Україна втрачає позиції на полі бою впродовж кількох місяців через бездіяльність Конгресу, - Білий дім
У Білому домі звинувачують Конгрес у складнощах України на полі бою та втратах позицій оскільки законодавці затримують новий пакет допомоги Києву.
Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Упродовж останніх кількох тижнів, кількох місяців ми спостерігаємо, як Україна втрачає позиції на полі бою. І це – через бездіяльність Конгресу", - підкреслила вона.
У цьому зв’язку вона наголосила на необхідності для Америки продовжувати підтримку України, як це відбувалося впродовж попередніх понад двох років.
"Вони борються за свою свободу, за демократію, проти агресії Путіна. І ми знаємо, що відбудеться, якщо не відповісти тиранії, якщо не зупинити диктаторів", - зауважила речниця.
Жан-П'єр акцентувала на важливості для Палати представників ухвалити законопроєкт з потребами національної безпеки та підтримкою України відразу після канікул цього тижня.
Будь ласка, зачекайте...
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Це ж не найвелиніший лідор Всесвіту, який перевів економіку воюючої країни на військові рейки, закликав своїх виборців стати до лав ЗСУ, повернув до державної власності всі підземні виробничі площі (як на "Більшовику" чи "Арсеналі"), обладнав їх і почав випуск новітнього озброєння, гроші з доріг, мультимедія, забезпечення ОПи, ВРУ, КМУ перенаправив на ВПК та ЗСУ! А ще запросив озброєння по ленд-лізу (коли той діяв) і запросив військовиків з країн НАТО для вивільнення підрозділів ЗСУ...
Ой... Здається то з іншого Всесвіту картинка...
А не розпочався тільки тому, що офіс ЄрЗе не оформив заявки (не запропонував міждержавного договору) саме на лендліз. Гугли, як Зе свого часу сказав (і не так нещодавно заявила послиця Маркарова) мовляв, Україні вигідно отримувати допомогу з США у вигляді безоплатних грантів.
питання в лідері, та політичній волі керівництва.
а коли у нас тупоголові паяци, котрі уявили себе богами, то і відношення до всіх нас відповідне. ми ж це обрали.
Итак, Палата представителей завтра возвращается к работе и я зафиксирую что мы имеем на сегодня по вопросу помощи Украине.
Версия спикера Джонсона может включать:
-частичное использование замороженных российских средств в США и Европе?
-форма кредита?
-новые разрешения от Министерства энергетики на строительство СПГ терминалов, включая - в родном штате Джонсона - Луизиане? (у Байдена пока молчат);
-вопросы границы снова??
-разделение помощи Украине и Израилю??
-Израиль и Украина остаются вместе, но удаляется гуманитарная помощь палестинцам для привлечения большего количества республиканцев?
Нужно набрать 290 голосов (2\3 Палаты) и поэтому эти паззлы тасуются в разных вариантах для того, чтобы максимально привлечь представителей обеих партий - не оттолкнуть представителей обеих партий.
Представители Байдена находятся в контакте с Джонсоном, но это мелкие клерки. Возможно на этой неделе с Джонсоном встретится кто-то повыше.
Также на днях с Джонсоном встретится глава МИД Великобритании Камерон и скажет Джонсону, что он войдет в историю войны как тот поц, который уже 6 месяцев задерживает помощь Украине, но также как тот, благодаря кому Великобритания воссоздала союз с Францией для борьбы с Россией из-за задержки Джонсона.
Что по срокам?
На этой неделе мы должны увидеть проект Джонсона. Но далеко не факт, что Джонсон внесет в зал законопроект на этой неделе.
Неделя, которая начинается 22 Апреля, - выходная и в Палате и в Сенате. И затем рабочая неделя снова - которая начинается 29 Апреля (и в Палате и в Сенате).
Если законопроект Джонсона никак не сможет набрать 290 голосов, то Джонсона снова начнут склонять к законопроекту, который в феврале принял Сенат 70 голосами от обеих партий.
Трамписты грозят Джонсону https://www.ponomaroleg.com/dzhonson-na-rastyazhke-dazhe-v-svoej-partii/ снятием с должности спикера , демократы обещают его спасти, если он проведет законопроект. Но тогда Джонсон расстроит Трампа.
А ти, брехливий дебільний бот-трампіст дай відповідь на питання: а в кого, де ти бачив, що Байден без рішення Конгресу нині має можливість передати Україні зброю на ту суму $4.2bіll? Гарантую, що жоден притомний політик (і навіть жоден брехливий трампіст) такого ніде не говорив.
Не вірю.
тільки аудит це виявив а так допомога завершилась б набагато раніше... не думаю що ніхто не знав про це що поставляють стару зношену зброю та техніку а рахують по цінам нової... є ж якись облік озброєння амортизація і т.д.
деньги, которые сейчас есть у Белого дома https://centerforsecuritypolicy.org/there-is-money-to-aid-ukraine-but-biden-doesnt-want-to-give-it/
еще про деньги: https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3631953/pentagon-press-secretary-maj-gen-pat-ryder-holds-a-press-briefing/
Q: Okay. The other one that I was going to ask is Ukraine. With the $4.2 billion, because there's no replenishment money, does that mean that money is essentially untouchable? Like, you can't dip into the --
GEN. RYDER: So that is the authority to spend funds, again, without having the replenishment funds in order to actually replenish our own funds. It's the authority to spend them but not necessarily the funds available. Thus, we need the supplemental from Congress.
Q: Okay. So you don't actually have $4.2 billion in --
GEN. RYDER: We have the authority to spend that from available funds but wouldn't have the ability to replenish the stocks by taking money out -- or taking stuff out of our inventory.
Q: So in practical terms that means that's not --
GEN. RYDER: We're out of money.
Q: Okay.
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помимо этого есть еще 6млрд$ по USAI.
единственное что нужно признать, фсб вы тв-ри хорошо работаете и побеждаете в инфо войне, это точно. иначе Украина не пролетела бы мимо беспрецедентного и проголосованного подаваляющим большинством обеих палат США законе о Ленд-лиз. когда мы еще видели, что бы Белый дом такой по своему масштабу закон не выполнял, а жертва агрессии на 800й день войны и погибших сотни тысяч своих граждан говорила: а нам он не НУЖОН.
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Навіть не знаю - яка сторона політичного процесу в США у цьому випадку є більш лицемірною...
Але он, Ізраїль отримує F-35 прямо з заводу.
останні беруть хабарі, не залежно від нації
відповідно у фюрерів є безліч можливостей впливати на будь яку демократію, поки там грішники
Не через нищення оборонпрому?
Не через утилізацію техніки, яка дісталась в спадок?
Не через продовження оренди та збільшення присутності військ в Сивостополі?
Не через вербування роками офіцерів Криму?
Не через нищення демократії шляхом мополізації галузей?
Не через відсутність порохових заводів та незахист стратегічних об'єктів?
....ще 500тис не через те
Винуваті ті, що можуть і роблять все для своєї країни. Не продаються за три копійки.
Якщо при такому географічному розташуванню ми може лише про зерно казати, то хто на лікар?
Годі тикати пальцями навкруги, про*бують тільки своїми вчинками.
Інші тут лише подразник.