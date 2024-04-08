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Новини
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Росіяни активно готуються до вивезення українських дітей з окупованих територій до РФ на "оздоровлення", - Центр нацспротиву

діти,цнс

У Росії розпочалася активна підготовка до вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій під виглядом оздоровлення. Йдеться про період літніх канікул.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, уже сьогодні відомо, що на "відпочинок і психологічну реабілітацію" готові прийняти санаторії Петербургу 2480 дітей і 150 педагогів. До такої ініціативи виявили готовність долучитися ще щонайменше п’ять регіонів Росії. Варто нагадати, що минулого року "оздоровилися" на території РФ майже тисячу українських дітей з окупованих територій.

Читайте: Палата представників США засудила викрадення Росією українських дітей, - резолюція

"Окрім відповідних органів Росії, за вивезення українських дітей відповідає окупаційна адміністрація та педагоги. Такий "відпочинок" українських дітей окупанти організовують з єдиною ціллю – промивки мізків, під приводом оздоровлення. Багато таких дітей вже не повертають в Україну, адже їх вивозять часто без дозволу батьків або ж дозвіл окупанти отримують за допомогою тиску", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Влада РФ боїться насильно вивезених з України дітей й намагається їх "перевиховати" та сформувати "російську ідентичність", - розслідування ЗМІ

Автор: 

депортація (720) діти (5052) Центр національного спротиву (812)


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Топ коментарі
+3
У нас на Заході України закривають по селах школи, закриваються дитячі будинки...
Чому не вивезти дітей з прифронтових сіл і містечок на Захід України ?!
Ми втрачаємо цвіт нації поки олігархи нажертись неможуть!
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08.04.2024 13:59
+3
У гнилий туберкульозний лєнінград на оздоровлення??!!
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08.04.2024 14:06
+3
незручне питання, але:
дітей примусово вивозять, чи все ж, батьки згодні і навіть розписалися, що добровільно?
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08.04.2024 14:11
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У нас на Заході України закривають по селах школи, закриваються дитячі будинки...
Чому не вивезти дітей з прифронтових сіл і містечок на Захід України ?!
Ми втрачаємо цвіт нації поки олігархи нажертись неможуть!
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08.04.2024 13:59 Відповісти
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08.04.2024 14:06 Відповісти
У гнилий туберкульозний лєнінград на оздоровлення??!!
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08.04.2024 14:06 Відповісти
Кому африканець - доктор, тому і чЛєнінград - курорт.
Особєнності національного здоровья.
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08.04.2024 14:07 Відповісти
Я там до війни була, так в червні замерзла й захворіла - з заливу коли дме - то аут..
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08.04.2024 14:41 Відповісти
незручне питання, але:
дітей примусово вивозять, чи все ж, батьки згодні і навіть розписалися, що добровільно?
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08.04.2024 14:11 Відповісти
Є два варіанти: вивозимо добровільно під розпис, вивозимо примусово. Вибір без вибору.
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08.04.2024 14:40 Відповісти
як що примусово, то є сподівання.
як що добровільно, то до кого питання? ти ж розписався. кацапи швидко вчяться.
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08.04.2024 14:42 Відповісти
На що сподівання? Документи переоформлять, дадуть "на усиновлєніє", малому скажуть, що батьків вбили біндєровци.
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08.04.2024 14:53 Відповісти
різні історії, але, навіть, таких знаходять.
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08.04.2024 14:54 Відповісти
Буває, знаходять. Але це поодинокі випадки. Відправлять кудись в Сибір до старообрядців - та й сліду немає.
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08.04.2024 15:04 Відповісти
А наша влада тим часом скасовує виплати родинам ВПО, змушуючи їх повертатися на окуповані території, де є хоч якесь житло
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08.04.2024 14:20 Відповісти
У столиці боліт 100 тис. безпризорних
дітей,вони своїм дітям не можуть
ладу дати,ще й наших забирають..
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08.04.2024 14:37 Відповісти
13 лютого 2002
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08.04.2024 14:39 Відповісти
 
 