Окупант повзе навкарачки, бо йому відірвало ступню: "Ногу оторвало, это пи#дец, ты настоящий мужик". ВIДЕО
Російський загарбник зафільмував свого пораненого товариша на ім’я Мага. Окупант повз навкарачки, бо йому відірвало ступню на полі бою.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+38 Gary Grant
показати весь коментар08.04.2024 19:37
+26 Макс Короп
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+20 Леонід #587957
показати весь коментар08.04.2024 19:43
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Осклабится челюсть в гримасе -
Скелет со скелетом столкнется, звеня,
И снова колышется в плясе.
(И. Гете, "Пляска мертвецов")
"Настоящій мужик!" 🤭
настояшій братан.
Колінно локітна поза визиває гордість....
Давай чувак (чувак - кастрований баран - словник Даля)
це так креативно
По факту - таджик без уха, но с миллионом рублей...
Чобитками стук-стук!
И долбо@об с культяпкой, ползущий на четырёх костях, и долбо@об, который его снимает на видео, вместо того, чтобы помочь раненому, и слова второго, даже не слова, а тон, которым они были сказаны! Сколько скрытой иронии, сколько отменного российского цинизма!
Второе место после видео, где кадыровец снимает мобиков со словами: " И тебя убьют, и тебя, и тебя! И этого тоже убьют.."