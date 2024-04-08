УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5580 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
5 691 40

Конгрес США проголосує за допомогу Україні впродовж кількох наступних тижнів, - сенаторка Ернст

ернст

Більшість Конгресу США підтримує Україну. Водночас є ті, хто не погоджується з рівнем витрат на допомогу.

Про це заявила в інтерв'ю Радіо Свобода сенаторка США від Республіканської партії Джоні Ернст, передає Цензор.НЕТ.

Ернст нагадала, що у лютому була серед тих сенаторів, які підтримали пакет допомоги Україні: "я пишаюся тим, що підтримую Україну, і вважаю, що цей додатковий пакет допомоги є надзвичайно важливим".

Нині документ на розгляді у Палаті представників. Там, за словами сенаторки, до нього внесуть кілька правок.

"Щойно Палата ухвалить ці зміни, законопроєкт знову повернеться до Сенату. Я очікую, що це відбудеться протягом кількох наступних тижнів, і ми будемо дуже-дуже наполегливо працювати, щоб забезпечити проходження пакета допомоги", – сказала вона.

Читайте також: Цього року отримаємо 10% від кількості літаків, яка нам потрібна, - Зеленський

Вона також прокоментувала нововведення, які запропонував Майк Джонсон щодо надання фінансової допомоги Україні в кредит. За її словами, така пропозиція "може спрацювати".

Також Ернст зазначила, що більшість Конгресу підтримує Україну. Водночас залишаються ті, хто не погоджується з рівнем витрат на допомогу.

"Якщо ви подивитеся на склад і Сенату, і Палати представників Сполучених Штатів, то переважна більшість підтримує Україну і хоче, щоб цей пакет був ухвалений. Є кілька фракцій, які не погоджуються з рівнем витрат на Україну, але, знову ж таки, загалом переважна більшість наших членів вважає, що потрібно підтримувати не лише заради України, а й заради нашої власної національної безпеки", - додала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Палаті представників заявили, що пропаганда РФ "інфікувала" Конгрес США: Це ускладнює передачу допомоги Україні

Автор: 

Конгрес США (1225) США (22590)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Как раз к осени когда уже Трамп придет и все заблокирует.
показати весь коментар
08.04.2024 16:31
+11
Вдавиться вже такою ,,допомогою"!!
показати весь коментар
08.04.2024 16:32
+9
Все вірно , торопитися не треба, ще потрібно це з путіним узгодити, раптом він не дасть згоду.
показати весь коментар
08.04.2024 16:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как раз к осени когда уже Трамп придет и все заблокирует.
показати весь коментар
08.04.2024 16:31 Відповісти
"-протягом кількох найближчих тижнів,місяців, років..."
показати весь коментар
08.04.2024 16:43 Відповісти
"одразу після чергових канікул"
показати весь коментар
08.04.2024 18:24 Відповісти
Ніхто не знає як поведе себе Трамп, якщо виграє вибори. Те що він заявляє тепер- не що інше як протилежне демократам. Був би Байден проти України тоТрамп був би за. Коли сідають в крісло президента свого не упускають. Поживемо побачимо, але слід визнати, що той-же Трамп рішучіший і дієвіший ніж нинішній дідок та й китайці не в захваті від нього а це щось та значить.
показати весь коментар
08.04.2024 16:45 Відповісти
Сенатор - республіканець Мітт Ромні про Трампа: "Він психічно неврівноважений, расист, фанатик, женоненависник, ксенофоб, вульгарний і схильний до насильства. Просто не існує раціонального аргументу, який міг би примусити мене проголосувати за будь-кого з такими характеристиками".
показати весь коментар
08.04.2024 17:02 Відповісти
Заберіть з переліку психічно неврівноваженого та женоненависника, і вийде абсолютно нормальна пересічна ******* людина.
показати весь коментар
08.04.2024 17:11 Відповісти
Ну да, Джобама ж лучше !!!
показати весь коментар
08.04.2024 23:26 Відповісти
Комікі
показати весь коментар
08.04.2024 16:32 Відповісти
Вдавиться вже такою ,,допомогою"!!
показати весь коментар
08.04.2024 16:32 Відповісти
Поки що всее вказує на те, що "кілька наступних тижнів "- це поки вова вичистить таки до 20 травня свою МАРОДЕРНЮ й сприятиме онвленню коаліції та зміні уряду...
показати весь коментар
08.04.2024 16:33 Відповісти
Розумію, що процес з МАГАкремлівськими в Палаті це "котлети окремо" - а от з гнійними ЗЕмухами та ОПЗЖопними виродками у ВР теж треба вирішувати . ОПОЗИЦІЯ -ПАРТНЕРИ -СПРАВЖНІ ДРУЗІ ЄС ТА США повинні дати владі на Банковій належного підсрачника хоча б новими гучними розслідуваннями НАБУ по МАРОДЕРНІ . Щось жде там оті інспектори роблять від посольства США ?А опозиція щось же з ними співпрацює?
показати весь коментар
08.04.2024 16:39 Відповісти
ІНАКШЕ як на мене , ЗВИНУВАЧУВАТИ треба й ОПОЗИЦІЮ В БЕЗДІЯЛЬНОСТІ , вже не кажучи про всяких Шабунінинх з Ніколовими .
показати весь коментар
08.04.2024 16:41 Відповісти
Слуги вже тьопленькіє - їх треба колоти нахрін
показати весь коментар
08.04.2024 16:42 Відповісти
А посол Брінк казала шо час пішов на секунди
показати весь коментар
08.04.2024 16:33 Відповісти
Все вірно , торопитися не треба, ще потрібно це з путіним узгодити, раптом він не дасть згоду.
показати весь коментар
08.04.2024 16:36 Відповісти
щось мені підказує, шо до 20 травня ми нічого не отримаємо.
а після 20 травня, дорослі дяді і тьоті будуть дивитися.
показати весь коментар
08.04.2024 16:36 Відповісти
А після 20 травня буде "на цей раз вже стопудово через два, максимум три тижня будемо розглядати питання допомоги Україні"...
показати весь коментар
08.04.2024 17:13 Відповісти
******!
показати весь коментар
08.04.2024 16:38 Відповісти
а що таке магічне 20 травня? Вибори під час війни пройдуть?
показати весь коментар
08.04.2024 16:45 Відповісти
Знову морквинку перед віслючком вішають? Краще б сказала честно, що конгрес проголосує для Україну 0.0 допомоги. То хоч не так гидко будете виглядати, дорогі партнери по ядерному розброєнню України.
показати весь коментар
08.04.2024 16:56 Відповісти
Випускайте кракена(абдристовичя) два-три тижні
показати весь коментар
08.04.2024 16:56 Відповісти
Хай йдуть нахєр, ніякої допомоги від США Україні вже не потрібно, Україна сама буде скоро в стані забезпечити себе усім необхідним з підтримкую Європи!
показати весь коментар
08.04.2024 16:59 Відповісти
показати весь коментар
08.04.2024 17:06 Відповісти
Та давайте вже після 4 липня...після канікул.., нафіга так напрягатись.
показати весь коментар
08.04.2024 17:17 Відповісти
ну тоді вже краще після виборів
показати весь коментар
08.04.2024 20:02 Відповісти
....ще трохи співчуття, і промов ,і десь, ось, колись...
Ніколи не міг собі уявити, що дійсно потужна Америка ,буде поводитись як слабка ,особа,яка не дотримується свого слова.
показати весь коментар
08.04.2024 17:25 Відповісти
Як це не дотримуеться?
Дотримуеться, але це слово дане не вам, а тому, хто платить, а не просить допомоги.
показати весь коментар
08.04.2024 23:28 Відповісти
еКонгрес США проголосує за допомогу Україні
якщо Зе виконає вимоги:
нагоне фсбшних "сов'єтніків єрмака та татарова
показати весь коментар
08.04.2024 17:38 Відповісти
Конгрес США хоче він цього чи ні,але підтримує вбивство українців і руйнування України.
показати весь коментар
08.04.2024 18:27 Відповісти
про декілько тижнів чуємо з кінця 23 -го
показати весь коментар
08.04.2024 18:34 Відповісти
було ж 9 квітня. може 9 квітня 2025 року? це декілька тижнів 4*12 =48 тижнів.
показати весь коментар
08.04.2024 18:47 Відповісти
Наразі вже півроку весь світ споглядає параліч законодавчої системи США …. так що бабцю не трусіть тирсу….
показати весь коментар
08.04.2024 19:20 Відповісти
Тамписти путлерские сучки.
показати весь коментар
08.04.2024 19:58 Відповісти
Ага. Я даже примерно могу сказать через сколько недель - 30.
показати весь коментар
08.04.2024 20:02 Відповісти
Тобто десь під Новий рік чи таки Різдво?
показати весь коментар
08.04.2024 20:05 Відповісти
Но це не точно... Може ще пізнійше, після канікул, коли відпочинуть, нагуляються..
показати весь коментар
08.04.2024 21:12 Відповісти
якого року?
коли відбирали ЯО то все і всі зробили швиденько.
показати весь коментар
08.04.2024 21:42 Відповісти
я завжди казав, що усе в Божих руках
з Богом ми переможемо і без штатів
показати весь коментар
08.04.2024 23:00 Відповісти
Українські хакери, ймовірно, пов'язані зі Службою безпеки України, атакували російський дата-центр, знищивши великий обсяг даних і сервісів, необхідних для управління підприємствами військово-промислового комплексу РФ.

Атака була спільною операцією української хакерської групи Blackjack із кібердепартаментом СБУ
показати весь коментар
09.04.2024 08:27 Відповісти
 
 