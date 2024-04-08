Викрито лікарку, яка за 30 тис. грн надавала військовозобов’язаним меддокументи про серйозні захворювання, - Нацполіція

Правоохоронці викрили завідувачку інфекційного відділення одного з медичних закладів Дніпропетровської області, яка за хабарі "знаходила" у військовозобов’язаних серйозні захворювання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

За хабар фігурантка вносила до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про стан здоров’я військовозобов’язаних.

За даними слідства, лікарка у січні 2024 року склала та видала пацієнту виписку з медичної карти стаціонарного хворого про наявність у нього низки захворювань, які є підставою для подальшого визнання його непридатним до військової служби. Свої послуги лікарка оцінила в 30 тис. грн.

Дії жінки кваліфіковано за ч. 1 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою") та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

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