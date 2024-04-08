У "Дії" можна оформити довідку ВПО, а також грошову допомогу одразу на всю сім’ю

У застосунку "Дія" можна оформити довідку ВПО, а також грошову допомогу одразу на всю сім’ю.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, інформує Цензор.НЕТ.

Заяву на отримання виплат можна подати за всю сім’ю: за себе, чоловіка або дружину, дітей, які покинули дім через війну разом з вами. Також з’явилась можливість оформити виплати для дітей, які народились вже після переміщення.

Зазначаєтьмя, що скористатись сервісом можуть лише ті громадяни, які ще не мають довідки ВПО.

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