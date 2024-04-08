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Не вітати, не стояти на спільних фото, не тиснути руку: НОК розробляє протокол поведінки українських спортсменів з атлетами з РФ на Олімпіаді-2024

спорт,мок,росія,олімпіада

Національний олімпійський комітет (НОК) розробляє протокол поведінки українських спортсменів з атлетами з РФ на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі національного телемарафону повідомив президент НОК Вадим Гутцайт.

"Національний олімпійський комітет має такий протокол, уже є ці рекомендації, але вони ще не затверджені, оскільки ми маємо обговорити ці рекомендації з Комісією атлетів НОК. Зараз ми вирішимо останні питання, і його буде затверджено", - сказав Гутцайт.

За його словами, серед рекомендацій: не вітати спортсменів з РФ, не стояти з ними на спільних фото, не давати спільні інтерв'ю, не тиснути руку.

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"Це будуть загальні рекомендації. Ми ж бачимо, що відбувалося на чемпіонатах світу, коли Ольга Харлан не потисла руку", - додав президент НОК.

За словами Гутцайта, українська сторона також опрацьовує ці питання з міжнародними федераціями, щоб потім не було питань до українських спортсменів.

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Нагадаємо, що 27 липня 2023 року Ольга Харлан на старті особистого турніру на Чемпіонаті світу з фехтування перемогла фехтувальницю з Росії під нейтральним статусом. Харлан відмовилася потиснути суперниці руку після поєдинку, виставивши вперед шаблю.

Федерація фехтування України оскаржила рішення про дискваліфікацію Харлан на чемпіонаті світу.

Пізніше міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Харлан до участі в Олімпіаді в Парижі 2024 року.

Зрештою, FIE ініціювала зміну правил після інциденту з Харлан і Смирновою і скасувала обов'язкове рукостискання після закінчення поєдинків.

Автор: 

НОК (87) Олімпіада (687) Гутцайт Вадим (78)


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Топ коментарі
+12
А не простіше кацапів на змагання не пускати? Навіщо терористам та вбивцям змагання!
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08.04.2024 16:20
+8
Це якись треш, даже важко взагалі представити орків вбивць на олімпіаді а вони ще й якись правила поведінки вигадуть.
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08.04.2024 16:21
+7
ну так це питання не до національного а до міжнародного комітету

не в НОК - а в МОК сидять хабарники, які пускають клуб цска росії до олімпіади
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08.04.2024 16:26
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Плювати в ліве око. Якшо ліве око не знаходиться в зоні впевненого ураження - використовувати праве око кацапського спортсмена.
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08.04.2024 16:15 Відповісти
якщо між очі попаде, повторити спробу)))
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08.04.2024 16:49 Відповісти
А не простіше кацапів на змагання не пускати? Навіщо терористам та вбивцям змагання!
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08.04.2024 16:20 Відповісти
треба для провести спецолімпіаду в гаазі
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08.04.2024 22:58 Відповісти
Це якись треш, даже важко взагалі представити орків вбивць на олімпіаді а вони ще й якись правила поведінки вигадуть.
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08.04.2024 16:21 Відповісти
ну так це питання не до національного а до міжнародного комітету

не в НОК - а в МОК сидять хабарники, які пускають клуб цска росії до олімпіади
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08.04.2024 16:26 Відповісти
всі грішники - потенційні хабарники. За визначенням.
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08.04.2024 22:55 Відповісти
Правила є правила.При проведенні Олімпійських Ігор-їх виконання обов*язкове.При такій подачі редакторів Цензора-виникає питання-що буде з спортсменом України,якщо він-потисне руку кацапському, дасть спільне інтерв*ю,стане на п*єдестал де вже стоїть кацап,буде на одних світлинах з кацапом(фотофініш)?Українців одразу дискваліфікують?
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08.04.2024 20:12 Відповісти
У 1936 році Олімпіаду у гітлерляндії проводили..

Історія нічому не вчить. Ідіоти..
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08.04.2024 16:32 Відповісти
вуйко Аді, на той час, у порівнянні з червоним комуно-нацистом йоською сталіним (джугашвілі) та теперішнім кацапським нацистом, рашистом )(уйло був просто "ангел небесний", а німецькій націонал-соціалізм сприймався як специфічний політичний фетиш !!!
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08.04.2024 16:42 Відповісти
У Алоїзіча свої таракани були. Але якби його з академії мистецтв не виперли - скоріш за все й небуло тих жахів..
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08.04.2024 17:39 Відповісти
Взагалі вже не цікава ця клоунада з російським бойкотування. Що вже казати, якщо чоловік Ірини Геращенко живе в Лондоні і успішно торгує діамантами з рашкою.
Ці бойкоти - це все цирк для "бєдних і ніщіх".
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08.04.2024 16:49 Відповісти
посилати за крейсером мацква
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08.04.2024 16:52 Відповісти
Плюнути в пику, які ще будуть пропозиції?
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08.04.2024 18:11 Відповісти
Уїбні.Простіше рашистів ібілорашистів не допускать..але ж гроші...
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08.04.2024 17:08 Відповісти
Совершенно верно. Нечего туда ездить и деньги тратить, тем более что белорусские спортсмены призовых мест обычно не занимают. Поедут отдохнут за казённый счёт и все.
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08.04.2024 20:56 Відповісти
на время игр русские прекратят стрелять?
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08.04.2024 22:53 Відповісти
 
 