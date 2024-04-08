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На ТОТ Луганщини різко збільшився рівень випадків суїциду у рядах так званої "народної міліції"

народна,міліція

У тимчасово окупованій Луганській області у рядах так званої народної міліції різко збільшилася кількість випадків суїциду, а у Рубіжному чоловіків зобов’язали кожного місяця з’являтися до військкоматів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"У рядах так званої "народної міліції ЛНР" різко збільшився рівень випадків суїциду. На цю проблему загарбники довгий час не звертали уваги, доки відсоток самогубств не досяг загрозливої позначки", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що місцеві психологи "у психіці окупантів не розібралися" й проблему не вирішили. Наразі в окупованій області чекають на приїзд російських психологів.

У Рубіжному змушують щомісяця з'являтися до військового комісаріату.

"У Рубіжному співробітники військкомату полегшили собі роботу. Зобов’язали осіб чоловічої статі добровільно з’являтися щомісяця. Відсутність свіжої позначки при перевірці документів на вулиці або вдома – ще один привід мобілізувати", - наголосив Лисогор.

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Автор: 

окупація (6671) Луганська область (4876)


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Щось знають...
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08.04.2024 10:50 Відповісти
З росісянськими "психологами" процес пришвидшиться?
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08.04.2024 11:00 Відповісти
Зомбування та чіпірованіє...
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08.04.2024 11:03 Відповісти
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08.04.2024 11:22 Відповісти
От і чудненько. Добрий ворог - мертвий ворог.
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08.04.2024 11:32 Відповісти
Це єдино-правильна реакція, на "осознаніє" себе руським...
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08.04.2024 11:50 Відповісти
Вони ж масово перейшли на бік окупантів і сподівалися, що зміниться лише господар, а тут щотижня в військомат з якого можуть забрати на війну. Це для більшості з них гірше за смерть. Втім, якби нашим поліцейським влаштували б щось подібне - напевно, результат був би схожий, хіба що було б більше вереску про права, що вони не навчені і т.п. (як це було в Дніпрі).
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08.04.2024 12:44 Відповісти
Немає позитиву від новини, бо це намагання видати бажане за дійсне. Бо трохи раніше повідомлено, що вони просунулись західніше Авдіївки.
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08.04.2024 14:49 Відповісти
 
 