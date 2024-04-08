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Європейські оборонні підприємства залежать від сировини з Китаю для виробництва боєприпасів, - Financial Times

боєприпаси,снаряди

Європейські оборонні підприємства залежать від постачання бавовни з Китаю. Бавовняні волокна — це основний інгредієнт, необхідний для виробництва нітроцелюлози, що використовуються в артилерійських снарядах та інших вибухових речовинах.

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними Центру міжнародної торгівлі, на частку Китаю припадає майже половина світової торгівлі целюлозою з бавовняних волокон. Найбільшими імпортерами матеріалу є Німеччина, Швеція та Бельгія. Компанії попередили, що буде важко швидко наростити виробництво вибухових речовин, оскільки вони залежать від китайських джерел, і що існує небезпека, що Китай може обмежити експорт матеріалу, якщо відносини між країнами погіршаться.

У компанії Rheinmetall, яка є виробником боєприпасів, повідомил Financial Times, що Європа покладається на Китай, який постачає "понад 70%" бавовняного волокна. "Існує ризик того, що Китай може припинити поставки з геополітичних міркувань. Тому ми купуємо якомога більше, щоб заповнити наші запаси", — пояснили у Rheinmetall.

В компанії Saab заявили, що залежність від Китаю "може становити підвищений ризик у майбутньому", але сьогодні немає ніяких проблем з ланцюжком поставок. Росія, яка також нарощує виробництво боєприпасів, за останні два роки збільшила імпорт нітроцелюлози з Китаю. Згідно з даними про імпорт, закупівлі РФ в Китаї зросли з 3,4 млн доларів у 2022 році до 7,18 млн доларів за перші 10 місяців 2023 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай посилює підтримку Росії, - Блінкен

У Saab також повідомили, що в довгостроковій перспективі компаніям, можливо, доведеться розглянути альтернативні способи виробництва критично важливих матеріалів для забезпечення безпеки європейської "екосистеми боєприпасів". Хоча робота над виробництвом целюлози з деревини триває, компанія заявила, що вона ще не запущена у виробництво.

Дочірня компанія оборонного підрядника Rheinmetall, Nitrochemie, яка виробляє нітроцелюлозу, підтвердила, що розглядає можливість створення підрозділу з виробництва бавовняного волокна в Нижній Саксонії. Зараз Rheinmetall накопичила трирічний запас волокна і поставки з Китаю продовжуються.

Також читайте: МЗС Китаю заперечує співробітництво та допомогу Росії у війні проти України

Автор: 

боєприпаси (2265) військово-промисловий комплекс (281) Китай (4532) Євросоюз (13341)


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Топ коментарі
+15
Їбанутися можна з цього колективного заходу вони віддали пролетаріату навіть ключі від власної квартири, де зберігають гроші
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08.04.2024 16:41
+13
про цю проблему писали ще 2 роки тому - а їм тільки зараз дійшло, що Китай в одну мить може залишити весь світ без снарядів
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08.04.2024 16:44
+13
І да: це ж нормально -- пов'язати обороноздатність своєї країни із потенційним суперником?!

Молодці!
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08.04.2024 16:47
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Починаються відмазки...
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08.04.2024 16:40 Відповісти
про цю проблему писали ще 2 роки тому - а їм тільки зараз дійшло, що Китай в одну мить може залишити весь світ без снарядів
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08.04.2024 16:44 Відповісти
І да: це ж нормально -- пов'язати обороноздатність своєї країни із потенційним суперником?!

Молодці!
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08.04.2024 16:47 Відповісти
Не просто з "потенційним суперником", а з країною, керівництво якої ще до існування власне країни (КНР) оголосило своєю метою знищення не просто США, а самого способу життя, який покладено в основу існування "західного світу". І ця ідеологія передається у спадок "від генсека до генсека" вже 75 років
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08.04.2024 17:19 Відповісти
кругааборт імітації барьби з ****** у світову масштабі
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08.04.2024 17:10 Відповісти
цікаво, де Гітлер брав ці волокна?
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08.04.2024 16:40 Відповісти
З деревинної целлюлози та кам'яного вушілля, якого в Європі хоч задом товчи.
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08.04.2024 16:52 Відповісти
отож...
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08.04.2024 16:53 Відповісти
Просто то був димний порох, а зараз типу модний бездимний порох.
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08.04.2024 16:55 Відповісти
та, да...екологія рулить! а то прийде Грета і дасть *****
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08.04.2024 16:59 Відповісти
Димний порох перестали використовувати в війні десь в 19 сторіччі.

В https://uk.wikipedia.org/wiki/1890-%D1%82%D1%96 1890-ті роки нові зразки стрілецької зброї і артилерії армій передових у військовому відношенні країн почали виготовлятись з розрахунком на використання тільки бездимного пороху. В https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російській імперії бездимний порох був утверджений як стандартний для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0 трилінійних гвинтівок зразку https://uk.wikipedia.org/wiki/1891 1891 року і гармат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F польової , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1 гірської , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F фортечної , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F облогової і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F берегової артилерії наказом по артилерії від 6 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/1895 1895 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85#cite_note-%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82-23 [23] .
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08.04.2024 17:02 Відповісти
Тоді не розумію. У НІмеччині чого, чого а кам'яного вугілля або деревини вистачає.
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08.04.2024 17:08 Відповісти
Новітні порохи не роблять з деревини або вугілля.

Ні́троцелюло́за (трині́троцелюло́за, піроксилі́н, нітроклітковина) - за виглядом нагадує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B0 вату . Нерозчинна у воді, але розчинна в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD ацетоні . Використовується у виробництві https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85 бездимного пороху . При підпалюванні швидко згорає світним полум'ям з виділенням великої кількості тепла. Може використовуватися як окрема сполука, проте нею добре пластифікувати інші вибухові речовини (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81_%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83 перекис ацетону , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%A2%D0%9C%D0%94&action=edit&redlink=1 ГТМД )
Отримання

Для виготовлення тринітроцелюлози необхідні такі речовини:

Концентрована https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 азотна кислота (не менше 60 %) Концентрована https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 сірчана кислота (92 %) Бавовняна вата

(С)
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08.04.2024 17:20 Відповісти
Це просто якийсь сюр - людиська на Заході в домашніх умовах варять амфітаміни а бізнесюки ( бо в цьому випадку це бізнесюки - а не підприємці ) не можуть налагодити виробництва менш складнішого у виробництві продукта маючи доступ до промислового обладнання.
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08.04.2024 17:46 Відповісти
Щоби сюр зрозуміти треба осягнути масштаби. Припустимо ви варите вдома самогон і надлишки продаєте. А тепер вам кажуть робіть те саме, но ви повинні продавати 10 вагонів спирту в день. В вас немає ні матеріалу, ні потужностей, та і взагалі всієї ланки...
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09.04.2024 03:55 Відповісти
Ну звісно процес виробництва нітроцелюлюзи вимагає позахмарних технологій - виробництво надчистих хімікатів для виробництва чіпів то як два пальці об асфальт а нітроцелюлюзі подавай обладнання найвищого гатунку ( ну і звісно виробництво азотної і сірчаної кислоти то є також надскладний процес ). Якби дійсно хотіли налагодити виробництво налагодили би за місяці - але відбувається сюр чистої води .
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09.04.2024 05:35 Відповісти
У Saab також повідомили, що в довгостроковій перспективі компаніям, можливо, доведеться розглянути альтернативні способи виробництва критично важливих матеріалів для забезпечення безпеки європейської "екосистеми ***********". Хоча робота над виробництвом целюлози з деревини триває, компанія заявила, що вона ще не запущена у виробництво. Джерело:
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08.04.2024 18:14 Відповісти
Шведи не можуть налагодити виробництво целюлози з деревини - бідаки як так, тоді хай фінів попросять продати трохи целюлози з паперових фабрик.
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09.04.2024 05:39 Відповісти
Так з чого робив Гітлер нітроцеллюльозу?
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08.04.2024 18:15 Відповісти
Йому СРСР достобіса бавовни постачав. Хоча потім перестав, тоді хз з чого.. може зі шкарпеток..
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08.04.2024 18:29 Відповісти
Дохрэна на заходы старих джинсів і різних хебешок. Проблема зібрати?
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08.04.2024 21:05 Відповісти
Делают и Канада и Бразилия, и Швеция, и Финляндия и все они, вместе с США, Китаем, крупнейшие производители нитроцеллюлозы. Нитроцеллюлозу получают действием в реакторах из нержавеющей стали на очищенную, разрыхлённую и высушенную целлюлозу (из хлопка, льна или древесины) смесью серной и азотной кислот, называемой нитрующей смесью, или «меланжем».
США и Китай точно делают из хлопка, но Канада, Бразилия, Швеция и Финляндия явно не основные производители хлопка. Одна Канада производит столько же нитроцеллюлозы, сколько и Китай. Поэтому странно как-то все это.
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08.04.2024 18:28 Відповісти
А еще лен или древесина.
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08.04.2024 18:30 Відповісти
Я не спеціаліст, але, знаючи фізичні властивості деревини і бавовни, можу припустити, що з бавовною все ж простіше проводити хімічні реакції.
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08.04.2024 18:33 Відповісти
не роблять не тому, що це є неможливо. просто з бавовни цей процес простіший і певно дешевший. Але ось що я вам скажу: фермери США і самі вирощують бавовну. І уряду достатньо започаткувати програму замовлень і профінасувати дешевими кредитами і аграрії штатів справляться однією лівою. Схоже що в штатах теж клоуни при владі. Бо не думають наперед на кільканадцять років.
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08.04.2024 21:05 Відповісти
Фіни вміють чистити деревину (славетний "фінський папір").
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08.04.2024 17:21 Відповісти
Їбанутися можна з цього колективного заходу вони віддали пролетаріату навіть ключі від власної квартири, де зберігають гроші
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08.04.2024 16:41 Відповісти
Китаи монополіст бавовни? -- нігуя собі
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08.04.2024 16:43 Відповісти
Для снарядів - виходить, що так. А вся інша бавовна іде на виготовлення грошей.
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08.04.2024 17:14 Відповісти
У чому монополіст - шо тіки в Китаї росте спеціальна бавовни чи шо ? https://genomukr.com/medicina-i-zdorov-ja/13559-shho-take-bavovnjanij-lint.html - ось почитайте буде цікаво .
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09.04.2024 05:42 Відповісти
Дякую за "лікнеп". Але я знаю що таке бавовна, лінт, целюлоза та нітроцелюлоза. Школярем "виробив" дрібку нітроцелюлози вдома на кухні 🙂.
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09.04.2024 13:05 Відповісти
нам пообіцяли мільйон снарядів, ще в минулому році.
але, коли зробили тисячу, на сьоме квітня, з'ясували що вся бавовна світу належить китаю?
а корея з чого робить снаряди, котрі чехи скуповують?
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08.04.2024 16:45 Відповісти
Мабуть володіють секретньою технологією)
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08.04.2024 16:54 Відповісти
Вони що у ЄС зовсім з за грошей розум втратили?!!!
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08.04.2024 16:46 Відповісти
Сплять. І не просипаються.
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08.04.2024 16:49 Відповісти
Цирк на дроті.
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08.04.2024 16:49 Відповісти
Типові недоумки-журналісти, бавовни достатньої для зброї можна купити будь-де.
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08.04.2024 17:02 Відповісти
Для пороху потрібна спеціальна бавовна, яку виробляють у Китаї.
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08.04.2024 17:22 Відповісти
Можете навести пруфи цього твердження?
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08.04.2024 17:33 Відповісти
Google.
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08.04.2024 17:41 Відповісти
Тобто не можете. Ну ок.
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08.04.2024 17:46 Відповісти
То вона там виробляється чи вирощується - бо між цими двома поняттями велика різниця .
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08.04.2024 17:49 Відповісти
Правильне питання. У статті йдеться про лінт, а не саму бавовну. Лінт виробляють.
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08.04.2024 18:51 Відповісти
Той бавовняний лінт можна виробляти навіть в домашніх умовах - такшо на Заході просто дехто або повний клінічний ідіот або гроші затулили як розум так і очі ( літографічні машини для випуску 3 нанометрових транзисторів випустити вони в змозі - а обладнання яке б було економічно вигідним для переробки бавовни вони не в змозі ).
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08.04.2024 20:06 Відповісти
Цікаво. Вікіпєдія каже, що таки да. 80 країн виробників. Китай правда - найбільший.

Перша десятка виробників бавовни-2011
(480-фунтові тюки)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 КНР 33.0 млн тюків
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_India.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Індія 27.0 млн тюків
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США 18.0 млн тюків
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Pakistan.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Пакистан 10.3 млн тюків
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Brazil.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F Бразилія 9.3 млн тюків
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Uzbekistan.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Узбекистан 4.6 млн тюків
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Australia_(converted).svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Австралія 4.2 млн тюків
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Turkey.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Туреччина 2.8 млн тюків
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Turkmenistan.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Туркменістан 1.6 млн тюків
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Greece.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Греція 1.4 млн тюків
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08.04.2024 17:23 Відповісти
Воююча рашка купила 4 тис. тонн у 2023 році, а Китай виробляє 6,5 млн. тонн. Для виробництва пороху не потрібні сотні тисяч тонн.
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08.04.2024 17:34 Відповісти
У минулому році підприємства Ростеха почали промислове виготовлення пороху з альтернативних видів сировини - деревної і лляної целюлози. Результати позитивні: комплекс випробувань і практичних стрільб показав, що такий порох нічим не поступається традиційному. Нестачі в деревній сировині в Росії немає", - сказав він.

За словами Оздоєва, в перспективі частка нової сировини у виробництві порохів досягає 60-70%.
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08.04.2024 22:12 Відповісти
Дожилися Европейці. Давайте вже всі виробництва китайцям віддайте.
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08.04.2024 17:03 Відповісти
Так вже віддали.
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08.04.2024 17:15 Відповісти
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08.04.2024 17:04 Відповісти
Ясненько..
Чергова відмазка....
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08.04.2024 17:06 Відповісти
Есть еще Казахстан и Узбекистан. Вот так НАТО готовилось к войне с беззащитной рашенькой.
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08.04.2024 17:21 Відповісти
І шо? Де там в статті написано що кетай не продає бавовну? Чергові відмазки!!
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08.04.2024 17:25 Відповісти
Іпсо !

просто китайська нітроцилюлоза дешевша , все є в Європі і Штатах , але були часи дивнрсифікації от настав час швидко переглядати це
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08.04.2024 17:43 Відповісти
Пі.дюжь і заказуха, хлопка на шарике как грязи, єто отмазка, просто кто-то сливает Украину, против кого никто не хочет рипаться, кто же єто, Демократи? Республиканци? Или немци?
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08.04.2024 17:50 Відповісти
Учитивая как Шольц зачастил в Китай, все становиться понятно почему Рейнметал не хватает пороха.
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08.04.2024 20:36 Відповісти
Звичайно залежати від Китаю в питаннях виробництва зброї це клінічний ідіотизм
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08.04.2024 18:27 Відповісти
Це не проблема ! Наші постійно дають сировину Московії.
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08.04.2024 20:03 Відповісти
І як вони взагалі хоть комусь можуть протистояти? Це жахіття...
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08.04.2024 20:26 Відповісти
Виходе що Арестович казав правду , що європа прогнила наскрізь
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08.04.2024 20:38 Відповісти
Єдине дає надію, що Китай теж має залежність на захід, як і "рабсія". І що будемо вже ми хлопок з Китаю через Турцію купляти
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08.04.2024 20:48 Відповісти
Якщо в Китаї таке перевиробництво бавовни , чи якої там сировини для пороху , зважуючи на їх користолюбість , їм аби якомога більше продати .. ?
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08.04.2024 20:57 Відповісти
Наскільки я читав німецьких бізнес аналітиків, там питання не в сировині а в тому що концерн хоче субсидію 500 млн.. євро на будівництво нової лінії... тому що поточні потужності зайняті замовленнями.... або контракт на 10 років....

ні те ні друге їм не дають і вони відмовляються самі розширяти виробництво... тому роблять тільки ту кількість на яку є вільні потужності...
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08.04.2024 21:07 Відповісти
 
 