Конгрес США проголосує за допомогу Україні впродовж кількох наступних тижнів, - сенаторка Ернст

Більшість Конгресу США підтримує Україну. Водночас є ті, хто не погоджується з рівнем витрат на допомогу.

Про це заявила в інтерв'ю Радіо Свобода сенаторка США від Республіканської партії Джоні Ернст, передає Цензор.НЕТ.

Ернст нагадала, що у лютому була серед тих сенаторів, які підтримали пакет допомоги Україні: "я пишаюся тим, що підтримую Україну, і вважаю, що цей додатковий пакет допомоги є надзвичайно важливим".

Нині документ на розгляді у Палаті представників. Там, за словами сенаторки, до нього внесуть кілька правок.

"Щойно Палата ухвалить ці зміни, законопроєкт знову повернеться до Сенату. Я очікую, що це відбудеться протягом кількох наступних тижнів, і ми будемо дуже-дуже наполегливо працювати, щоб забезпечити проходження пакета допомоги", – сказала вона.

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Вона також прокоментувала нововведення, які запропонував Майк Джонсон щодо надання фінансової допомоги Україні в кредит. За її словами, така пропозиція "може спрацювати".

Також Ернст зазначила, що більшість Конгресу підтримує Україну. Водночас залишаються ті, хто не погоджується з рівнем витрат на допомогу.

"Якщо ви подивитеся на склад і Сенату, і Палати представників Сполучених Штатів, то переважна більшість підтримує Україну і хоче, щоб цей пакет був ухвалений. Є кілька фракцій, які не погоджуються з рівнем витрат на Україну, але, знову ж таки, загалом переважна більшість наших членів вважає, що потрібно підтримувати не лише заради України, а й заради нашої власної національної безпеки", - додала вона.

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