Зеленський провів засідання Ставки: Основне питання - захист Харкова від російських ударів. Будуть окремі завдання для дипломатів

Сьогодні, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів Ставку. Основне питання - Харків, захист міста від російських ударів і можливість зміцнити наші ППО і РЕБ на Харківщині", - зазначив Зеленський.

За його словами, він також заслухав доповіді військових щодо фізичного захисту обʼєктів енергетики та щодо результативності збиття дронів і ракет.

"Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України.

Я вдячний усім, хто на центральному рівні та в самому Харкові, у Харківській області максимально активно працює, щоб відновити для людей можливість нормально жити", - додає Зеленський.

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Також зазначається, що головком Олександр Сирський представив інформацію про ситуацію на основних бойових напрямках.

"Тримаємо позиції. Головне зараз - ефективна логістика.

Розвідка та спеціальні служби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни", - резюмує глава держави.