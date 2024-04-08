Україна втрачає позиції на полі бою впродовж кількох місяців через бездіяльність Конгресу, - Білий дім

У Білому домі звинувачують Конгрес у складнощах України на полі бою та втратах позицій оскільки законодавці затримують новий пакет допомоги Києву.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Упродовж останніх кількох тижнів, кількох місяців ми спостерігаємо, як Україна втрачає позиції на полі бою. І це – через бездіяльність Конгресу", - підкреслила вона.

У цьому зв’язку вона наголосила на необхідності для Америки продовжувати підтримку України, як це відбувалося впродовж попередніх понад двох років.

"Вони борються за свою свободу, за демократію, проти агресії Путіна. І ми знаємо, що відбудеться, якщо не відповісти тиранії, якщо не зупинити диктаторів", - зауважила речниця.

Жан-П'єр акцентувала на важливості для Палати представників ухвалити законопроєкт з потребами національної безпеки та підтримкою України відразу після канікул цього тижня.

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