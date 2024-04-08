Конгрес США проголосує за допомогу Україні впродовж кількох наступних тижнів, - сенаторка Ернст
Більшість Конгресу США підтримує Україну. Водночас є ті, хто не погоджується з рівнем витрат на допомогу.
Про це заявила в інтерв'ю Радіо Свобода сенаторка США від Республіканської партії Джоні Ернст, передає Цензор.НЕТ.
Ернст нагадала, що у лютому була серед тих сенаторів, які підтримали пакет допомоги Україні: "я пишаюся тим, що підтримую Україну, і вважаю, що цей додатковий пакет допомоги є надзвичайно важливим".
Нині документ на розгляді у Палаті представників. Там, за словами сенаторки, до нього внесуть кілька правок.
"Щойно Палата ухвалить ці зміни, законопроєкт знову повернеться до Сенату. Я очікую, що це відбудеться протягом кількох наступних тижнів, і ми будемо дуже-дуже наполегливо працювати, щоб забезпечити проходження пакета допомоги", – сказала вона.
Вона також прокоментувала нововведення, які запропонував Майк Джонсон щодо надання фінансової допомоги Україні в кредит. За її словами, така пропозиція "може спрацювати".
Також Ернст зазначила, що більшість Конгресу підтримує Україну. Водночас залишаються ті, хто не погоджується з рівнем витрат на допомогу.
"Якщо ви подивитеся на склад і Сенату, і Палати представників Сполучених Штатів, то переважна більшість підтримує Україну і хоче, щоб цей пакет був ухвалений. Є кілька фракцій, які не погоджуються з рівнем витрат на Україну, але, знову ж таки, загалом переважна більшість наших членів вважає, що потрібно підтримувати не лише заради України, а й заради нашої власної національної безпеки", - додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а після 20 травня, дорослі дяді і тьоті будуть дивитися.
Ніколи не міг собі уявити, що дійсно потужна Америка ,буде поводитись як слабка ,особа,яка не дотримується свого слова.
Дотримуеться, але це слово дане не вам, а тому, хто платить, а не просить допомоги.
якщо Зе виконає вимоги:
нагоне фсбшних "сов'єтніків єрмака та татарова
коли відбирали ЯО то все і всі зробили швиденько.
з Богом ми переможемо і без штатів
Атака була спільною операцією української хакерської групи Blackjack із кібердепартаментом СБУ