Росіяни активно готуються до вивезення українських дітей з окупованих територій до РФ на "оздоровлення", - Центр нацспротиву

У Росії розпочалася активна підготовка до вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій під виглядом оздоровлення. Йдеться про період літніх канікул.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, уже сьогодні відомо, що на "відпочинок і психологічну реабілітацію" готові прийняти санаторії Петербургу 2480 дітей і 150 педагогів. До такої ініціативи виявили готовність долучитися ще щонайменше п’ять регіонів Росії. Варто нагадати, що минулого року "оздоровилися" на території РФ майже тисячу українських дітей з окупованих територій.

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"Окрім відповідних органів Росії, за вивезення українських дітей відповідає окупаційна адміністрація та педагоги. Такий "відпочинок" українських дітей окупанти організовують з єдиною ціллю – промивки мізків, під приводом оздоровлення. Багато таких дітей вже не повертають в Україну, адже їх вивозять часто без дозволу батьків або ж дозвіл окупанти отримують за допомогою тиску", - йдеться в повідомленні.

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