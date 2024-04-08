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Новини Війна
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Ракета "Циркон", якою ворог бив по Україні, виготовлена під час повномасштабного вторгнення, - Повітряні сили

циркон

Війська РФ мають у своєму запасі ще багато ракет та активно виготовляють нові, які одразу ж використовують.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ракет у росіян залишилося досить багато. За даними ГУР, їх залишилося майже 1000. І ворог постійно використовує нові й нові ракети. Тобто запас вже у них досить суттєво вичерпаний", - повідомив він.

Як зазначив Євлаш, це ці дані виходять з аналізу тих ракет, які нещодавно використовував ворог, зокрема гіперзвукові ракети "Циркон".

"Так, наш Київський експертно-дослідний центр встановив, що ракета була досить нова. Тобто була вироблена вже під час повномасштабного вторгнення", - зазначив речник Повітряних сил.

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Він зауважив, що росіяни накопичують запас протягом певного часу і потім використовують його.

"Тобто ми бачимо, що часу в них не багато. Вони тільки зробили ракету і відразу запускають її в бій", - зауважив він.

Зокрема, окупанти використовують і випробовують ракети у бойових умовах.

"Як ми бачимо, випробовують нашу ППО, свої ракети, в тому числі інші - північнокорейські застосовувалися по нашій території. Тому одна із функцій таких ударів в тому числі розвідувальна", - підсумував Євлаш.

Автор: 

ракети (4009) росія (64969) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+9
цікаво, а скільки ракет під час навали виготовили ми? добре, не "скільки", а чи виготовляємо ми їх зараз взагалі? чи усією "потужности" влади надпотужної дєрьмачні та його зе-лупи вистачає лише на те, аби констатувати, що кацапи таки виготовляіють ракети?
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08.04.2024 11:36
+6
а що виготовлено нами?

ні, не так.

чи відповідаємо, ми, своїми ракетами, які можливо виготовлені на вечірніх гундосиках, по інфраструктурі ворога?
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08.04.2024 11:36
+3
Коли будуть новини:
"Ракета Грім/Верба/Нептун, якою ЗСУ били по ворогу, виготовлена під час повномасштабного вторгнення"?!!
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08.04.2024 11:43
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а що виготовлено нами?

ні, не так.

чи відповідаємо, ми, своїми ракетами, які можливо виготовлені на вечірніх гундосиках, по інфраструктурі ворога?
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08.04.2024 11:36 Відповісти
цікаво, а скільки ракет під час навали виготовили ми? добре, не "скільки", а чи виготовляємо ми їх зараз взагалі? чи усією "потужности" влади надпотужної дєрьмачні та його зе-лупи вистачає лише на те, аби констатувати, що кацапи таки виготовляіють ракети?
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08.04.2024 11:36 Відповісти
Корупціонери чекають чергового наповення корита щоб вкрасти, а Воїни просять людей допомоги на придбання дронів та іншого обладнання.
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08.04.2024 11:40 Відповісти
"Чвиркон"...
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08.04.2024 11:36 Відповісти
Коли будуть новини:
"Ракета Грім/Верба/Нептун, якою ЗСУ били по ворогу, виготовлена під час повномасштабного вторгнення"?!!
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08.04.2024 11:43 Відповісти
2-3 нєдєлі
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08.04.2024 11:45 Відповісти
2-3 запуску!
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08.04.2024 12:06 Відповісти
євлаш- хто це такий? інфлоиація так, що цей хлопчик не простий. "Воював" виключно язиком.
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08.04.2024 11:50 Відповісти
Авжеж, кацапи на відміну від нашого ****** ракети в асфальт не закатують
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08.04.2024 11:54 Відповісти
https://t.me/voynareal/87269 "Вот у миня в двор. У миня в туалет ударился беспалотник. Я как раз смотрел вверх. Вот. Щас буду звонить в милицию". Ростовська область. Чистокровний росіянин повідомляє про удар по центру прийняття рішень. Тривожно.
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08.04.2024 12:31 Відповісти
это полезно для быстрого испражнения
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08.04.2024 12:35 Відповісти
Ні щоб гроші на озеленіння свіжоперекладеного асфальту пустити.
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08.04.2024 12:55 Відповісти
 
 