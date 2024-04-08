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До 11 та 8 років засуджено двох російських інформаторів, які стежили за артилерією ЗСУ на Донеччині, - СБУ

решетка

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще два інформатори російської розвідки, які діяли на Донеччині.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, засудженими є безробітні мешканець Краматорська та жителька Слов’янська. Вони розвідували для окупантів місця дислокації бойових підрозділів ЗСУ поблизу райцентрів. Передусім ворожі поплічники намагалися виявити і передати агресору геолокації вогневих позицій української артилерії, зокрема реактивних артсистем HIMARS. За координатами інформаторів агресор планував здійснити прицільні ракетно-дронові удари по особовому складу, озброєнню та боєприпасах ЗСУ.

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Служба безпеки запобігла цьому завдяки своєчасному викриттю і затриманню зловмисників у результаті контрдиверсійних заходів восени 2022 і 2023 років.

З огляду на співпрацю зі слідством суд призначив затриманому чоловіку 11 років тюрми, а жінці – 8 років позбавлення волі.

Як встановило слідство, обох мешканців Донеччини окупанти дистанційно залучили до співпраці після початку повномасштабного вторгнення РФ. У поле зору агресора вони потрапили через свої антиукраїнські коментарі в російських телеграм-каналах. Для виконання ворожих вказівок зловмисники обходили місцевість, де приховано фотографували об’єкти Сил оборони та стежили за їхнім переміщенням. Крім того, інформаторка зі Слов’янська облаштувала у власній квартирі "спостережний пункт", щоб відслідковувати напрямки руху українських військ. Для комунікації з окупантами використовували анонімні чати в популярному месенджері.

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За матеріалами СБУ суд визнав обох зловмисників винними за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Автор: 

СБУ (12786) Донецька область (8357) державна зрада (1679) колабораціонізм (1158)


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Я розумію що є міжнародне право і таке інше,але по тихому, щоб ніхто не знав ,посилати їх на розмінування.по по правді ці 2 вилупки зробили більше лиха ніж 20 мобілізованих пі&ари
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08.04.2024 17:13 Відповісти
 
 