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Розпочато кримінальне провадження через інцидент із врученням повістки журналісту "Слідство.інфо" Шульгату, - Офіс генпрокурора

повістка,шульгат

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження через інцидент із врученням повістки журналісту Слідства.інфо

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, у зв’язку з інцидентом, що мав місце під час вручення повістки журналісту Слідство.інфо, Офіс Генерального прокурора вніс відомості до ЄРДР за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ та ТЦК, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирський доручив Павлюку провести службову перевірку щодо вручення повістки журналісту "Слідство.Інфо" Шульгату: За її результатами будуть відповідні рішення

Як повідомлялося, 6 квітня "Слідство.Інфо" оприлюднило матеріал про те, що СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту Слідство.Інфо Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка. Згодом стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив командувачу Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанту Олександру Павлюку провести службову перевірку за фактом публікування у ЗМІ інформації щодо використання працівників ТЦК для вручення повістки журналісту "Слідство.Інфо" Шульгату.

Автор: 

журналістика (1753) Слідство.Інфо (41) повістка (182) Офіс Генпрокурора (3243) ТЦК та СП (563)


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Топ коментарі
+14
видно, що ви не з України, не в тому справа, що повістку комусь вручили, а в тому, що використали працівників тцк, як дресированих псів..., які слухаються якогось хазяїна
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08.04.2024 15:05
+11
ти дурачок ?
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08.04.2024 15:32
+9
Ця "каста" зараз виконує роботу НАЗК, ДБР, СБУ та інших дармоїдів. От нехай вони продовжують виконувати свою роботу, а державних трутнів - на фронт.
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08.04.2024 15:15
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видно, що ви не з України, не в тому справа, що повістку комусь вручили, а в тому, що використали працівників тцк, як дресированих псів..., які слухаються якогось хазяїна
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08.04.2024 15:05 Відповісти
Так они военные. Им приказали, они делают. Или не военные? Какой вообще официальный статус ТЦК?
Военные по закону не имеют права ограничивать права гражданских.
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08.04.2024 15:08 Відповісти
Ну може хоч так журналісти будуть отримувати повістки. А то поки що ця каста в нас більш недоторканна ніж мажори
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08.04.2024 15:09 Відповісти
Ця "каста" зараз виконує роботу НАЗК, ДБР, СБУ та інших дармоїдів. От нехай вони продовжують виконувати свою роботу, а державних трутнів - на фронт.
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08.04.2024 15:15 Відповісти
Я вчора виявив ******** в супермаркеті, який жбурляв апельсини. Можна я напишу про це статтю і отримаю бронь від мобілізації? А ті трутні, які не затримали цього ********, нехай йдуть на війну.
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08.04.2024 15:19 Відповісти
ти дурачок ?
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08.04.2024 15:32 Відповісти
Виконує таку роботу невелика частина.Решта вірно служить владі
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08.04.2024 15:36 Відповісти
"Вы арестованы.
А пистолет у тебя есть?
Тогда задержаны"
Пусть дипломы покажут. Уровень журналистики ниже плинтуса. Ща любой блогер считает себя акулой пера.
У нас в стране 3 профессии на которые не нужно учиться.
Президент, дипломат и журналист.
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08.04.2024 16:30 Відповісти
100%
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09.04.2024 05:54 Відповісти
ну може скажеш тоді скільки журналістів в війську . а скільки мажорів ?
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08.04.2024 15:32 Відповісти
Макс Короп, не переживай, повістки будуть вручати тільки тим журналістам які показують корупцію у владі, а "журналістам" з телемарафону які сцять з телевізора в твоє тупе #бало повісток не дадуть.
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08.04.2024 15:34 Відповісти
Як шлюх. Куда укажут к тому и пойдут
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08.04.2024 15:09 Відповісти
Це називається службове підпорядкування. Якщо головний механік заводу відправляє слюсаря на об'єкт виконувати свої обов'язки, це не означає, що слюсар - шл*ха
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08.04.2024 15:13 Відповісти
ТЦК - підрозділ СБУ? Не знав...
Чи може працівники ТКЦ не мають власного керівництва, тому виконують накази будь-кого?
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08.04.2024 15:17 Відповісти
Ну тільки сбу для тцк - це головний неханік іншого заводу.
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09.04.2024 05:57 Відповісти
А есть закон запрещающий вручение повесток журналистам? Как вручение повестки журналисту препятствует журналисткой деятельности? А вручение повестки водителю не препятствует водительской деятельности?
С другой стороны, хоть какой-то прецендент с ТЦК.
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08.04.2024 15:07 Відповісти
Пимиио всего тцк ещё и праституткиконченые!!
Днищенское дно!!!
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08.04.2024 15:08 Відповісти
Генерал-лейтенант Павлюк вже заявив, що ніхто не зможе відсидітися вдома. То може в першу чергу мобілізувати цього псевдосбу-шника та двох його "служниць" з тцк, а журналіст нехай продовжує виконувати роботу СБУ - викривати хабарників та зрадників (хабарництво прирівняти до зради!).
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08.04.2024 15:11 Відповісти
Ні, немає. Ще питання?
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08.04.2024 15:20 Відповісти
Писака с дипломом - журналист.
Без диплома - блогер.
Без диплома, но с диваном - эксперт на Цензоре.
(последнее о себе)
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08.04.2024 16:34 Відповісти
Інженер
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08.04.2024 17:05 Відповісти
Генний. Миллиардер. Плейбой. Филантроп.
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08.04.2024 17:36 Відповісти
То то вручення повісток журналістам- " прєпятствованіє журналістсткой деятєльності"? Ну, ок. Гарне діло започатковано, зараз кількість журналістів виросте у геометричній прогресії.. Може цей досвід і на інші професії розповсюдити ?
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08.04.2024 15:16 Відповісти
Лизнув жОПі президента в самий анус . Робота зебота вона така ....
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08.04.2024 15:26 Відповісти
А що у вас на росії також журналістам повістки вручати не можна ?
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08.04.2024 15:31 Відповісти
Я бачу московія для тебе ідеал ?))) Прикладаєш всі зусилля ,щоб зробити в Україні такий самий режим ?)))
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08.04.2024 15:35 Відповісти
Я бачу ти хвостом потужно завихляв, видно вже підвищений тариф " на темі ТЦК" все ж таки отримав?
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08.04.2024 15:37 Відповісти
ти так і не відповів на питання?
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08.04.2024 15:43 Відповісти
Так який тариф, росіянин?
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08.04.2024 21:55 Відповісти
А що в свого куратора Єлдака очко жим-жим спитати ?
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08.04.2024 22:02 Відповісти
І взагалі ,для зелених невігласів кортокий лікбез - немає такої нації як роzzіянин . Є історична назва - московит .
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08.04.2024 22:04 Відповісти
Бажаєш бути саме " московітом"- будь ним.
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08.04.2024 22:14 Відповісти
Як так зрозумів в зеботи відбирають по принципу ,щоб айкю не перевищував 70? Єлдак і Падляка бояться конкуренції?
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08.04.2024 22:16 Відповісти
У на їхній і на вашій фермі " розумом нє блєщут" .
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08.04.2024 22:21 Відповісти
В тебе 50?
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08.04.2024 22:29 Відповісти
В тебе плюс 22 ?
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08.04.2024 22:45 Відповісти
для тебе це неймовірна планка?)
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08.04.2024 23:38 Відповісти
Журналісти це окрема каста яка мобілізації не підлягає?
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08.04.2024 15:22 Відповісти
Чергове сбу(шне) шило в дупі ! Хтось вважає що малюк не в справах, чі він кращий?!!!
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08.04.2024 15:23 Відповісти
Правильно треба що всі діяли згідно настанов нєпогрєшимої компартії Леніна Сраліна видатного Гавнокомандувача випускника криворізької військової академії Зеленського та його правої руки Єрмака
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08.04.2024 15:29 Відповісти
Не треба приплітати сюди ще контрнаступ, наче це журналісти винні що котловодець зєлєнскій зі своєю шайкою в погонах вирішив "повести" (сам відсиджуючись десь у бункері на Банковій) ЗСУ прямо на мінні загородження
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09.04.2024 16:12 Відповісти
Я точно знаю що після деяких публікацій були обстріли.
Так,після показу по марафону сюжету чернігівських тетевізійників про тренування у навчальному центрі «Десна»навчальний центр було обстріляно,були жертви.Сюжету про покарання винних не було.
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08.04.2024 15:44 Відповісти
Навіщо аплодувати тому,якого використовує оп?
Що буде дальше,не трудно догадатись:його в армію не заберуть,а генерала звільнить права рука,щоб на його місце поставити свою людину.
"Свої" люди, то очевидно ті,які рекомендує фсб.
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08.04.2024 16:10 Відповісти
І вітюка було б добре взяти під варту під час розслідування. Хай доказує що ці гроші не за співпрацю з Московію, або контрабандою, або наркотиками.
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08.04.2024 16:15 Відповісти
На яку мотивацію, на який патріотизм, на який «громадянський обов'язок» розраховує влада, яка журналіста демонстративно карає повісткою за його розслідування про елітну нерухомість директора департаменту кібербезпеки?

Так виглядає помста.
Так виглядає страта.

Інші висновки навряд чи можуть з'явитися в суспільства після того, як воно побачило двох воєнкомів, яких, наче телят, співробітник вищезгаданого департаменту підводить цільово до журналіста-розслідувача посеред супермаркету, аби повісткою «віддячити» йому за розвінчальний матеріал проти великої шишки.

Сумнівно, що такі методи сприяють мотивації захищати репресивну й патологічно мстиву державу. Навіть не патологічно мстиву - а небезпечно дурновату. Бо після такої показової помсти повісткою вже й не потрібно ніяких російських іпсо, аби червонощокі жіночки по селах своїми тілами лягали під бусики з затемненими вікнами.

Якщо держава відкрито посилає суспільству сигнал, що повістка - це інструмент помсти і страти, то це і є найнебезпечніше іпсо, власноруч відчебучене.

Журналіст Остап Дроздов
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08.04.2024 16:20 Відповісти
Щось ти московіт розійшовся, ІПСОшнік примітивний. Вручити повістку це у вас на росії " страта"? Ти дивись, ведмедчук на заслуги не подивиться, підеш за " дискредіцацію вооружєнніх сіл"
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08.04.2024 22:19 Відповісти
В тебе вже й Остап Дроздов ,журналіст - москаль . Не пощастило вам зелебобікам з народом - одні московити та запроданці . Тільки слуги народу та жОПа підпіздєнта - патріоти - лише їхнім хєроїчєскім подвігом тільки і тримається країна ....
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08.04.2024 22:28 Відповісти
Держава це люди, суспільство до яких безвідривно присосалися ці привладні репресивні неукраїнські кровосісі
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09.04.2024 16:16 Відповісти
Тобто так звані журналісти не підлягають мобілізації, їм повістки не можна в вручати?
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08.04.2024 16:31 Відповісти
Порошенко тебе каким боком тут не угодил? Про клоуна ни слова не написал, только про тех, кто намного успешнее вел бы войну против кацапов. На твоем примере хорошо видно, что не все "украиноязычные" одинаково полезны.
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08.04.2024 16:56 Відповісти
Прикидываешься дурачком или реально не понимаешь? Во-первых почему "так называемые"? Это ты решил, что он не журналист, потому что тебе так хочется? Во-вторых, не вручение повестки само по себе является несправедливостью и нарушением закона, а использование этого как инструмента запугивания журналистов и препятствования журналистской деятельности.
Так тот, кто имеет силу и власть, а заодно и бронь от мобилизации, может творить беспредел, а при попытке поймать его за руку, тут же позвонить знакомому ТЦКашнику и быстро убрать неугодного человека, чтоб не путался под ногами. Людей возмутило испольование мобилизации как инструмента защиты от ответственности за свои преступления, а заодно и дисткредитации самой мобилизации. Ты и правда настолько тупой, что этого не понял?
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08.04.2024 16:54 Відповісти
Це вже гірше рашки, чи ще ні?
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08.04.2024 16:44 Відповісти
Ей, захисники Павлюка: шо там. Як справи?
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08.04.2024 16:48 Відповісти
Не на часі розборки розбирати. Треба всіх участників призвати і зарахувати в один взвод, а їх начальників поставити командирама взводу, та й нехай там сидять в окопі і з'ясовують хто кому рабінович.😁
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08.04.2024 16:54 Відповісти
Ну вот зелена марзота повилазила ,да журналіст зробив більше чем говномарофон ,в сенсі бізнесменов от СБу натягнули ,малюк не в курсе ,тому що він в доле ,там всі на відсотке.
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08.04.2024 18:17 Відповісти
Хто хоче парі на результат слідства?
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08.04.2024 20:08 Відповісти
Як зазвичай, лише показуха для стримування свого негативного антидержавного іміджу
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09.04.2024 16:18 Відповісти
Так, бо через тиждень на людські очі вилізе ще якась гидота і це паскудство заникається за нею. Так до безкінечності - одне паскудство перекривають інщим.
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09.04.2024 20:46 Відповісти
 
 