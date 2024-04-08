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Новини
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Колишня медпрацівниця за 200 тисяч грн допомагала ухилянтам отримати фіктивну інвалідність, - ДВБ

двб

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України викрили та арештували колишню працівницю одного із медзакладів Полтавщини, яка підробляла документи та оформлювала фіктивну інвалідність, в тому числі ухилянтам від мобілізації.

Про це повідомляється на сторінці ДВБ у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України встановили інформацію про незаконні оборудки 40-річної жінки, яка в минулому працювала медичною сестрою в одній з лікарень Полтави. Вона, пропонуючи вплинути на лікарів, гарантувала оформлення другої групи інвалідності. В обмін за таку послугу жінка отримувала 200 тисяч гривень. З’ясувалося, що серед "фіктивних" людей з інвалідністю були і ухилянти", - йдеться в дописі.

Зловмисниця брала з людей за такі "послуги" 200 тисяч гривень. Її затримали представники поліції та ДВБ, коли вона отримувала другу частину грошей.

Фігурантці оголошено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 8 років за ґратами. Слідство триває для встановлення інших фігурантів у злочині.

Також читайте: Заблоковано 4 схеми для ухилянтів, вартість "послуг" сягала $12 тис. Серед фігурантів - очільник ВЛК та мобілізований депутат, - СБУ. ФОТО

шахрайство (1075) Нацполіція (15138) ухилянти (880)


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Топ коментарі
+5
Зараз гроші вимагають і за те щоб підтвердити реальний діагноз
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08.04.2024 16:16
+3
Вони роками цим займаються. Ще до війни на колишній роботі працював в колективі, де з одинадцяти працівників дев'ять були ніби-то інвалідами. При цьому, не мали інвалідності лише 67 річний сторож та я, будучи самим слабшим серед них. Якось мені теж пропонували зробити за гроші, але сумління не дозволяло. Молодий був та наївний - зараз би робив, бо переконався, що сумління та чесність це недозволена розкіш в Україні.
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08.04.2024 16:24
+2
проходив комісію на дозвіл на зброю кажуть не дамо бо у вас хворе сердце -треба обстеження давай гроші , прийшов на ВЛК кажуть , ви здорові, а якщо підтвердити діагноз давай гроші ...
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08.04.2024 16:39
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08.04.2024 16:15 Відповісти
Зараз гроші вимагають і за те щоб підтвердити реальний діагноз
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08.04.2024 16:16 Відповісти
так завжди було
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08.04.2024 16:46 Відповісти
Щоб таксу не збивала,
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08.04.2024 16:16 Відповісти
Вони роками цим займаються. Ще до війни на колишній роботі працював в колективі, де з одинадцяти працівників дев'ять були ніби-то інвалідами. При цьому, не мали інвалідності лише 67 річний сторож та я, будучи самим слабшим серед них. Якось мені теж пропонували зробити за гроші, але сумління не дозволяло. Молодий був та наївний - зараз би робив, бо переконався, що сумління та чесність це недозволена розкіш в Україні.
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08.04.2024 16:24 Відповісти
Мені теж пропонували колись, за невеликі гроші, бо причини були, але я відмовився, бо казали, може в тебе якийсь проблеми через це будть. Типу якийсь дозвіл не дадуть на зброю, авто, чи вийїзд за кордон, ще шось, а сталося все навпаки. На зброю не дають дозвіл, але в ВЛК всі придатні воювати. І за кордон тільки інвалидів і випускають. А зараз за ці роки, додалися реальні серьйозні проблеми зі здоровям, але з 24.02. всі МСЕК майже не реально отримати...Да і грошей немає.
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08.04.2024 16:51 Відповісти
проходив комісію на дозвіл на зброю кажуть не дамо бо у вас хворе сердце -треба обстеження давай гроші , прийшов на ВЛК кажуть , ви здорові, а якщо підтвердити діагноз давай гроші ...
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08.04.2024 16:39 Відповісти
як казала моя внучка(5 років), коли вони у садочку проходили слова погані\добрі "с%*****№ь"
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08.04.2024 19:32 Відповісти
Кляте безробіття, ех.
Кому інвалідність зробити?(засукує рукава, і так мило дивиться в далечінь).
Бо не можна байдикувати, коли держава в такому скрутному положені.
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08.04.2024 16:42 Відповісти
А ціни все ростуть і ростуть...
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08.04.2024 16:46 Відповісти
Краще звертатися до санітара Григорія. За пляшку горілки він "оформить" Вам справжню інвалідність. Якість виконання гарантовано!
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08.04.2024 17:11 Відповісти
 
 