

Стало б менше героїв-

І стало б меньше жертв...
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08.04.2024 22:30 Відповісти
 
 