У Латвії вирішили перевірити, чи воюють громадяни країни на боці РФ проти України

Служба держбезпеки Латвії (VDD) розпочала перевірку щодо можливої участі латвійських громадян у війні проти України на боці військ Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив портал Delfi.

Нещодавно в мережу попало відео, на якому зображені двоє чоловіків, які сидять за столом, а перед ними тепловізори. Один із чоловіків у масці привітався латвійською мовою та продовжив російською: "Військові-інтернаціоналісти з Прибалтики висловлюють подяку "Макаричу", Рязанському руху "Свої" і спонсорам за надані тепловізори, і сподіваємося на зростаючу антифашистську тенденцію, які готові допомогти на фронті", - йдеться в повідомленні порталу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Латвія вже найближчим часом спільно вироблятимуть дрони для потреб ЗСУ, - Шмигаль

Інший чоловік також спілкувався латвійською мовою та подякував тим, хто передає тепловізори.

19 лютого 2015 року у Латвії набули чинності зміни до Кримінального закону, що забороняють протиправну участь у збройному конфлікті за кордоном.

Тому спецслужби країни вирішили з’ясувати, чи не беруть участь громадяни Латвії у війні проти України на боці росіян.

Також читайте: Латвія планує підписати безпекову угоду з Україною 11 квітня, - ЗМІ