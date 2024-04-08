УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5781 відвідувач онлайн
Новини
285 7

На тлі виборів у ЄС варто очікувати на російську дезінформацію та кібератаки, - заступник генсека НАТО Джоан

джоане,мірча

У НАТО закликають бути готовими до активізації російських кібератак і кампаній дезінформації під час виборів у країнах ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24, про це повідомив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

Так, для розуміння того, як можуть виглядати спроби російського впливу він запропонував "подивитися, що відбувається у Молдові". Варто очікувати російської дезінформації та кібератак у спробах вплинути на європейські вибори, додав Джоане.

На  запитання про те, чи є в Румунії політсили, близькі до Кремля, він сказав, що утримається від оціночних суджень.

Водночас він заявив, що Росія "та інші" намагатиметься посприяти тим силам, які "не обов’язково проросійські, але антизахідні".

Читайте: НАТО про ядерні погрози Путіна: "Росія знає наслідки такого кроку"

Автор: 

НАТО (6426) росія (64969) Джоане Мірча (32)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво, чому кібератаки та, головне, дезінформація, ніколи не заважають жодному авторитарному режиму? Чому вони несуть загрозу виключно для демократій?
показати весь коментар
08.04.2024 10:56 Відповісти
Прикольно быть брутальным мачо, когда вокруг тебя ботаны
И совсем не прикольно когда брутальный мачо оказываеться в подворотне с гопниками
Как-то так по простому
показати весь коментар
08.04.2024 13:01 Відповісти
Та шо ви все ждете вичікуєте - в вас шо немає кібер - віиськ - атакуите!
показати весь коментар
08.04.2024 10:57 Відповісти
Які кібератаки,коли головного кіберця змушують самого захищатись від...нападок "свого" журналіста,збиваючи його мотивацію і не тільки його.
показати весь коментар
08.04.2024 11:12 Відповісти
Їм "релігія не дозволяє".
показати весь коментар
08.04.2024 11:23 Відповісти
Тяжко вам, еуропейцям, ниньки...
Ставимося з розумінням! (с)
показати весь коментар
08.04.2024 11:27 Відповісти
 
 