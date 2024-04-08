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У "Дії" можна оформити довідку ВПО, а також грошову допомогу одразу на всю сім’ю

дія,впо

У застосунку "Дія" можна оформити довідку ВПО, а також грошову допомогу одразу на всю сім’ю.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, інформує Цензор.НЕТ.

Заяву на отримання виплат можна подати за всю сім’ю: за себе, чоловіка або дружину, дітей, які покинули дім через війну разом з вами. Також з’явилась можливість оформити виплати для дітей, які народились вже після переміщення.

Зазначаєтьмя, що скористатись сервісом можуть лише ті громадяни, які ще не мають довідки ВПО.

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Автор: 

Міністерство соціальної політики (1268) диджиталізація (275) Дія (1119) ВПО (74)


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08.04.2024 19:12 Відповісти
Але стосується це тільки тих ВПО у кого є ІД карта.
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08.04.2024 19:32 Відповісти
А в дії можна переобрати одного наркомана і зрадника?
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08.04.2024 20:59 Відповісти
Так, але тільки на коня з двома прутнями.
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08.04.2024 23:45 Відповісти
Я ні чього не маю проти послуг через мобільний додаток,але є одне НО.Скіки вже казали що ця лобуда немає фактично жодного захисту.Достатьно того що восени двох помічників афериста Фьодорова спіймали на аферах з грошима.У нормальний демократичній країні такий міністр подав би в отставку,чи відсторонен.Як можна довіряти "продукту" цього горе-міністра.
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09.04.2024 04:51 Відповісти
Подруге!Зараз йде мова про легітімність презідента.Розганяють їїне тіки стороники 5го президента,а і кремлівскі "тролі".У 2020 році цей міністр разом з "слугами" просував вибори в смартфоні(в "дії).Зараз повна тиша і нехто не заікається про це.Хуже того деякі депутати з "слуг" намагаються доказати що "диктатура" це дуже добре і допоможе виграти війну.Більшість виборців ЗЕ не розуміє чим для ни обернется диктатура.За 33 роки умовної незалежності любий прояв авторітаризму,діктатури присікався майданом(2004,2013-14).
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09.04.2024 05:19 Відповісти
 
 