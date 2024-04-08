Ракета "Циркон", якою ворог бив по Україні, виготовлена під час повномасштабного вторгнення, - Повітряні сили

Війська РФ мають у своєму запасі ще багато ракет та активно виготовляють нові, які одразу ж використовують.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ракет у росіян залишилося досить багато. За даними ГУР, їх залишилося майже 1000. І ворог постійно використовує нові й нові ракети. Тобто запас вже у них досить суттєво вичерпаний", - повідомив він.

Як зазначив Євлаш, це ці дані виходять з аналізу тих ракет, які нещодавно використовував ворог, зокрема гіперзвукові ракети "Циркон".

"Так, наш Київський експертно-дослідний центр встановив, що ракета була досить нова. Тобто була вироблена вже під час повномасштабного вторгнення", - зазначив речник Повітряних сил.

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Він зауважив, що росіяни накопичують запас протягом певного часу і потім використовують його.

"Тобто ми бачимо, що часу в них не багато. Вони тільки зробили ракету і відразу запускають її в бій", - зауважив він.

Зокрема, окупанти використовують і випробовують ракети у бойових умовах.

"Як ми бачимо, випробовують нашу ППО, свої ракети, в тому числі інші - північнокорейські застосовувалися по нашій території. Тому одна із функцій таких ударів в тому числі розвідувальна", - підсумував Євлаш.