Не вітати, не стояти на спільних фото, не тиснути руку: НОК розробляє протокол поведінки українських спортсменів з атлетами з РФ на Олімпіаді-2024

Національний олімпійський комітет (НОК) розробляє протокол поведінки українських спортсменів з атлетами з РФ на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі національного телемарафону повідомив президент НОК Вадим Гутцайт.

"Національний олімпійський комітет має такий протокол, уже є ці рекомендації, але вони ще не затверджені, оскільки ми маємо обговорити ці рекомендації з Комісією атлетів НОК. Зараз ми вирішимо останні питання, і його буде затверджено", - сказав Гутцайт.

За його словами, серед рекомендацій: не вітати спортсменів з РФ, не стояти з ними на спільних фото, не давати спільні інтерв'ю, не тиснути руку.

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"Це будуть загальні рекомендації. Ми ж бачимо, що відбувалося на чемпіонатах світу, коли Ольга Харлан не потисла руку", - додав президент НОК.

За словами Гутцайта, українська сторона також опрацьовує ці питання з міжнародними федераціями, щоб потім не було питань до українських спортсменів.

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Нагадаємо, що 27 липня 2023 року Ольга Харлан на старті особистого турніру на Чемпіонаті світу з фехтування перемогла фехтувальницю з Росії під нейтральним статусом. Харлан відмовилася потиснути суперниці руку після поєдинку, виставивши вперед шаблю.

Федерація фехтування України оскаржила рішення про дискваліфікацію Харлан на чемпіонаті світу.

Пізніше міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Харлан до участі в Олімпіаді в Парижі 2024 року.

Зрештою, FIE ініціювала зміну правил після інциденту з Харлан і Смирновою і скасувала обов'язкове рукостискання після закінчення поєдинків.