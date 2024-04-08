Європейські оборонні підприємства залежать від сировини з Китаю для виробництва боєприпасів, - Financial Times
Європейські оборонні підприємства залежать від постачання бавовни з Китаю. Бавовняні волокна — це основний інгредієнт, необхідний для виробництва нітроцелюлози, що використовуються в артилерійських снарядах та інших вибухових речовинах.
Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з даними Центру міжнародної торгівлі, на частку Китаю припадає майже половина світової торгівлі целюлозою з бавовняних волокон. Найбільшими імпортерами матеріалу є Німеччина, Швеція та Бельгія. Компанії попередили, що буде важко швидко наростити виробництво вибухових речовин, оскільки вони залежать від китайських джерел, і що існує небезпека, що Китай може обмежити експорт матеріалу, якщо відносини між країнами погіршаться.
У компанії Rheinmetall, яка є виробником боєприпасів, повідомил Financial Times, що Європа покладається на Китай, який постачає "понад 70%" бавовняного волокна. "Існує ризик того, що Китай може припинити поставки з геополітичних міркувань. Тому ми купуємо якомога більше, щоб заповнити наші запаси", — пояснили у Rheinmetall.
В компанії Saab заявили, що залежність від Китаю "може становити підвищений ризик у майбутньому", але сьогодні немає ніяких проблем з ланцюжком поставок. Росія, яка також нарощує виробництво боєприпасів, за останні два роки збільшила імпорт нітроцелюлози з Китаю. Згідно з даними про імпорт, закупівлі РФ в Китаї зросли з 3,4 млн доларів у 2022 році до 7,18 млн доларів за перші 10 місяців 2023 року.
У Saab також повідомили, що в довгостроковій перспективі компаніям, можливо, доведеться розглянути альтернативні способи виробництва критично важливих матеріалів для забезпечення безпеки європейської "екосистеми боєприпасів". Хоча робота над виробництвом целюлози з деревини триває, компанія заявила, що вона ще не запущена у виробництво.
Дочірня компанія оборонного підрядника Rheinmetall, Nitrochemie, яка виробляє нітроцелюлозу, підтвердила, що розглядає можливість створення підрозділу з виробництва бавовняного волокна в Нижній Саксонії. Зараз Rheinmetall накопичила трирічний запас волокна і поставки з Китаю продовжуються.
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Молодці!
В https://uk.wikipedia.org/wiki/1890-%D1%82%D1%96 1890-ті роки нові зразки стрілецької зброї і артилерії армій передових у військовому відношенні країн почали виготовлятись з розрахунком на використання тільки бездимного пороху. В https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російській імперії бездимний порох був утверджений як стандартний для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0 трилінійних гвинтівок зразку https://uk.wikipedia.org/wiki/1891 1891 року і гармат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F польової , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1 гірської , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F фортечної , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F облогової і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F берегової артилерії наказом по артилерії від 6 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/1895 1895 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85#cite_note-%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82-23 [23] .
Ні́троцелюло́за (трині́троцелюло́за, піроксилі́н, нітроклітковина) - за виглядом нагадує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B0 вату . Нерозчинна у воді, але розчинна в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD ацетоні . Використовується у виробництві https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85 бездимного пороху . При підпалюванні швидко згорає світним полум'ям з виділенням великої кількості тепла. Може використовуватися як окрема сполука, проте нею добре пластифікувати інші вибухові речовини (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81_%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83 перекис ацетону , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%A2%D0%9C%D0%94&action=edit&redlink=1 ГТМД )
Отримання
Для виготовлення тринітроцелюлози необхідні такі речовини:
Концентрована https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 азотна кислота (не менше 60 %) Концентрована https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 сірчана кислота (92 %) Бавовняна вата
(С)
США и Китай точно делают из хлопка, но Канада, Бразилия, Швеция и Финляндия явно не основные производители хлопка. Одна Канада производит столько же нитроцеллюлозы, сколько и Китай. Поэтому странно как-то все это.
але, коли зробили тисячу, на сьоме квітня, з'ясували що вся бавовна світу належить китаю?
а корея з чого робить снаряди, котрі чехи скуповують?
Перша десятка виробників бавовни-2011
(480-фунтові тюки)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 КНР 33.0 млн тюків
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_India.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Індія 27.0 млн тюків
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_States.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США 18.0 млн тюків
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Pakistan.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Пакистан 10.3 млн тюків
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Brazil.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F Бразилія 9.3 млн тюків
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Uzbekistan.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Узбекистан 4.6 млн тюків
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Australia_(converted).svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Австралія 4.2 млн тюків
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Turkey.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Туреччина 2.8 млн тюків
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Turkmenistan.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Туркменістан 1.6 млн тюків
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Greece.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Греція 1.4 млн тюків
За словами Оздоєва, в перспективі частка нової сировини у виробництві порохів досягає 60-70%.
Чергова відмазка....
просто китайська нітроцилюлоза дешевша , все є в Європі і Штатах , але були часи дивнрсифікації от настав час швидко переглядати це
ні те ні друге їм не дають і вони відмовляються самі розширяти виробництво... тому роблять тільки ту кількість на яку є вільні потужності...