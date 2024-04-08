Європейські оборонні підприємства залежать від сировини з Китаю для виробництва боєприпасів, - Financial Times

Європейські оборонні підприємства залежать від постачання бавовни з Китаю. Бавовняні волокна — це основний інгредієнт, необхідний для виробництва нітроцелюлози, що використовуються в артилерійських снарядах та інших вибухових речовинах.

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними Центру міжнародної торгівлі, на частку Китаю припадає майже половина світової торгівлі целюлозою з бавовняних волокон. Найбільшими імпортерами матеріалу є Німеччина, Швеція та Бельгія. Компанії попередили, що буде важко швидко наростити виробництво вибухових речовин, оскільки вони залежать від китайських джерел, і що існує небезпека, що Китай може обмежити експорт матеріалу, якщо відносини між країнами погіршаться.

У компанії Rheinmetall, яка є виробником боєприпасів, повідомил Financial Times, що Європа покладається на Китай, який постачає "понад 70%" бавовняного волокна. "Існує ризик того, що Китай може припинити поставки з геополітичних міркувань. Тому ми купуємо якомога більше, щоб заповнити наші запаси", — пояснили у Rheinmetall.

В компанії Saab заявили, що залежність від Китаю "може становити підвищений ризик у майбутньому", але сьогодні немає ніяких проблем з ланцюжком поставок. Росія, яка також нарощує виробництво боєприпасів, за останні два роки збільшила імпорт нітроцелюлози з Китаю. Згідно з даними про імпорт, закупівлі РФ в Китаї зросли з 3,4 млн доларів у 2022 році до 7,18 млн доларів за перші 10 місяців 2023 року.

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У Saab також повідомили, що в довгостроковій перспективі компаніям, можливо, доведеться розглянути альтернативні способи виробництва критично важливих матеріалів для забезпечення безпеки європейської "екосистеми боєприпасів". Хоча робота над виробництвом целюлози з деревини триває, компанія заявила, що вона ще не запущена у виробництво.

Дочірня компанія оборонного підрядника Rheinmetall, Nitrochemie, яка виробляє нітроцелюлозу, підтвердила, що розглядає можливість створення підрозділу з виробництва бавовняного волокна в Нижній Саксонії. Зараз Rheinmetall накопичила трирічний запас волокна і поставки з Китаю продовжуються.

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