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Уряд Данії додатково виділить для України майже 6 млн євро через недавні потужні обстріли

україна,данія

В уряді Данії вирішили додатково надати Україні 5,8 млн євро для відновлення енергетичної інфраструктури. Це рішення пов’язують із недавніми жорстокими обстрілами України росіянами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"В останні тижні Росія вирішила посилити цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, і ми стали свідками масштабних руйнувань. З данського боку ми виділяємо 40 млн данських крон на необхідні відновлювальні роботи, щоб Україна могла підтримувати енергопостачання", - заявив міністр з питань співробітництва з метою розвитку та глобальної кліматичної політики Дан Йоргенсен.

У МЗС зазначили, що Данія виділяє 40 млн датських крон, щоб у населення України була можливість мати постійний доступ до електроенергії, водопостачання та тепла. Гроші виділено з цивільних фондів урядового фонду України.

Нагадаємо, раніше уряд Данії виділив додатковий грант у розмірі 10 млн данських крон (1,45 млн доларів) для зміцнення дансько-українського муніципального співробітництва з відновлення України.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомляв, що Данія працює над новим пакетом військової допомоги для зміцнення оборони України.

Читайте: Данія працює над новим пакетом військової допомоги для зміцнення оборони України, - Кулеба

Данія (768) допомога і підтримка (1157) інфраструктура (488)


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Красно дякую, але

Стісняюсь спитать: що можна відновити за 5,8 млн. €? Паркан навколо об'єкта енергетичної інфраструктури?
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08.04.2024 16:42 Відповісти
тільки на хвіртку до того паркану , в нашій українській специфіці
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08.04.2024 22:27 Відповісти
Ну так. І на "патключєніє" до мереж не вистачить.
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08.04.2024 22:28 Відповісти
Дякую!!!
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08.04.2024 18:02 Відповісти
Серйозно?Тобі хоч с чого що?Це якраз вистачить на штучне покриття футбольного поля десь під Тернополем.
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08.04.2024 18:12 Відповісти
 
 