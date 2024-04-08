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Новини
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Остаточного рішення оборонного комітету ВР щодо законопроєкту про мобілізацію ще немає. Деякі суперечливі питання досі не узгоджені, - "слуга народу" Копитін

зсу,армія,мобілізація

Станом на зараз немає остаточного рішення комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо законопроєкту про мобілізацію, наразі деякі суперечливі моменти ще не узгоджені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі LIGA.net розповів нардеп від "Слуги народу" член профільного комітету Ігор Копитін.

За словами Копитіна, комітет працював у суботу і планує продовжити розгляд правок до закону про мобілізацію невдовзі.

"Деякі суперечливі питання досі не узгоджені. Тобто остаточного рішення комітету на сьогодні немає", - зазначив він.

Нардеп наголосив, що "передбачити певні строки, особливо під час обговорення закону, що має величезне соціально-суспільне навантаження, вкрай важко".

Також читайте: Законопроєкти про мобілізацію та суттєве збільшення штрафів за неявку до ТЦК Рада розгляне після вихідних, - Железняк (оновлено)

Автор: 

законопроєкт (3583) мобілізація (3032) Копитін Ігор (12)


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Топ коментарі
+7
Яким чином цей закон допоможе в людях і зброї? 3 рік війни закон про мобілізацію ...КОНЧЕНІ І Й"БНУТІ !
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08.04.2024 16:57
+5
да приймайте,які суперечливі, в нас он пересувний цирк вже критично важливе підприємство для функціонування економіки і бронь усім циркачам, все норм.
Останні новини щодо критично важливих пробивають дно перед прийнятям законопроєкту.
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08.04.2024 16:42
+2
Ну.., чекайти поки кацапи вас прямо в раді мобілізують!!!
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08.04.2024 16:31
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ххммм.....
вже 14 літніх хапають,
вже кацапи відосик знали, до речі, гарною українською.
а закона, ще нема.
то, як так?
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08.04.2024 16:28 Відповісти
П.дари копитні і безкопитні.
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08.04.2024 16:47 Відповісти
Народні депутати подали до другого читання документа 4269 правок, а зібратись на попереднє узгодження не могли???-.НАБУ, ДБР, СБУ, контррозвідка .., де ВИ ?Хто найбільше подав дебільних правок, не там кома, крапка тощо, це напевно ворожа диверсія шодо затримки, зриву мобілізації..?Війна ж! росія мобілізує по повній і економіка переведена на військовий лад!?
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08.04.2024 17:07 Відповісти
Ну.., чекайти поки кацапи вас прямо в раді мобілізують!!!
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08.04.2024 16:31 Відповісти
До Аргентини орда так швидко не добереться. Здиміють слуги народні.
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08.04.2024 16:48 Відповісти
побачимо ще як вони голосувати за нього будуть ... там ставки й..птвоюмать будуть..
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08.04.2024 16:42 Відповісти
да приймайте,які суперечливі, в нас он пересувний цирк вже критично важливе підприємство для функціонування економіки і бронь усім циркачам, все норм.
Останні новини щодо критично важливих пробивають дно перед прийнятям законопроєкту.
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08.04.2024 16:42 Відповісти
Яким чином цей закон допоможе в людях і зброї? 3 рік війни закон про мобілізацію ...КОНЧЕНІ І Й"БНУТІ !
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08.04.2024 16:57 Відповісти
Про певні строки мене посміхнуло, забув додати про майбутній час. Відчуває кішка, чим м'ясо віділлється.
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08.04.2024 17:08 Відповісти
І сказав Господь до Мойсея: Візьми всіх голів народу, та й повішай їх для Господа навпроти сонця. І відвернеться палючий Господній гнів від Ізраїля.

(Числа 25:4)
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08.04.2024 17:12 Відповісти
Хоч там і сказано за інше - голови народу (старійшини, авторитети) повели народ вклоняться і служити ідолам в пустелі коли Бог вивел євреїв з Єгипту, але ідея файна для чиновників зеленського.
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08.04.2024 17:45 Відповісти
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08.04.2024 17:43 Відповісти
Обіщав нєтряпка 15 квітня пропихнути цей ганебний закон,але відать не получиться бо його холуї зі слуг відбилися від рук...)
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08.04.2024 17:53 Відповісти
Настав час злочинному угрупуванню "псевдопартія слуга народу" відкинути копита!
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08.04.2024 19:45 Відповісти
 
 