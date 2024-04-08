Розпочато кримінальне провадження через інцидент із врученням повістки журналісту "Слідство.інфо" Шульгату, - Офіс генпрокурора

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження через інцидент із врученням повістки журналісту Слідства.інфо

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, у зв’язку з інцидентом, що мав місце під час вручення повістки журналісту Слідство.інфо, Офіс Генерального прокурора вніс відомості до ЄРДР за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ та ТЦК, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирський доручив Павлюку провести службову перевірку щодо вручення повістки журналісту "Слідство.Інфо" Шульгату: За її результатами будуть відповідні рішення

Як повідомлялося, 6 квітня "Слідство.Інфо" оприлюднило матеріал про те, що СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту Слідство.Інфо Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка. Згодом стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив командувачу Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанту Олександру Павлюку провести службову перевірку за фактом публікування у ЗМІ інформації щодо використання працівників ТЦК для вручення повістки журналісту "Слідство.Інфо" Шульгату.