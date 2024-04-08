На тлі виборів у ЄС варто очікувати на російську дезінформацію та кібератаки, - заступник генсека НАТО Джоан

У НАТО закликають бути готовими до активізації російських кібератак і кампаній дезінформації під час виборів у країнах ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24, про це повідомив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

Так, для розуміння того, як можуть виглядати спроби російського впливу він запропонував "подивитися, що відбувається у Молдові". Варто очікувати російської дезінформації та кібератак у спробах вплинути на європейські вибори, додав Джоане.

На запитання про те, чи є в Румунії політсили, близькі до Кремля, він сказав, що утримається від оціночних суджень.

Водночас він заявив, що Росія "та інші" намагатиметься посприяти тим силам, які "не обов’язково проросійські, але антизахідні".

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