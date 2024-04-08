Окупанти скинули вибухівку з дрона на Берислав і Білозерку, постраждали дві людини
Унаслідок скидання росіянами вибухівки з безпілотників на Берислав і Білозерку на Херсонщині постраждали двоє місцевих мешканців.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Зранку у Бериславі під удар російського безпілотника потрапив 63-річний місцевий житель. Внаслідок скидання вибухівки з дрона чоловік отримав вибухову травму, контузію, поранення рук і ніг", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, потерпілому надали необхідну медичну допомогу, його життю нічого не загрожує.
Також повідомляється, що внаслідок атаки російського безпілотника постраждав чоловік у Білозерці.
"До лікарні з вибуховою травмою звернувся 60-річний місцевий житель, на якого російські війська скинули вибухівку з дрона. Медики оцінюють стан потерпілого як середньої тяжкості. Його шпиталізували", - розповіли в ОВА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль