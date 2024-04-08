Колишня медпрацівниця за 200 тисяч грн допомагала ухилянтам отримати фіктивну інвалідність, - ДВБ

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України викрили та арештували колишню працівницю одного із медзакладів Полтавщини, яка підробляла документи та оформлювала фіктивну інвалідність, в тому числі ухилянтам від мобілізації.

Про це повідомляється на сторінці ДВБ у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України встановили інформацію про незаконні оборудки 40-річної жінки, яка в минулому працювала медичною сестрою в одній з лікарень Полтави. Вона, пропонуючи вплинути на лікарів, гарантувала оформлення другої групи інвалідності. В обмін за таку послугу жінка отримувала 200 тисяч гривень. З’ясувалося, що серед "фіктивних" людей з інвалідністю були і ухилянти", - йдеться в дописі.

Зловмисниця брала з людей за такі "послуги" 200 тисяч гривень. Її затримали представники поліції та ДВБ, коли вона отримувала другу частину грошей.

Фігурантці оголошено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 8 років за ґратами. Слідство триває для встановлення інших фігурантів у злочині.

Також читайте: Заблоковано 4 схеми для ухилянтів, вартість "послуг" сягала $12 тис. Серед фігурантів - очільник ВЛК та мобілізований депутат, - СБУ. ФОТО