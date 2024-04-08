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Новини Хабарники
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Викрито лікарку, яка за 30 тис. грн надавала військовозобов’язаним меддокументи про серйозні захворювання, - Нацполіція

нацполіція

Правоохоронці викрили завідувачку інфекційного відділення одного з медичних закладів Дніпропетровської області, яка за хабарі "знаходила" у військовозобов’язаних серйозні захворювання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

За хабар фігурантка вносила до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про стан здоров’я військовозобов’язаних.

За даними слідства, лікарка у січні 2024 року склала та видала пацієнту виписку з медичної карти стаціонарного хворого про наявність у нього низки захворювань, які є підставою для подальшого визнання його непридатним до військової служби. Свої послуги лікарка оцінила в 30 тис. грн.

Дії жінки кваліфіковано за ч. 1 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою") та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Також читайте: Заввідділенням затримана на Буковині на хабарі 175 тис. грн за оформлення групи інвалідності, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

хабар (4695) лікарі (1285) ухилянти (880) Дніпропетровська область (3687)


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Топ коментарі
+5
Слава богу, ніхто окрім цієї лікаркині хабарів не бере!
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08.04.2024 17:19
+4
Що вона цікаво в тих документах малювала? Бубонну чуму? Зі всим іншим мобілізують
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08.04.2024 17:40
+3
В купівлі подібних довідок немає сенсу, якщо той хто їх продає не має виходу на ВЛК і домовленості, що там підтвердять діагноз. Судячи з низького тарифу, пані такої домовленості немала, відтак, підставила і себе, і клієнта.
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08.04.2024 17:17
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тю..не дорого...
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08.04.2024 17:05 Відповісти
Менше тисячі баксів. Відпустіть!
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08.04.2024 17:39 Відповісти
вона рятувала говнофонд ЗЄліного 73% "мудрого українського нарІду"

курва !

коли на фронті гине цвіт української нації
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08.04.2024 18:13 Відповісти
Друже, завжди було так, що хтось бився з вороженьками. А хтось дбав, щоб козацькому роду, не було переводу
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08.04.2024 21:07 Відповісти
В купівлі подібних довідок немає сенсу, якщо той хто їх продає не має виходу на ВЛК і домовленості, що там підтвердять діагноз. Судячи з низького тарифу, пані такої домовленості немала, відтак, підставила і себе, і клієнта.
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08.04.2024 17:17 Відповісти
Немає сенсу, це точно. Без домовленості, ВЛК її писанину тупо проігнорує
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08.04.2024 21:09 Відповісти
Слава богу, ніхто окрім цієї лікаркині хабарів не бере!
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08.04.2024 17:19 Відповісти
Що вона цікаво в тих документах малювала? Бубонну чуму? Зі всим іншим мобілізують
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08.04.2024 17:40 Відповісти
мабуть СНІД... інфекційка..її парафія
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08.04.2024 18:14 Відповісти
Зі СНІДом теж мобілізують
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08.04.2024 21:05 Відповісти
Свята людина!
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08.04.2024 19:43 Відповісти
 
 