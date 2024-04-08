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Захід має знайти безліч потоків для допомоги Україні, а Конгрес США схвалити допомогу, - Стубб

стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив про необхідність знайти безліч потоків для допомоги Україні і вони можуть бути двосторонніми.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише CNN.

"Фінляндія - досить маленька країна, але за ВВП на душу населення ми посідаємо шосте місце серед найбільших донорів. Ми надали (Україні, - ред.) 2 млрд євро як військову допомогу і 700 млн як гуманітарну допомогу на розвиток. Я вирушив до Києва з пакетом військових товарів на 188 мільйонів євро, включно із засобами ППО і важкою артилерією", - заявив він.

Стубб підкреслив, що це практичні речі, які потрібні українцям.

"Отже, що нам потрібно зробити, так це знайти безліч різних потоків, які впадають у річку. І ці потоки можуть бути двосторонніми. Вони можуть виходити від Європейського союзу, як це відбувається зараз. Вони можуть виходити навіть від НАТО, і, звісно, вони мають виходити від Сполучених Штатів", - наголосив він.

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Президент Фінляндії закликав Конгрес США схвалити допомогу Україні.

"Я закликаю американський Конгрес виділити 60 млрд доларів США. Це вкрай необхідно. По суті, ми граємо з життями українців, і я не думаю, що наша внутрішня політика має бути пов'язана з життями українців. Їм потрібна допомога, і вона потрібна їм зараз", - підкреслив він.

Автор: 

допомога (8304) Україна (5868) Стубб Александр (81)


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Топ коментарі
+5
Якщо США не прозріють і не допоможуть Україні,орда піде на Європу
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08.04.2024 10:13
+3
Ви всі обісрані дегенерати , ви ті хто не вчить уроки історії, коли до влади прийдуть праві популісти як в 30 роки 20го століття, ви пожните плоди свого страху
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08.04.2024 10:06
+3
Бухгалтери, пля. Кеш-фло, фонди підпримки, стратегічні інвестиції...
Хата буде горіти - вони будуть бігати навколо і підраховувати що вигідніше - гасити чи зберегти дорогоцінну воду.
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08.04.2024 10:12
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Ви всі обісрані дегенерати , ви ті хто не вчить уроки історії, коли до влади прийдуть праві популісти як в 30 роки 20го століття, ви пожните плоди свого страху
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08.04.2024 10:06 Відповісти
У недопалка будете одне місце всі разом взяті статевий орган до рота пхати , а таким конченим як фіцо, орбан, лепен, вагенкнехт і так далі гузно...
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08.04.2024 10:08 Відповісти
Добре що в Україні усі діячи прогресивні !
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08.04.2024 10:15 Відповісти
Я так зрозумів в Україні вже вивчили уроки історії - вибраоли та підтримали кого потрібно - залишилася лише одна проблема - навчити , як правльно американців та європейців .
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08.04.2024 11:18 Відповісти
Може ти не в курсі, але то були ліві популісти. Гітлер був соціалістом, його партія називалася націонал-соціалістичною. Історію звiсно треба вчити.
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08.04.2024 11:52 Відповісти
Пів світу молиться на сцуку Джонсона і благає залишитися Америку Великою.
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08.04.2024 10:07 Відповісти
Поки що у США течуть республікансько демократичні потоки .як не допомагати Україні , ТАКІЖ САМІ потоки місцями і в ЄС І В НАТО.хоча "словесних повноводних рік про допомогу Україні" - потоп
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08.04.2024 10:09 Відповісти
Бухгалтери, пля. Кеш-фло, фонди підпримки, стратегічні інвестиції...
Хата буде горіти - вони будуть бігати навколо і підраховувати що вигідніше - гасити чи зберегти дорогоцінну воду.
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08.04.2024 10:12 Відповісти
Якщо США не прозріють і не допоможуть Україні,орда піде на Європу
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08.04.2024 10:13 Відповісти
Слова не хлопчика - но мужа
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08.04.2024 10:48 Відповісти
Ще й "безліч потоків"!
Балуєте, пане Здоб ши Стубб!
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08.04.2024 11:29 Відповісти
Не тих закликаєш, закликай Байдена.
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08.04.2024 11:50 Відповісти
Вже весь світ говорить штатам отямитись, подивимось чи дасть це якийсь результат. Дуже сподіваюсь що так. Політичні ігри можно крутити навколо мексиканського кордону, і ще багато чого, але не можна ж так бездарно підставляти всіх союзників під удар. Тим паче Украіну.
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08.04.2024 13:49 Відповісти
ПРИ ЧЕМ ЧАСТЬ С УКРАИНСКИХ КОРРУПЦИОНЕРОВ !!!
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09.04.2024 05:47 Відповісти
 
 