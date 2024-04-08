Росіяни вдарили по Харківщині: У Чугуєві пошкоджено будинки, у напрямку Борової ракета впала на відкриту територію

Російські окупаційні війська вдень завдали удару по Харківщині двома ракетами.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни продовжують масовано обстрілювати міста та села Харківщини з різного виду зброї, тероризуючи мирне населення. Годину тому зафіксували прильот ракети Х-59, вибуховою хвилею пошкоджені два приватні будинки в Чугуєві.

Друга ракета впала на відкриту територію у напрямку Борової. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

За словами очільник області, на Куп'янському напрямку на сьогодні відсутні активні штурмові дії росіян.

"Ворог перекомплектовує свої підрозділи, адже поніс значні втрати. Зі свого боку продовжуємо будувати фортифікаційні споруди - рухаємося за графіком", - додав він.

Читайте: На плацдармах Херсонщини відбулось 8 боєзіткнень із ворогом, окупанти зазнали втрат і відступили, - Сили оборони