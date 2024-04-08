Через ворожі обстріли пошкоджено енергооб’єкти в дніпровському та східному регіонах, - "Укренерго"

Упродовж доби росіяни пошкодили енергооб’єкти "Укренерго" в дніпровському та східному регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, на Харківщині обмеження діють для побутових та промислових споживачів, на Криворіжжі для промислових.

Протягом доби заплановано імпорт з 4 країн, експорт до 5 країн.

"Вночі через атаку російських ракет та БПЛА в дніпровському регіоні пошкоджено обладнання на одній з підстанцій "Укренерго", та дві високовольтні повітряні лінії. Знеструмлення споживачів не було.

Вчора на сході, в одному з прифронтових районів, через артобстріл було знеструмлено високовольтну підстанцію "Укренерго" 330 кВ", - зазначають у компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вночі пошкодили об’єкт високовольтної мережі НЕК "Укренерго", у Харкові та області збільшено обсяг аварійних відключень

На Харківщині сьогодні з 06:00 діють графіки погодинних відключень.

Продовжують діяти ліміти споживання для промислових споживачів на Криворіжжі.

В "Укренерго" наголошують, що аварійно-відновлювальні роботи відбуваються в складних умовах та тривають цілодобово.

В східному регіоні на одній з підстанцій ремонтні бригади "Укренерго" повернули в роботу частину обладнання, пошкодженого при обстрілах.

Вчора для підтримки збалансованої роботи енергосистеми з 09:40 до 17:45 обмежувалась робота об’єктів ВДЕ, по потужності до 498 МВт в окремі години.

Читайте: У п’яти областях сьогодні будуть застосовані обмеження на споживання електроенергії, - Укренерго. ПЕРЕЛІК

На ранок знеструмлено 398 населених пунктів.

Через бойові дії: є знеструмлення в Донецькій, Запорізький, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській областях.