Остаточного рішення оборонного комітету ВР щодо законопроєкту про мобілізацію ще немає. Деякі суперечливі питання досі не узгоджені, - "слуга народу" Копитін

Станом на зараз немає остаточного рішення комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо законопроєкту про мобілізацію, наразі деякі суперечливі моменти ще не узгоджені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі LIGA.net розповів нардеп від "Слуги народу" член профільного комітету Ігор Копитін.

За словами Копитіна, комітет працював у суботу і планує продовжити розгляд правок до закону про мобілізацію невдовзі.

"Деякі суперечливі питання досі не узгоджені. Тобто остаточного рішення комітету на сьогодні немає", - зазначив він.

Нардеп наголосив, що "передбачити певні строки, особливо під час обговорення закону, що має величезне соціально-суспільне навантаження, вкрай важко".

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