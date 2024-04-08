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Через ворожі обстріли пошкоджено енергооб’єкти в дніпровському та східному регіонах, - "Укренерго"

ремонт,енергетика,енергетики

Упродовж доби росіяни пошкодили енергооб’єкти "Укренерго" в дніпровському та східному регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, на Харківщині обмеження діють для побутових та промислових споживачів, на Криворіжжі для промислових.

Протягом доби заплановано імпорт з 4 країн, експорт до 5 країн.

"Вночі через атаку російських ракет та БПЛА в дніпровському регіоні пошкоджено обладнання на одній з підстанцій "Укренерго", та дві високовольтні повітряні лінії. Знеструмлення споживачів не було.

Вчора на сході, в одному з прифронтових районів, через артобстріл було знеструмлено високовольтну підстанцію "Укренерго" 330 кВ", - зазначають у компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вночі пошкодили об’єкт високовольтної мережі НЕК "Укренерго", у Харкові та області збільшено обсяг аварійних відключень

На Харківщині сьогодні з 06:00 діють графіки погодинних відключень.

Продовжують діяти ліміти споживання для промислових споживачів на Криворіжжі.

В "Укренерго" наголошують, що аварійно-відновлювальні роботи відбуваються в складних умовах та тривають цілодобово.

В східному регіоні на одній з підстанцій ремонтні бригади "Укренерго" повернули в роботу частину обладнання, пошкодженого при обстрілах.

Вчора для підтримки збалансованої роботи енергосистеми з 09:40 до 17:45 обмежувалась робота об’єктів ВДЕ, по потужності до 498 МВт в окремі години.

Читайте: У п’яти областях сьогодні будуть застосовані обмеження на споживання електроенергії, - Укренерго. ПЕРЕЛІК

На ранок знеструмлено 398 населених пунктів.

Через бойові дії: є знеструмлення в Донецькій, Запорізький, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

Автор: 

енергетика (2581) Укренерго (2687)


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На пітьмі неподалік села Гуєво Суджанського району Курській області загорівся спиртзавод.
За повідомленням місцевого зверхника на завод скинув вибуховий заряд невідомий БПЛА.
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08.04.2024 11:06 Відповісти
Стратегічний об'єкт)) що ж місцеві пити будуть?? Це ж як водогон розбити..
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08.04.2024 11:11 Відповісти
в нас системний підхід - це ліквідувати наслідки, а не намагатися запобігти..., що там розвідка? кацапи точно не спали, а намагалися змінити тактику, тому що вони бачили, що ми виходимо з наслідків обстрілів 22-23 років... ми готувалися до минулого, а треба було аналізувати, що вони ще можуть вчинити з поганого...
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08.04.2024 11:10 Відповісти
Нужен симметричный ответ. Начать с маленьких прифронтовых станций и постепенно двигать в сторону москвы. На вой ООН отвечать словами московитов, тупо слово в слово.
На московии гражданских нет.
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08.04.2024 11:17 Відповісти
 
 