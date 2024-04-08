Уряд Данії додатково виділить для України майже 6 млн євро через недавні потужні обстріли

В уряді Данії вирішили додатково надати Україні 5,8 млн євро для відновлення енергетичної інфраструктури. Це рішення пов’язують із недавніми жорстокими обстрілами України росіянами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"В останні тижні Росія вирішила посилити цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, і ми стали свідками масштабних руйнувань. З данського боку ми виділяємо 40 млн данських крон на необхідні відновлювальні роботи, щоб Україна могла підтримувати енергопостачання", - заявив міністр з питань співробітництва з метою розвитку та глобальної кліматичної політики Дан Йоргенсен.

У МЗС зазначили, що Данія виділяє 40 млн датських крон, щоб у населення України була можливість мати постійний доступ до електроенергії, водопостачання та тепла. Гроші виділено з цивільних фондів урядового фонду України.

Нагадаємо, раніше уряд Данії виділив додатковий грант у розмірі 10 млн данських крон (1,45 млн доларів) для зміцнення дансько-українського муніципального співробітництва з відновлення України.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомляв, що Данія працює над новим пакетом військової допомоги для зміцнення оборони України.

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