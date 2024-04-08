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Новини Мобілізація
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Комітет Ради з питань правоохоронної діяльності визначився з розмірами штрафів за порушення законодавства про мобілізацію і військовий облік

мобілізація

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності визначив розміри штрафів для громадян і посадових та юридичних осіб за порушення правил військового обліку і мобілізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Сьогодні (8 квітня – ред.) ми рекомендували парламенту ухвалити законопроєкт №10379 за основу і в цілому з комітетськими правками. Зокрема, комітет запропонував виключили із проєкту закону всі зміни до Кримінального кодексу, тобто тюремних строків за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації не буде", - сказав голова комітету Сергій Іонушас (фракція "Слуга народу").

Нардеп також поінформував, що комітет визначив розмір штрафів за порушення правил військового обліку і мобілізації.

Згідно з комітетськими пропозиціями, за порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення) в мирний час передбачатиметься штраф від 3400 до 5100 гривень, повторно або в особливий період – від 17000 до 22500 гривень.

Водночас за порушення законодавства про оборону та мобілізацію (стаття 210-1 КУпАП) в мирний час планується встановити штрафи від 5100 до 8500 гривень для громадян, 17000-34000 гривень – для посадових та юридичних осіб. Під час воєнного стану штрафи складатимуть від 17000 до 22500 гривень – для громадян, від 34000 до 59500 гривень – для посадових та юридичних осіб.

Своєю чергою перший заступник голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук у коментарі УП уточнив, що відповідний законопроєкт розглянуть у залі парламенту найближчим часом – після ухвалення проєкту закону про мобілізацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остаточного рішення оборонного комітету ВР щодо законопроєкту про мобілізацію ще немає. Деякі суперечливі питання досі не узгоджені, - "слуга народу" Копитін

Нагадуємо, у початковій версії законопроєкту за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, у тому числі відмову від проходження медичного огляду, передбачалася кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Також планувалося встановити значно вищі штрафи. Зокрема, порушення законодавства про оборону і мобілізацію в мирний час передбачало накладення штрафу на громадян та посадових осіб у розмірі 34 000 – 85 000 гривень, а в умовах особливого періоду – 153 000 – 204 000 гривень.

Автор: 

військовий обов’язок (92) мобілізація (3032) штраф (1856) Іонушас Сергій (23)


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Топ коментарі
+33
Кримінал громадянам за те що державний апарат не може належними чинном мобілізувати народ? Совдепія у твоїй голові, совдепія в армії і всій державній структурі і при цьому головна мета цієї війни - це виживання нашої держави і народу у боротьбі проти людожерської совдепії.
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08.04.2024 18:28
+30
А за викрадення людей, та каліцтва ТЦКашниками відповідальність буде?
Чи ''ета другоє''!
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08.04.2024 18:04
+20
Дуже погано шо не буде кримінальна відповідільність.
Слимаки радійте.
Слимаки поторбувались за слимаків.
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08.04.2024 17:54
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Так це не означає, що якщо людина порушила мобілізаційний закон, їй призначили штраф і вона ходить собі на роботу та виплачує. Так само зловлять з бусика незламності і відправлять на ВЛК і на фронт, тільки ще штраф впаяють. Тобто, нічого не зміниться, лише більше збриють бабла і саме заради цього цю маячню з новим законом і вигадали.
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08.04.2024 19:06 Відповісти
За задоволення треба платити. Вирішили порушити закон про мобілізацію, отримали задоволення, будьте ласкаві заплатіть.
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08.04.2024 19:13 Відповісти
По- перше
Коли це штрафи були пропорційно з/п.
По- друге
Заберуть в бус, випишуть штраф в на влк.
По- третє
Ми ще не бачили інших статей закону.
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08.04.2024 19:20 Відповісти
Не придумуйте, ніяких "десятків мільйонів" у природі не існує, бо буде багато людей заброньованих.
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08.04.2024 19:45 Відповісти
"Будуть грабіть .." (с)
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08.04.2024 19:53 Відповісти
"Красиво тебе посилають". Монро - про враження від нещодавнього візиту в ТЦК

https://news.obozrevatel.com/ukr/show/people/krasivo-tebe-posilayut-monro-pro-vrazhennya-vid-neschodavnogo-vizitu-v-ttsk-ta-vidverto-pro-svoi-zarobitki-pid-chas-vijni.htm
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08.04.2024 19:54 Відповісти
Зробити винною за боргом, і потім запропонувати обороняти.
У ворога ті ж засоби.
Що він там накоїть? Під таким вибором?
Чи буде до смерті на суспільній праці вигадані борги відпрацьовувати?
Типу, полонений.
Воля-воля-воля)
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08.04.2024 20:09 Відповісти
Вільні нащадки козаків же))) хіба ні?
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09.04.2024 05:52 Відповісти
Блин, за браконьерство штраф больше.🙁 Ссыкливые козлы, а не депутаты. И чего вы, блин, боитесь? Да принимайте уже что хотите. Никто уже 5и за одного из вас всеравно голосовать не будет. Даже если мы до этого голосования когда-нибудь доживем.
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08.04.2024 21:24 Відповісти
Вони живуть у вигаданому світі. І це бридко.
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08.04.2024 21:37 Відповісти
как насчет смертной казни \ пожизненного с конфискацией за мародерство, яйца по 17 и т.п.? свободное производство\владение\ношение оружия и бк? обучение населения? национализацию (энерго) ресурсов \ предприятий для впк и мобилизацию туда народа? постройка путей сообщения\подземных убежищ, предприятий, создание средств производства и т.п.? запрет на выезд из страны госаппарата и чиновников до окончания плюс лет пять после (всех этих "критически важных и нужных" кому-то)?
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08.04.2024 23:19 Відповісти
ДЕБИЛЫ !!! У ЛЮДЕЙ ДЕНЕГ НЕТ !!!
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09.04.2024 05:44 Відповісти
Ну, тут все відносно. Пам'ятаю тєму, коли прийняли відповідальність за водіння у нетверезому стані. Так ось, сума "податку" за не складання адмінматеріалів становив 50% від офіційного штрафу. Причому у цей день послуга вважалась оплаченою і кількість алкоголю в крові за кермом у цього "водія" не бралась до уваги до 00:00 години. Походу просто в тцкашників кількість послуг просто збільшилась.
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09.04.2024 09:51 Відповісти
Чекаємо, хто ж закличе "Русь до сокири"?
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09.04.2024 10:01 Відповісти
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09.04.2024 11:47 Відповісти
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