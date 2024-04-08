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Окупант повзе навкарачки, бо йому відірвало ступню: "Ногу оторвало, это пи#дец, ты настоящий мужик". ВIДЕО

Російський загарбник зафільмував свого пораненого товариша на ім’я Мага. Окупант повз навкарачки, бо йому відірвало ступню на полі бою.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Український дрон атакує "нафарширований" російський танк. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17250) поранення (2797) росія (64969)


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Топ коментарі
+38
Нєскрєпно. В очкє отсутствуєт бутилка.
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08.04.2024 19:37
+26
Не хватает подсрачников от боевых товарищей
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08.04.2024 19:45
+20
Стояв собі на колінах на Параше ї стояв би, але ж треба було їхати в Україну щоб повзті на колінах назад в Рашку та ще і без кінцівки - хромосома бл.
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08.04.2024 19:43
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Нєскрєпно. В очкє отсутствуєт бутилка.
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08.04.2024 19:37 Відповісти
Це чуркобіс..це він вставляє мокшам..тому втглядає не скрєпно, а халяльно
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08.04.2024 19:52 Відповісти
не факт, не факт... він міг заправити її в штани
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08.04.2024 21:52 Відповісти
орк має бути і без верхніх кінцівок, так буде виглядати більш природно і буде повноцінним плазуном.
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08.04.2024 19:40 Відповісти
Согнется колено, вихляет ступня,
Осклабится челюсть в гримасе -
Скелет со скелетом столкнется, звеня,
И снова колышется в плясе.

(И. Гете, "Пляска мертвецов")
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08.04.2024 19:42 Відповісти
Стояв собі на колінах на Параше ї стояв би, але ж треба було їхати в Україну щоб повзті на колінах назад в Рашку та ще і без кінцівки - хромосома бл.
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08.04.2024 19:43 Відповісти
Сподіваюся, він не доповзе!
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08.04.2024 20:27 Відповісти
думаю так, сотрет коліна до самої сраці
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08.04.2024 20:32 Відповісти
Гойда!
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08.04.2024 19:44 Відповісти
Не хватает подсрачников от боевых товарищей
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08.04.2024 19:45 Відповісти
Это просто в кадр не попало
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08.04.2024 19:54 Відповісти
"Настаящій мужик", другу ступню "вжик" і в квадраті "мужик.
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08.04.2024 19:47 Відповісти
Ногу оторвало - мужик! А если б яйца отрвало? Тоже мужик.. но есть нюанс
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09.04.2024 00:41 Відповісти
Прийшов на чужу землю вбивати, отримав п...и і повзе додому щоб мучатись до кінця життя.
"Настоящій мужик!" 🤭
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08.04.2024 19:48 Відповісти
Не знаю чи хтось тішиться таким контентом, мені пох без чого він повзе чи його несуть, чи прикопують. Пропоную ось це послухати, подивитись - https://www.tiktok.com/@igor_mosiichuk/video/7355446685117599008?_r=1&_t=8lM460dvk8r https://www.tiktok.com/@igor_mosiichuk/video/7355446685117599008?_r=1&_t=8lM460dvk8r
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08.04.2024 19:48 Відповісти
А чого ще чекати від прокацапської та кацапської камарильї, яку вибрав "мудрий" нарід, бо те що знаходиться біля керма влади в Україні, воно явно не проукраїнське.
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08.04.2024 21:18 Відповісти
Я б сказав антиукраїнське
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08.04.2024 22:11 Відповісти
Что єто за жесть творится в государстве?
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08.04.2024 21:42 Відповісти
Єто саботаж називаєтся
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08.04.2024 22:10 Відповісти
Повзе за винагородою
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08.04.2024 19:49 Відповісти
Нєт ето пока єсщо нє пі#здец, но он обязатєльно наступіт!
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08.04.2024 19:49 Відповісти
Вот, оно счастье, за каким оно приехало в Украину! И теперь довольное ползёт домой.
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08.04.2024 19:51 Відповісти
"Рождённый ползать" - кобилі легше
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08.04.2024 19:52 Відповісти
Голову ему ещё раньше ступни оторвало. Остались только ниткой перетянутые уши в картонной коробке. Теперь ползти его призвание
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08.04.2024 19:53 Відповісти
Вони там всі ***@уті
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08.04.2024 19:55 Відповісти
на маге можна покататися, як на поні.
настояшій братан.
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08.04.2024 19:57 Відповісти
То просто копито проросло, то лаптя і відпала
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08.04.2024 19:57 Відповісти
А в Z-рф уже 106 долларовых миллиардеров....Прямо растут на дрожжах.Ну, этот "следующий.".Кому "СВО",а кому бабла немерено,рекой течет!
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08.04.2024 19:59 Відповісти
то, так "западні" санкції працюють.
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08.04.2024 20:03 Відповісти
Там зараз щось типу " багаті стають ще багатші , бідні стають ще бідніші "
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08.04.2024 20:25 Відповісти
а до кремля доповзе??? ну щоб головний ***** народів побачів, як його обожнюють
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08.04.2024 20:00 Відповісти
...какой изящный троллинг "братана"
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08.04.2024 20:03 Відповісти
На таких весь оркостан тримається.
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08.04.2024 20:06 Відповісти
Амилак басалак йоган йо.
Колінно локітна поза визиває гордість....
Давай чувак (чувак - кастрований баран - словник Даля)
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08.04.2024 20:07 Відповісти
Щоб бути двічі гордим братаном, потрібно було відстрілити іншу ступню.
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08.04.2024 20:14 Відповісти
ой дурень , він же не кацап , краще б за вільну Ічкерію боровся , а тепер безславно здохнеш
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08.04.2024 20:15 Відповісти
Вот это и есть камильфо (смотрет скрепные ролики). Небольшая недоработочка - кацапа кино-оператор, падло, не заселфился.
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08.04.2024 20:23 Відповісти
Он такой ползет, аж зай.бывается, а я такой весь , типо, ну, ты здесь держись, маладца.
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08.04.2024 20:26 Відповісти
Рожденный ползать, терпила, с землей - всегда заподлицо. Мы даже и не намякиваем про летать не будет.
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08.04.2024 20:29 Відповісти
Щасливий що війна для нього скінчилася, отримає гроші і домой
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08.04.2024 20:35 Відповісти
Оркам пасує відсутність верхніх кінцівок,
це так креативно
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08.04.2024 20:39 Відповісти
З відео незрозуміло, він все ще на Берлін повзе, чи вже додому ?
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08.04.2024 20:42 Відповісти
На Київ до ріелтора вибирату квартиру....
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08.04.2024 20:58 Відповісти
Вот ето настоящий мужик без одной клешни в чужой стране на четвереньках рачкует пока дома его бабу сосед дерет. Чтоб вы все твари кацапские такими мужиками стали
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08.04.2024 20:49 Відповісти
Сосед - это в лучшем случае.
По факту - таджик без уха, но с миллионом рублей...
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08.04.2024 21:09 Відповісти
Эх пяточка, да на тарелочке....
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08.04.2024 20:57 Відповісти
Адна нага уже там! Пачіму фтарая ісчо здєсь? Ніпарядак
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08.04.2024 20:59 Відповісти
Повзе Лондон брать
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08.04.2024 21:08 Відповісти
а "Мага" - це скорочено від " мейд армавір грейт егейн"? чи можн астрахань?
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08.04.2024 21:42 Відповісти
махачкала ганджубас
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08.04.2024 22:40 Відповісти
ну це скоріше за все, бо у них там з англійською важко, а ганджубас їм ближче.
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09.04.2024 03:06 Відповісти
У дорози жук-жук!
Чобитками стук-стук!
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08.04.2024 21:45 Відповісти
Цей пі"дор з радістю повзе, бо знає - це в останній раз. Його ніхто не призове. Якщо доповзе
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08.04.2024 21:49 Відповісти
Ви не зрозуміли?! Чувак активно повзе до дємбєля. Тому і ***** дуже вдоволене.
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08.04.2024 22:20 Відповісти
Этот мужлан будет играть в самом обоссаном переходе на штопанной гармони, вместе с бомжами. Я танки грыз как барбарис .
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08.04.2024 22:51 Відповісти
Якщо з 448 тисяч знешкоджених на фронті немитих під@рів половина функціонує, як цей, то це дуже непогано і скріпно - вони навантажують кацапській бюджет краще, ніж дохлі.
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08.04.2024 23:12 Відповісти
В этой новости прекрасно всё!
И долбо@об с культяпкой, ползущий на четырёх костях, и долбо@об, который его снимает на видео, вместо того, чтобы помочь раненому, и слова второго, даже не слова, а тон, которым они были сказаны! Сколько скрытой иронии, сколько отменного российского цинизма!
Второе место после видео, где кадыровец снимает мобиков со словами: " И тебя убьют, и тебя, и тебя! И этого тоже убьют.."
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08.04.2024 23:18 Відповісти
Як я хочу " гордиться" як можна більше з таких мужиків. Треба щоб ще більше таких мужиков, і щоби до самого гузна. Я б так гордився!
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08.04.2024 23:50 Відповісти
у епаного жывотного даже мысли не возникло помочь своему кирюхе подняться и дойти. сруские своих не бросают, ага. конченные выродки, натуральный скот.
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09.04.2024 00:40 Відповісти
повезло чуваку. хоть не в пакетi приiде.
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09.04.2024 03:29 Відповісти
На літню перевзутися повзе?
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09.04.2024 03:51 Відповісти
В ЖОПУ ВЖИК И НЕ МУЖИК !)
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09.04.2024 05:33 Відповісти
банда *********.
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09.04.2024 05:59 Відповісти
Ти не мужик, ти дебіл! Сидів би дома, з ногами, випивав би... То ні, полізло ***** зна чого!
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09.04.2024 08:09 Відповісти
привычная для рюзьге поза
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09.04.2024 12:16 Відповісти
А плешивый ******,что поднял рассею с колен!
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09.04.2024 14:34 Відповісти
 
 