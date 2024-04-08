Остаточного рішення оборонного комітету ВР щодо законопроєкту про мобілізацію ще немає. Деякі суперечливі питання досі не узгоджені, - "слуга народу" Копитін
Станом на зараз немає остаточного рішення комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо законопроєкту про мобілізацію, наразі деякі суперечливі моменти ще не узгоджені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі LIGA.net розповів нардеп від "Слуги народу" член профільного комітету Ігор Копитін.
За словами Копитіна, комітет працював у суботу і планує продовжити розгляд правок до закону про мобілізацію невдовзі.
"Деякі суперечливі питання досі не узгоджені. Тобто остаточного рішення комітету на сьогодні немає", - зазначив він.
Нардеп наголосив, що "передбачити певні строки, особливо під час обговорення закону, що має величезне соціально-суспільне навантаження, вкрай важко".
Топ коментарі
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вже 14 літніх хапають,
вже кацапи відосик знали, до речі, гарною українською.
а закона, ще нема.
то, як так?
Останні новини щодо критично важливих пробивають дно перед прийнятям законопроєкту.
(Числа 25:4)