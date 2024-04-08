Зеленський провів засідання Ставки: Основне питання - захист Харкова від російських ударів. Будуть окремі завдання для дипломатів
Сьогодні, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів Ставку. Основне питання - Харків, захист міста від російських ударів і можливість зміцнити наші ППО і РЕБ на Харківщині", - зазначив Зеленський.
За його словами, він також заслухав доповіді військових щодо фізичного захисту обʼєктів енергетики та щодо результативності збиття дронів і ракет.
"Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України.
Я вдячний усім, хто на центральному рівні та в самому Харкові, у Харківській області максимально активно працює, щоб відновити для людей можливість нормально жити", - додає Зеленський.
Також зазначається, що головком Олександр Сирський представив інформацію про ситуацію на основних бойових напрямках.
"Тримаємо позиції. Головне зараз - ефективна логістика.
Розвідка та спеціальні служби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни", - резюмує глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
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ШО НІ ДЕНЬ ТО СТАВКА!
БЕЗ ВОВИІ СОНИЧКО НЕ ВСХОДЕ!
https://www.youtube.com/watch?v=xvfI50CSX_g&t=160s
а кулєбі видадуть лопату.
оскільки ЗРК Корал від українського "Луча" просрано ЗЄлєнським:
«Корал» - український проєкт зі створення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 зенітної керованої ракети для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 комплексів середньої дальності.
2016 року, за рішенням Міністра оборони України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Степана Полторака , на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE) КБ «Луч» почалася дослідна конструкторська робота (ДКР) «Корал» з розробки зенітного ракетного комплексу корабельного базування.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-:1-2 [2]
Влітку 2020 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олег Коростельов сказав, що на розробку українського зенітного ракетного комплексу потрібно 30-50 млн доларів і термін у 2-2,5 роки.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-:2-4 [4]
ЗЄлєнський НЕ дав ні копійки !
То для лохів на камеру, зеленський ******** інщі ставки
https://www.youtube.com/watch?v=zp4Ki_BtYVM