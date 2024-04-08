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Радник Трампа Міллер назвав "фейком" публікації про нібито "мирний план" та здачу українських територій

міллер

Радник виборчої кампанії Дональда Трампа Джейсон Міллер назвав фейком публікацію видання The Washington Post, у якій розповідається про нібито "мирний план Трампа" щодо України та можливість віддати деякі території Росії.

Про це Міллер розповів виданню The New York Post, інформує Цензор.НЕТ.

Міллер зазначив, що Трамп не може і не буде приставати на якийсь мирний план, поки не зважить всі варіанти розвитку подій, коли вступить на посаду.

"Це все фейкові новини від Washington Post. Вони просто вигадують це", - сказав радник кампанії Трампа.

Міллер наголосив, що Трамп – "єдиний, хто говорить про припинення вбивств". "Джо Байден говорить про продовження вбивств", – заявив Міллер, вочевидь, маючи на увазі позицію Байдена підтримувати Україну зброєю.

Нагадаємо, раніше видання  Washington Post повідомило, що у випадку обрання президентом США, Дональд Трамп спонукатиме Україну поступитись окупованими Росією Кримом та Донбасом в обмін на мир.

Дональд Трамп раніше заявив, що у разі його президентства США допоможуть своїм європейським союзникам по НАТО, якщо буде загроза.

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Міллер Метью (157) Трамп Дональд (5526)


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Топ коментарі
+13
Міллер наголосив, що Трамп - "єдиний, хто говорить про припинення вбивств" Джерело:

Тобто, план рудого покидька неймовірно простий - віддати кацапському агресору без бою всі території, які він захоче
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08.04.2024 15:50
+13
а як щодо заяви Орбана Віті про те, що Трамп його запевнив, що не дасть Україні ані копійки допомоги. і це відразу було сказано Орбаном після зустрічі з Трампом у його резиденції. і подібна заява Орбана не була спростована трампістами чи якось розтлумачена. а стосовно блокування допомоги Україні ще з вересня минулого року трампістами маговцями? на фейк тут вже не вдасться звернути, бо на вулиці вже квітень, а допомогу так і не виділили, бо трампісти блокують. і це факт. на фейк уже не спишеш. і на демократів, які "звільнили" Маккартні, не хотіли вирішити питання з кордоном, а зараз не хочуть іти на поступки з газом і не хочуть замінити допомогу як допомогу на допомогу в кредит теж не спишеш. бо винні тут не демократи, а трампісти. на демократів можна було би списати, якби трампісти прийняли в Палаті, де мають нині більшість, закон про допомогу Україні, як альтернативний і кращий закон, який прийняли демократи разом з притомними республіканцями у Сенаті... ан ніт, не приймають. проте обсирають демократів, що ті по чайній ложечці дозують допомогу Україні.. ну так запропонуйте свій кращий закон в Палаті з більшою кількістю допомоги Україні і проголосуйте його. і якщо його не проведуть в Сенаті чи на нього накладе вето Байден, от тоді можете обсирати демократів, що вони блокують виділення допомоги Україні і дозують її чайними ложечками. але ж ні, не виділяють... проте через Орбана зливають свої реальні наміри щодо України. так само не здивуюсь, що та стаття WP більше на правдиву схожа, ніж на фейкову...

ну, де тут ті упороті трампісти "секонд фірст" і "мот дом"? вперед, фас, трамподрочери...
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08.04.2024 16:05
+8
Міллер наголосив, що Трамп - "єдиний, хто говорить про припинення вбивств". "Джо Байден говорить про продовження вбивств", - заявив Міллер, вочевидь, маючи на увазі позицію Байдена підтримувати Україну зброєю.
Висновок: Трамп підтримувати Україну зброєю не збирається?
Але без зброї воювати неможливо.
Тому...
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08.04.2024 15:50
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Міллер наголосив, що Трамп - "єдиний, хто говорить про припинення вбивств" Джерело:

Тобто, план рудого покидька неймовірно простий - віддати кацапському агресору без бою всі території, які він захоче
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08.04.2024 15:50 Відповісти
Бачу, тут прихильників Трампа "плавить" і вони записують тих, хто його наважується критикувати, в "кацапи". При цьому саме Трамп, а не Байден чи будь-хто інший, вихваляє кацапську повію Орбана, приймає його в своїй резиденції і радісно приймає локшину на вуха від мадярської ропухи.
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08.04.2024 16:34 Відповісти
Міллер наголосив, що Трамп - "єдиний, хто говорить про припинення вбивств". "Джо Байден говорить про продовження вбивств", - заявив Міллер, вочевидь, маючи на увазі позицію Байдена підтримувати Україну зброєю.
Висновок: Трамп підтримувати Україну зброєю не збирається?
Але без зброї воювати неможливо.
Тому...
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08.04.2024 15:50 Відповісти
Усі вже давно знають, що трампло -- найбільший фейк за всю історію.
Доста його піарити кожен день по декілька разів, це фейк ньюз... про трампла-фейкла.
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08.04.2024 15:54 Відповісти
Погані в Трампа радники.
В Байдена на жаль не кращі...
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08.04.2024 15:55 Відповісти
"Ви не так зрозуміли" - American style.
24 лютого 2022 року теж "казав про припинення вбивств"? Так чи ні, товаришу Міллер?
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08.04.2024 15:55 Відповісти
вуж на сковороді
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08.04.2024 15:55 Відповісти
Ну так позиваитесь до Вашінгтон Пост - для чого ці бла - бла - бла
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08.04.2024 15:57 Відповісти
Ти про що??
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08.04.2024 16:06 Відповісти
Ну так давайте триста Томагавків і зробимо вигляд що нічого не сталося,жмем руку Трампу,цілуєм і обнімаєм
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08.04.2024 15:58 Відповісти
Що вас так хвилю що сказав або не сказав можливий кандидат в президенти Америки?! Той факт, що вами керує російський агент Єрмак з компанією таких самих покидьків вас не хвилює чомусь.
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08.04.2024 16:00 Відповісти
Натаха, заспокійся.
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08.04.2024 16:07 Відповісти
а як щодо заяви Орбана Віті про те, що Трамп його запевнив, що не дасть Україні ані копійки допомоги. і це відразу було сказано Орбаном після зустрічі з Трампом у його резиденції. і подібна заява Орбана не була спростована трампістами чи якось розтлумачена. а стосовно блокування допомоги Україні ще з вересня минулого року трампістами маговцями? на фейк тут вже не вдасться звернути, бо на вулиці вже квітень, а допомогу так і не виділили, бо трампісти блокують. і це факт. на фейк уже не спишеш. і на демократів, які "звільнили" Маккартні, не хотіли вирішити питання з кордоном, а зараз не хочуть іти на поступки з газом і не хочуть замінити допомогу як допомогу на допомогу в кредит теж не спишеш. бо винні тут не демократи, а трампісти. на демократів можна було би списати, якби трампісти прийняли в Палаті, де мають нині більшість, закон про допомогу Україні, як альтернативний і кращий закон, який прийняли демократи разом з притомними республіканцями у Сенаті... ан ніт, не приймають. проте обсирають демократів, що ті по чайній ложечці дозують допомогу Україні.. ну так запропонуйте свій кращий закон в Палаті з більшою кількістю допомоги Україні і проголосуйте його. і якщо його не проведуть в Сенаті чи на нього накладе вето Байден, от тоді можете обсирати демократів, що вони блокують виділення допомоги Україні і дозують її чайними ложечками. але ж ні, не виділяють... проте через Орбана зливають свої реальні наміри щодо України. так само не здивуюсь, що та стаття WP більше на правдиву схожа, ніж на фейкову...

ну, де тут ті упороті трампісти "секонд фірст" і "мот дом"? вперед, фас, трамподрочери...
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08.04.2024 16:05 Відповісти
та в т.ч. і на підставі зливу Орбана Washington Post випустило статтю, у якій розповідається про нібито "мирний план Трампа" щодо України та можливість віддати деякі території Росії
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08.04.2024 20:27 Відповісти
та навіть і без того зливу Орбана позиція Трампа читалася саме так, як і написали на днях у WP. який же притомний скаже, що порішає "мирну" угоду за 24 години?
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08.04.2024 20:32 Відповісти
Так розброй кацапію і вбивства закінчаться! Чи слабо? Україну ж зміг!
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08.04.2024 16:06 Відповісти
Усі ваші гарантії виявилися фейком, обісрані йолопи
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08.04.2024 16:06 Відповісти
І скільки цей "єдиний", говорив про припинення вбивства Х.йлу? Десь, хтось чув?
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08.04.2024 16:08 Відповісти
Якщо це фейк, то чому ж тоді немає допомоги
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08.04.2024 16:11 Відповісти
Тупі трапмісти-горіть в пеклі,покидьки.
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08.04.2024 16:20 Відповісти
Что то раднык Трампа сильно на мексиканца смахивает от которых Трамп хочет построить забор
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08.04.2024 16:21 Відповісти
Стаття в газеті це пробний камінь від Трампа на реакцію у світі на його ініціативу.
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08.04.2024 16:27 Відповісти
не зрозуміло.
питання наступного президента сша вже вирішене?
чи, як що переможе не трамп, то капітолій спалять, цього разу?
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08.04.2024 16:31 Відповісти
Скільки можна товкти воду в ступі? Потрібно називати речі своїми іменами. Трамп шльондра і шістка пуйла. От і все. Це не фейк , це правда.
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08.04.2024 16:32 Відповісти
На вооу і шапка горить.
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08.04.2024 16:32 Відповісти
Бывший президент США Дональд Трамп опроверг статью в The Washington Post, суть которой сводилась к тому, что Трамп закончил бы войну России и Украины путем сдачи украинских территорий.
Трамп - это фейковые новости, они просто придумывают.
Трамп единственный, кто говорит о прекращении убийств, а Джо Байден говорит о новых убийствах", - добавил он.
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08.04.2024 16:33 Відповісти
ці американці як завжди запізнюються. шо бідон запізнився із реальною допомогою, яка була потрібна тут і зараз всередині-кінці 22-го. шо трампісти своїми мирними планами примусу України до капітуляції. теж, ше рік назад би могло спрацювати. а зараз шо ви зробите? припините американську допомогу?
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08.04.2024 16:50 Відповісти
В смислі "припините"? Щоб вона припинилася, її треба спочатку почати. Не можна припинити то, чого немає. Чи ви про занепокоєння, засудження, стурбованість і чіткі сигнали про продовження підтримки?
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08.04.2024 17:16 Відповісти
Щоб вона припинилася, її треба спочатку почати. Не можна припинити то, чого немає.
дякую, кеп!
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08.04.2024 17:19 Відповісти
Та звісно, всі ж знають як Трамп ненавидить кремль
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08.04.2024 17:15 Відповісти
Та особисто «харошева парня» (с)
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08.04.2024 20:01 Відповісти
Достатньо почитати дописи стосовно України синка Трампа, який веде передвиборчу компанію Трампа старшого. Там все очевидно і не треба гадати що думає Трамп.
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08.04.2024 17:15 Відповісти
Припиніть пропагандистську дурню хавати! Трамп не здасть Украіну!
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08.04.2024 18:37 Відповісти
«"Трамп - єдиний, хто говорить про припинення вбивств. Джо Байден говорить про продовження вбивств", - заявив Міллер, маючи на увазі позицію Байдена підтримувати Україну зброєю» - таке "спростування" лише підтверджує, (є найкращим підтвердженням), що стаття в Washington Post, у якій розповідається про нібито "мирний план Трампа" щодо України та можливість віддати деякі території Росії - є цілковитою правдою.
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08.04.2024 20:24 Відповісти
Трампло негідник. Рекса Тіллерсона, держсекретаря, зняв з посади через Твіттер о 6 ранку. Його ж клеврети стверджують, що ця паскуда завжди в цей час сидить на унітазі.
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08.04.2024 20:43 Відповісти
Москва. Другу Х..... Лічно. Предложеніє пєрєданноє другом орбаном приємлємо. Готови принять всю суму сразу. Код -бабушка приєхала. Всєгда дорогой Донні.
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08.04.2024 20:52 Відповісти
 
 