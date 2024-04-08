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Новини
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Зеленський провів засідання Ставки: Основне питання - захист Харкова від російських ударів. Будуть окремі завдання для дипломатів

ставка,зеленський

Сьогодні, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів Ставку. Основне питання - Харків, захист міста від російських ударів і можливість зміцнити наші ППО і РЕБ на Харківщині", - зазначив Зеленський.

За його словами, він також заслухав доповіді військових щодо фізичного захисту обʼєктів енергетики та щодо результативності збиття дронів і ракет.

"Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України.

Я вдячний усім, хто на центральному рівні та в самому Харкові, у Харківській області максимально активно працює, щоб відновити для людей можливість нормально жити", - додає Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно значно більше зусиль, щоб українська тематика залишалась у фокусі світової уваги, - Зеленський

Також зазначається, що головком Олександр Сирський представив інформацію про ситуацію на основних бойових напрямках.

"Тримаємо позиції. Головне зараз - ефективна логістика.

Розвідка та спеціальні служби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни", - резюмує глава держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) ППО (3154) Харків (5572) Ставка (135)


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Топ коментарі
+12
О, ОПЯТЬ!?
ШО НІ ДЕНЬ ТО СТАВКА!
БЕЗ ВОВИІ СОНИЧКО НЕ ВСХОДЕ!
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08.04.2024 15:38
+8
верховний наказав чьотко: Харків захищати дипломами,
оскільки ЗРК Корал від українського "Луча" просрано ЗЄлєнським:

«Корал» - український проєкт зі створення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 зенітної керованої ракети для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 комплексів середньої дальності.

2016 року, за рішенням Міністра оборони України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Степана Полторака , на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE) КБ «Луч» почалася дослідна конструкторська робота (ДКР) «Корал» з розробки зенітного ракетного комплексу корабельного базування.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-:1-2 [2]

Влітку 2020 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олег Коростельов сказав, що на розробку українського зенітного ракетного комплексу потрібно 30-50 млн доларів і термін у 2-2,5 роки.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-:2-4 [4]
ЗЄлєнський НЕ дав ні копійки !
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08.04.2024 15:51
+5
Ставку в Харків ( нехай на місці краще розглядять ))). Не лише ж баблішко тирити
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08.04.2024 15:38
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О, ОПЯТЬ!?
ШО НІ ДЕНЬ ТО СТАВКА!
БЕЗ ВОВИІ СОНИЧКО НЕ ВСХОДЕ!
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08.04.2024 15:38 Відповісти
Можливо то не ті ставки? 🏟️⚽🎠
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08.04.2024 15:50 Відповісти
Пи.Си. За рік лідери грального бізнесу в Україні помножили свої статки у 28 разів
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08.04.2024 15:53 Відповісти
ось так вова виглядає на ставках - з початку другої хвилини відео , А ЯК НА НЬОГО ДИВЛЯТЬСЯ ті ,що поряд йому ВНЄМ(б)ЛЯТЬ

https://www.youtube.com/watch?v=xvfI50CSX_g&t=160s
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08.04.2024 16:25 Відповісти
а як з якою рожею його поряд сидить слухає Єрмак - це просто УСЬО!!
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08.04.2024 16:27 Відповісти
є ж умільці - треба зробити вирізаний шмат з цього відео -вова+Льоня , це ж унікальний відос про нашого недопреза
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08.04.2024 17:05 Відповісти
Ставку в Харків ( нехай на місці краще розглядять ))). Не лише ж баблішко тирити
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08.04.2024 15:38 Відповісти
всім дипломатам видадуть по парабелуму і відправлять у циркуни?
а кулєбі видадуть лопату.
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08.04.2024 15:41 Відповісти
верховний наказав чьотко: Харків захищати дипломами,
оскільки ЗРК Корал від українського "Луча" просрано ЗЄлєнським:

«Корал» - український проєкт зі створення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 зенітної керованої ракети для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 комплексів середньої дальності.

2016 року, за рішенням Міністра оборони України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Степана Полторака , на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE) КБ «Луч» почалася дослідна конструкторська робота (ДКР) «Корал» з розробки зенітного ракетного комплексу корабельного базування.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-:1-2 [2]

Влітку 2020 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олег Коростельов сказав, що на розробку українського зенітного ракетного комплексу потрібно 30-50 млн доларів і термін у 2-2,5 роки.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-:2-4 [4]
ЗЄлєнський НЕ дав ні копійки !
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08.04.2024 15:51 Відповісти
Для яких дипломатів завданн, будуть? Для Тарана у Словенії який країну беззахисною залишив? Для недовченого юриста,, ка у Швейцарію потрапила, щоб не говорила багато? Чи може жля фітнес-гадалки тої, що у Болгарію друг по сексу відправив?
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08.04.2024 15:45 Відповісти
Нє, но ето другоє. Це потужніше, ніж було раніше
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08.04.2024 15:46 Відповісти
А що ж Сирський? Чуда не сталося?
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08.04.2024 15:48 Відповісти
а два роки про Харків не згадував..
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08.04.2024 15:48 Відповісти
Він про Суми досі не згадує.
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08.04.2024 17:31 Відповісти
У України є дипломати? А це хто з корупціонерів, прилаштованих за особисту відданість і заслуги перед зЕрмком? Чи, може, послиця в Болгарії?
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08.04.2024 15:49 Відповісти
Схоже, що ЗЕлідОр мріє здати Харків ще з січня 2022 (Харків може бути однією з головних умов виплати оманського траншу зе-лідОру та його ОПешній сєкрєтуткє дЄрьмаку). Коли воно казало 21 січня 2022 одному з західних таблоїдів, що Харків може бути зданий кацапам та окупований ними, то тоді це виглядало, як вже прийняте рішення... Але Залуєний та ЗСУ з добровольцями поховали всі ці сподівання промоскальської ЗЕлупи... Тепер бойового генерала Залужного відсторонив чотириразовий ухилянт, ватник, аморальна істота, ЗЕлідОр, бо йому "мудрий нарід" віддав всі важелі державної влади у 2019. І вже тепер ЗЕлідОру НІЧОГО НЕ ЗАВАЖАЄ ЗДАТИ ХАРКІВ, як він і домовлявся із правою рукою *****, Патрушевим, в Оманє в січні 2020 за присутності агента ГРУ Козиря - дЄрьмака.
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08.04.2024 15:50 Відповісти
Я чогось не розумію, невже Ставками ми звільняємо території? Як на мене, то потрібно було запускати економіку на військові рейки ще у 2022 році, виготовляти ракети, снаряди, РЕБ і дрони, а не протирати штани, гаяти час військовиїх, яких туди запрошують і чесати язиками, як на партійних зборах!
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08.04.2024 15:55 Відповісти
А чого ще можна очікувати від блазня, ветеринара, корабельних сосен і взагалі від мародерів? Для мене це було понятно у2019р
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08.04.2024 16:05 Відповісти
Захист Харкова так а стабілізація на фронті
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08.04.2024 15:59 Відповісти
Коропів в ставку розводить, чи товстолобів? Напевне що довбо**бів.
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08.04.2024 16:03 Відповісти
на шо ставили ?
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08.04.2024 17:09 Відповісти
Як завше, на Зе-ро...
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08.04.2024 17:48 Відповісти
Патриоты от ставки не появляться
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08.04.2024 17:10 Відповісти
Сьогодні, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Джерело:
То для лохів на камеру, зеленський ******** інщі ставки
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08.04.2024 17:18 Відповісти
Ставка !!!
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08.04.2024 17:21 Відповісти
А Суми ? Чі вже на Сумах хрест поставили ?
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08.04.2024 17:29 Відповісти
Politico: НАТО готується до можливого приходу Трампа, і це добре
https://www.youtube.com/watch?v=zp4Ki_BtYVM
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08.04.2024 17:44 Відповісти
Якщо безтолковий ішак "береться" щось вирішувати, то стовідсотково - результат 0 цілих 0 десятих. Цей муфлон ні на -що не здатний, хіба-що прокукурікати.
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08.04.2024 19:44 Відповісти
 
 