На ТОТ Луганщини різко збільшився рівень випадків суїциду у рядах так званої "народної міліції"

У тимчасово окупованій Луганській області у рядах так званої народної міліції різко збільшилася кількість випадків суїциду, а у Рубіжному чоловіків зобов’язали кожного місяця з’являтися до військкоматів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"У рядах так званої "народної міліції ЛНР" різко збільшився рівень випадків суїциду. На цю проблему загарбники довгий час не звертали уваги, доки відсоток самогубств не досяг загрозливої позначки", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що місцеві психологи "у психіці окупантів не розібралися" й проблему не вирішили. Наразі в окупованій області чекають на приїзд російських психологів.

У Рубіжному змушують щомісяця з'являтися до військового комісаріату.

"У Рубіжному співробітники військкомату полегшили собі роботу. Зобов’язали осіб чоловічої статі добровільно з’являтися щомісяця. Відсутність свіжої позначки при перевірці документів на вулиці або вдома – ще один привід мобілізувати", - наголосив Лисогор.

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