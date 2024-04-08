Україна нарощує оборонні можливості на кордонах з Росією та Білоруссю, - Демченко

Україна продовжує нарощувати оборонні можливості по всій лінії кордону з Білоруссю та Росією. Прикордонники готують фортифікаційні та оборонні споруди.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо говорити про кордон з Білоруссю, то по той бік ми не відмічаємо, що Росія має якісь сили, щоб здійснити вторгнення на територію нашої держави", - поінформував він.

Демченко зазначив, що Білорусь наразі є союзником Росії та підтримує країну-агресора у веденні війни проти України. Саме тому цей напрямок є потенційно небезпечним, але ситуація залишається контрольованою.

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"Водночас ми продовжуємо нарощувати та укріплювати наші оборонні можливості на цьому напрямку", - сказав Демченко.

Також він наголосив, що високою залишається активність ворожих ДРГ, особливо у напрямку Сумської області.

"Попри все ми продовжуємо також нарощувати наші оборонні можливості по всій протяжності кордону з країною-агресоркою. На жаль, не є можливим проводити інженерне укріплення безпосередньо по лінії кордону, але у фортифікаційному відношенні, у максимальній близькості до кордону такі роботи проводяться", - підкреслив Демченко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на додачу до 20 млрд грн виділив ще 5,6 млрд грн на зведення фортифікацій у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Миколаївській та Херсонській областях.

Військові будівельники на Сумщині, які зводять фортифікаційні споруди, отримали 6 екскаваторів, електроінструменти і лазне-пральний комплекс.

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