Радник Трампа Міллер назвав "фейком" публікації про нібито "мирний план" та здачу українських територій

Радник виборчої кампанії Дональда Трампа Джейсон Міллер назвав фейком публікацію видання The Washington Post, у якій розповідається про нібито "мирний план Трампа" щодо України та можливість віддати деякі території Росії.

Про це Міллер розповів виданню The New York Post, інформує Цензор.НЕТ.

Міллер зазначив, що Трамп не може і не буде приставати на якийсь мирний план, поки не зважить всі варіанти розвитку подій, коли вступить на посаду.

"Це все фейкові новини від Washington Post. Вони просто вигадують це", - сказав радник кампанії Трампа.

Міллер наголосив, що Трамп – "єдиний, хто говорить про припинення вбивств". "Джо Байден говорить про продовження вбивств", – заявив Міллер, вочевидь, маючи на увазі позицію Байдена підтримувати Україну зброєю.

Нагадаємо, раніше видання Washington Post повідомило, що у випадку обрання президентом США, Дональд Трамп спонукатиме Україну поступитись окупованими Росією Кримом та Донбасом в обмін на мир.

Дональд Трамп раніше заявив, що у разі його президентства США допоможуть своїм європейським союзникам по НАТО, якщо буде загроза.

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