Розпочато кримінальне провадження через інцидент із врученням повістки журналісту "Слідство.інфо" Шульгату, - Офіс генпрокурора
Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження через інцидент із врученням повістки журналісту Слідства.інфо
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, у зв’язку з інцидентом, що мав місце під час вручення повістки журналісту Слідство.інфо, Офіс Генерального прокурора вніс відомості до ЄРДР за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ та ТЦК, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.
Як повідомлялося, 6 квітня "Слідство.Інфо" оприлюднило матеріал про те, що СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту Слідство.Інфо Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка. Згодом стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив командувачу Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанту Олександру Павлюку провести службову перевірку за фактом публікування у ЗМІ інформації щодо використання працівників ТЦК для вручення повістки журналісту "Слідство.Інфо" Шульгату.
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Военные по закону не имеют права ограничивать права гражданских.
А пистолет у тебя есть?
Тогда задержаны"
Пусть дипломы покажут. Уровень журналистики ниже плинтуса. Ща любой блогер считает себя акулой пера.
У нас в стране 3 профессии на которые не нужно учиться.
Президент, дипломат и журналист.
Чи може працівники ТКЦ не мають власного керівництва, тому виконують накази будь-кого?
С другой стороны, хоть какой-то прецендент с ТЦК.
Днищенское дно!!!
Без диплома - блогер.
Без диплома, но с диваном - эксперт на Цензоре.
(последнее о себе)
нєпогрєшимої компартії Леніна Сралінавидатного Гавнокомандувача випускника криворізької військової академії Зеленського та його правої руки Єрмака
Так,після показу по марафону сюжету чернігівських тетевізійників про тренування у навчальному центрі «Десна»навчальний центр було обстріляно,були жертви.Сюжету про покарання винних не було.
Що буде дальше,не трудно догадатись:його в армію не заберуть,а генерала звільнить права рука,щоб на його місце поставити свою людину.
"Свої" люди, то очевидно ті,які рекомендує фсб.
Так виглядає помста.
Так виглядає страта.
Інші висновки навряд чи можуть з'явитися в суспільства після того, як воно побачило двох воєнкомів, яких, наче телят, співробітник вищезгаданого департаменту підводить цільово до журналіста-розслідувача посеред супермаркету, аби повісткою «віддячити» йому за розвінчальний матеріал проти великої шишки.
Сумнівно, що такі методи сприяють мотивації захищати репресивну й патологічно мстиву державу. Навіть не патологічно мстиву - а небезпечно дурновату. Бо після такої показової помсти повісткою вже й не потрібно ніяких російських іпсо, аби червонощокі жіночки по селах своїми тілами лягали під бусики з затемненими вікнами.
Якщо держава відкрито посилає суспільству сигнал, що повістка - це інструмент помсти і страти, то це і є найнебезпечніше іпсо, власноруч відчебучене.
Журналіст Остап Дроздов
Так тот, кто имеет силу и власть, а заодно и бронь от мобилизации, может творить беспредел, а при попытке поймать его за руку, тут же позвонить знакомому ТЦКашнику и быстро убрать неугодного человека, чтоб не путался под ногами. Людей возмутило испольование мобилизации как инструмента защиты от ответственности за свои преступления, а заодно и дисткредитации самой мобилизации. Ты и правда настолько тупой, что этого не понял?