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Україна втрачає позиції на полі бою впродовж кількох місяців через бездіяльність Конгресу, - Білий дім

дім,білий

У Білому домі звинувачують Конгрес у складнощах України на полі бою та втратах позицій оскільки законодавці затримують новий пакет допомоги Києву.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Упродовж останніх кількох тижнів, кількох місяців ми спостерігаємо, як Україна втрачає позиції на полі бою. І це – через бездіяльність Конгресу", - підкреслила вона.

У цьому зв’язку вона наголосила на необхідності для Америки продовжувати підтримку України, як це відбувалося впродовж попередніх понад двох років.

"Вони борються за свою свободу, за демократію, проти агресії Путіна. І ми знаємо, що відбудеться, якщо не відповісти тиранії, якщо не зупинити диктаторів", - зауважила речниця.

Жан-П'єр акцентувала на важливості для Палати представників ухвалити законопроєкт з потребами національної безпеки та підтримкою України відразу після канікул цього тижня.

Читайте: Конгрес США проголосує за допомогу Україні впродовж кількох наступних тижнів, - сенаторка Ернст

Автор: 

Конгрес США (1225) допомога (8304)


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Топ коментарі
+22
Ми будемо з Україною до кінця набирає інший сенс.
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08.04.2024 20:56
+19
та тут хоть Македонського постав чи Наполеона, все одно кардинально нічого не змінилося би без поставок зброї і ***********..
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08.04.2024 21:02
+14
Ну, всЬо. Тепер зеленсКИЙ заспіває; " Я невинаватая. Ето всьо Конгрес кашу заварив!"
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08.04.2024 20:57
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Для чого було міняти Залужного? Білий Дім був не проти.
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08.04.2024 20:54 Відповісти
та тут хоть Македонського постав чи Наполеона, все одно кардинально нічого не змінилося би без поставок зброї і ***********..
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08.04.2024 21:02 Відповісти
💯%!
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08.04.2024 21:14 Відповісти
У Македонського і Наполеона була своя зброя. Вони створили зразкові армії майже з нуля
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08.04.2024 21:25 Відповісти
в даному контексті порівнюється їх рівень, як рівень воєначальників, а не як керівників держави.
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08.04.2024 22:08 Відповісти
Ми будемо з Україною до кінця набирає інший сенс.
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08.04.2024 20:56 Відповісти
Шо мішає Баидену об"явити фарс - мажор і сериозно допомогти Украіні
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08.04.2024 20:56 Відповісти
Вибори.
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08.04.2024 21:00 Відповісти
Невже США щось загрожує? З якого дива Байдену, який веде передвиборчу боротьбу, якісь "форс-мажори"? США й так непагано піднялись на цій війні: зменшення безробіття, нові ринки збуту вуглеводнів, зброярські замовлення, оновлення резервів... Міста не ********, громадяни не гинуть ні під обстрілами, ні на лінії фронту... Нащо Байдену собі ускладнювати життя?

Це ж не найвелиніший лідор Всесвіту, який перевів економіку воюючої країни на військові рейки, закликав своїх виборців стати до лав ЗСУ, повернув до державної власності всі підземні виробничі площі (як на "Більшовику" чи "Арсеналі"), обладнав їх і почав випуск новітнього озброєння, гроші з доріг, мультимедія, забезпечення ОПи, ВРУ, КМУ перенаправив на ВПК та ЗСУ! А ще запросив озброєння по ленд-лізу (коли той діяв) і запросив військовиків з країн НАТО для вивільнення підрозділів ЗСУ...

Ой... Здається то з іншого Всесвіту картинка...
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08.04.2024 21:07 Відповісти
А что мешало Байдену дать далеколетящие ракеты к Хаймарсам в 2022 году когда была возможность вышвырнуть сросиян с Украины? А что помешало Байдену дать этиже ракеты в 2023 и 2024?
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08.04.2024 21:28 Відповісти
Казав шо він мудрии - жабу потрібно варити на слабкому вогні - це б діяло якби в нас був паритет з рашкою - але наш ресурс в 4 рази меншии
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08.04.2024 21:36 Відповісти
на жаль, під жабою малась на увазі Україна , але зрозуміло це стало тільки зараз
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08.04.2024 23:19 Відповісти
Ну, всЬо. Тепер зеленсКИЙ заспіває; " Я невинаватая. Ето всьо Конгрес кашу заварив!"
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08.04.2024 20:57 Відповісти
Білому дому-а хто не підписав ленд ліз і тому він не запрацював.А хто ета сдєлал???
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08.04.2024 20:57 Відповісти
ХТО
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08.04.2024 20:59 Відповісти
хто хто-так дєд байдєн і сдєлал...
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08.04.2024 21:12 Відповісти
не катить така брехня.
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08.04.2024 21:15 Відповісти
неодноразово читав що саме тому що ленд ліз не був підписаний байденом тому він і не розпочався...
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08.04.2024 21:27 Відповісти
гугли: був підписаний Байденом 09/05.22р.
А не розпочався тільки тому, що офіс ЄрЗе не оформив заявки (не запропонував міждержавного договору) саме на лендліз. Гугли, як Зе свого часу сказав (і не так нещодавно заявила послиця Маркарова) мовляв, Україні вигідно отримувати допомогу з США у вигляді безоплатних грантів.
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08.04.2024 21:48 Відповісти
погуглив почитав помилку визнаю-підписаний був але так і не розпочався...
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09.04.2024 07:54 Відповісти
не *******, дядя, бидон подписал закон о ленд-лизе аккурат 9 мая 2022 года, символично.
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08.04.2024 21:54 Відповісти
подписал но не выполнил, ты видимо хотел добавить.
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08.04.2024 23:40 Відповісти
і дивним чином співпадає, зі звільненням залужного.
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08.04.2024 20:58 Відповісти
Йдіть в дупу всі разом.
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08.04.2024 21:01 Відповісти
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08.04.2024 21:04 Відповісти
Цікаво для Ізраїлю найшли кошти і зброю,для нас ноль.
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08.04.2024 21:05 Відповісти
Для украинских евреев тоже нашли. Аж 7 млрд.
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08.04.2024 21:09 Відповісти
в ізраїлі, не крадуть, як в останній раз.
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08.04.2024 21:09 Відповісти
Натаньяху вважається один із https://www.google.com/search?sca_esv=e11a3816d0bf0ea3&sxsrf=ACQVn0-hQ5mRNJgtgzQ8Db1zKJPI8vFGPQ:1712600061311&q=%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi5s6-ynLOFAxWDU6QEHWK4Cu0QkeECKAB6BAgIEAI найкорумпованіших політиків ,але це нічого.Тут проблема впливу.
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08.04.2024 21:15 Відповісти
Цього недостатньо...коли конгресі фінансовий вплив українських націоналістів перевищить вплив сіоністів то може і нададуть без перешкод і навіть викажуть стурбованість на палестиньку проблему..але на жаль це мрії
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08.04.2024 21:16 Відповісти
подивіться фільм "голда". дуже спрощено, але показана позиція сша, навіть до ізраїлю.
питання в лідері, та політичній волі керівництва.
а коли у нас тупоголові паяци, котрі уявили себе богами, то і відношення до всіх нас відповідне. ми ж це обрали.
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08.04.2024 21:21 Відповісти
Та похрін кого ти вибереш. Американці не хочуть ядерної війни! Вже всі офіційні персони західного світу про це сказали! Вони розуміють, що якщо надати українцям достатньо зброї, то кацапів будуть рвати, аж лахміття летітиме. І що після цього відбудеться? Всім зрозуміло - ядерний удар. Бо в пуйла не буде іншого вибору! А на ядерний удар треба якось відповісти. І з цим може виявитися проблема, бо рішучості у західного світу може не знайтись.
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09.04.2024 00:20 Відповісти
Странно, а у нас пи*дят по крупному в основном "израильтяне" из кибуцу с кликухой "ОП".
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08.04.2024 21:59 Відповісти
Крадуть аж пісок шурхотить...
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08.04.2024 22:29 Відповісти
пресинг з боку Джо Байдена *************** трампа і трампізму триває.
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08.04.2024 21:07 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/dzhonson-vojdet-v-istoriyu-kak-p-cz/ Олег Пономарь : "Джонсон войдет в историю как ******* Трампа
Итак, Палата представителей завтра возвращается к работе и я зафиксирую что мы имеем на сегодня по вопросу помощи Украине.

Версия спикера Джонсона может включать:
-частичное использование замороженных российских средств в США и Европе?
-форма кредита?
-новые разрешения от Министерства энергетики на строительство СПГ терминалов, включая - в родном штате Джонсона - Луизиане? (у Байдена пока молчат);
-вопросы границы снова??
-разделение помощи Украине и Израилю??
-Израиль и Украина остаются вместе, но удаляется гуманитарная помощь палестинцам для привлечения большего количества республиканцев?
Нужно набрать 290 голосов (2\3 Палаты) и поэтому эти паззлы тасуются в разных вариантах для того, чтобы максимально привлечь представителей обеих партий - не оттолкнуть представителей обеих партий.
Представители Байдена находятся в контакте с Джонсоном, но это мелкие клерки. Возможно на этой неделе с Джонсоном встретится кто-то повыше.
Также на днях с Джонсоном встретится глава МИД Великобритании Камерон и скажет Джонсону, что он войдет в историю войны как тот поц, который уже 6 месяцев задерживает помощь Украине, но также как тот, благодаря кому Великобритания воссоздала союз с Францией для борьбы с Россией из-за задержки Джонсона.

Что по срокам?
На этой неделе мы должны увидеть проект Джонсона. Но далеко не факт, что Джонсон внесет в зал законопроект на этой неделе.
Неделя, которая начинается 22 Апреля, - выходная и в Палате и в Сенате. И затем рабочая неделя снова - которая начинается 29 Апреля (и в Палате и в Сенате).
Если законопроект Джонсона никак не сможет набрать 290 голосов, то Джонсона снова начнут склонять к законопроекту, который в феврале принял Сенат 70 голосами от обеих партий.
Трамписты грозят Джонсону https://www.ponomaroleg.com/dzhonson-na-rastyazhke-dazhe-v-svoej-partii/ снятием с должности спикера , демократы обещают его спасти, если он проведет законопроект. Но тогда Джонсон расстроит Трампа.
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08.04.2024 21:14 Відповісти
читай ниже
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08.04.2024 21:26 Відповісти
може надати, і надає по іншим, окрім програмі РDА - але в незначних об'ємах. Минулого місяця було передано Україні зброї на суму $300лмн, а і це крапля від необхідного. Більшого без закону, який крутиться в Конгресі -- Байден не може, не дозволяють повноваження.
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08.04.2024 21:51 Відповісти
Ти, мабуть, забув про 4,2 млрд, що виділені Конгресом, але так і не передані Україні Байденом за каналом PDA?
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09.04.2024 06:41 Відповісти
Не виділені Конгресом, і не можуть бути передані Україні Байденом без рішення Конгресу.
А ти, брехливий дебільний бот-трампіст дай відповідь на питання: а в кого, де ти бачив, що Байден без рішення Конгресу нині має можливість передати Україні зброю на ту суму $4.2bіll? Гарантую, що жоден притомний політик (і навіть жоден брехливий трампіст) такого ніде не говорив.
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09.04.2024 17:08 Відповісти
глупства, Байден минуя запрет Когресса и Верховного Суда погашает миллиардные задолженности студентов которые не хотят платить за свое образование, а вы мне рассказываете что он не может. Может но не хочет.
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11.04.2024 22:12 Відповісти
і Байден за це досі не нарвався на імпічмент? Якщо це самоуправство з державним бюджетом?
Не вірю.
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11.04.2024 22:48 Відповісти
при Залужном такого не было
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08.04.2024 21:08 Відповісти
завтра 9-е, вот и посмотрим как конгресс проголосует
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08.04.2024 21:09 Відповісти
Никак!
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08.04.2024 21:11 Відповісти
Ото така дивна демократія по-американські: все залежить виключно від волі однієї людини..
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08.04.2024 21:14 Відповісти
путина ?
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08.04.2024 21:18 Відповісти
Це точно. Підписав лендліз -- покупався в променях слави -- ніх%я не виділив.
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08.04.2024 21:20 Відповісти
Думаю що це політичне шоу і обидві сторони не зацікавлені в поставках озброєння... скільки раз він затримував передачу далекобійного озброєння .... та навіть ті міг29 на початку війни.. а як Україні поставляли старе бу озброєння за ціною нового...

тільки аудит це виявив а так допомога завершилась б набагато раніше... не думаю що ніхто не знав про це що поставляють стару зношену зброю та техніку а рахують по цінам нової... є ж якись облік озброєння амортизація і т.д.
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08.04.2024 21:20 Відповісти
вранье!

деньги, которые сейчас есть у Белого дома https://centerforsecuritypolicy.org/there-is-money-to-aid-ukraine-but-biden-doesnt-want-to-give-it/

еще про деньги: https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3631953/pentagon-press-secretary-maj-gen-pat-ryder-holds-a-press-briefing/

Q: Okay. The other one that I was going to ask is Ukraine. With the $4.2 billion, because there's no replenishment money, does that mean that money is essentially untouchable? Like, you can't dip into the --

GEN. RYDER: So that is the authority to spend funds, again, without having the replenishment funds in order to actually replenish our own funds. It's the authority to spend them but not necessarily the funds available. Thus, we need the supplemental from Congress.

Q: Okay. So you don't actually have $4.2 billion in --

GEN. RYDER: We have the authority to spend that from available funds but wouldn't have the ability to replenish the stocks by taking money out -- or taking stuff out of our inventory.

Q: So in practical terms that means that's not --

GEN. RYDER: We're out of money.

Q: Okay.

---------------

помимо этого есть еще 6млрд$ по USAI.
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08.04.2024 21:24 Відповісти
ще раз: ці гроші - так, появились в результаті перерахунку, але Байден їх використати не може. Жоден політик, жоден притомний експерт ще не заявив, що Байден не передає цю зброю "тому що не хоче".
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08.04.2024 21:54 Відповісти
да да не может, почему никто не знает. да да ленд-лиз не нужен, за него платить, почему никто не знает. да да байден сейчас списанные снаряды и технику утилизирует, но это тоже Украине не нужно. да да, байден не может так же использовать 6 миллиардов по USAI, которые остались, да да никто не знает почему.

единственное что нужно признать, фсб вы тв-ри хорошо работаете и побеждаете в инфо войне, это точно. иначе Украина не пролетела бы мимо беспрецедентного и проголосованного подаваляющим большинством обеих палат США законе о Ленд-лиз. когда мы еще видели, что бы Белый дом такой по своему масштабу закон не выполнял, а жертва агрессии на 800й день войны и погибших сотни тысяч своих граждан говорила: а нам он не НУЖОН.
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08.04.2024 23:21 Відповісти
"поток сознанія" від трампіського бота , без конкретики, лиш би не погодитись з тим, що нині Байден не має змоги без рішення Конгресу передати Україні Україні зброю та БК навіть на ту суму $4.2billion, яка виникла в результаті перерахунку цін.
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09.04.2024 17:13 Відповісти
Білий дім, Білий дім, я прошу, ти зійди, поможи нам вернуть наше щастя.
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08.04.2024 21:26 Відповісти
"Вони борються за свою свободу, за демократію, проти агресії Путіна. І ми знаємо, що відбудеться, якщо не відповісти тиранії, якщо не зупинити диктаторів", - зауважила речниця.
------
Навіть не знаю - яка сторона політичного процесу в США у цьому випадку є більш лицемірною...
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08.04.2024 21:33 Відповісти
Администрация байдена знает про состояние дел в Украине. Этот концерт с задержкой помощи игра двух партий чтобы прекратить войну и склонить Украину к переговорам оставив за рашкой захваченные территории.
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08.04.2024 21:35 Відповісти
она бы могла за 1$ выкупить миллионы кассетных 155мм боеприпасов, которые прямо сейчас утилизируются в США, за утилизацию которых еще нужно тратить деньги. про A-10 и Striker я и не говорю.
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08.04.2024 23:24 Відповісти
Здається що така ситуація вигідна обом, і "респам" у Конгресі і Білому дому, бо Білий дім не дуже то ї наполягає на допомозі, сконцентрувалися на внутришню політику, загралися у вибори, шукают "хвилю" щоб їх виграти.
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08.04.2024 21:35 Відповісти
Всі обісралось і велика заслуга в цьому зебільної команди з їх недоноском на чолі, які замість того щоб працювати крадуть і клянчать...!
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08.04.2024 21:42 Відповісти
Україна втрачає позиції на полі бою впродовж кількох місяців через бездіяльність Білого дому, оскільки у Байдена в кишені лежить особливий фонд 5 + 7 млрд$
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08.04.2024 21:52 Відповісти
брехня. якщо цей фонд і є, то не виключно для України. Чомусь думаю, (якщо він є) що в США багато союзників, які потребують зброї з такого фонду.
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08.04.2024 21:56 Відповісти
Це який же союзник потребує більше за Україну?
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08.04.2024 21:58 Відповісти
це тобі так здається, що Україна для США найпріорітетніший союзник.
Але он, Ізраїль отримує F-35 прямо з заводу.
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08.04.2024 22:01 Відповісти
Ізраїль отримує F-35 оскільки оплатив ці літаки. При цьому зараз Байден погрожує Ізраїлю зупинити відвантаження навіть оплаченої зброї - бо вимагає зупинити знищення Хамаса
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08.04.2024 22:24 Відповісти
Ти вважаєш, що Ізраїль з власного бюджету зроби цю проплату?
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08.04.2024 23:01 Відповісти
Звісно, саме зараз в Ізраїлі точаться суперечки про оплату наступної партії літаків - міністр фінансів Смотрич заявив, що покупку треба відкласти на "після війни"
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09.04.2024 01:07 Відповісти
це якась стадія кретинизму і деградації в тому білому домі чи шо? вони пів року твердять про необхідність допомоги на вчора, і тут же розводять руками бо якась ********** джонсон генерує і вигадує якісь нові умови... нашо їм тоді президент і конгрес ? джонсон сам може все вирішувати
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08.04.2024 21:58 Відповісти
Виходить, що так. Цей кишеньковий чихуахуйониш трампа не третя людина в країні , а перша.
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08.04.2024 22:04 Відповісти
весь світ ділиться на святих та грішників
останні беруть хабарі, не залежно від нації
відповідно у фюрерів є безліч можливостей впливати на будь яку демократію, поки там грішники
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08.04.2024 22:51 Відповісти
Байден не хоче, чи не може піти на компроміс в питанні незаконної міграції, бо це для нього практично стане вироком на виборах. От і клеять дурня по черзі
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08.04.2024 22:52 Відповісти
але
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08.04.2024 23:03 Відповісти
і що це йому дає, який гешефт?
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09.04.2024 00:43 Відповісти
Він це сказав? Дай посилання.
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09.04.2024 06:36 Відповісти
я розумію, що тобі, брехуну навіть цензорівський лінк "важко відкрити"
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09.04.2024 17:15 Відповісти
Все правильно, тільки з однією поправкою: через бездіяльність Білого дому.
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09.04.2024 06:35 Відповісти
Все знают понятие - " точка не возврата", ( в простонародии -" поздно пить боржом, когда печень развалилась"). После прохождения этой точки и шаленнна занепокоинисть заходу, и люба допомога, нияк не зможе вплинути на стан справ!
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09.04.2024 07:10 Відповісти
Не через горіння складів?
Не через нищення оборонпрому?
Не через утилізацію техніки, яка дісталась в спадок?
Не через продовження оренди та збільшення присутності військ в Сивостополі?
Не через вербування роками офіцерів Криму?
Не через нищення демократії шляхом мополізації галузей?
Не через відсутність порохових заводів та незахист стратегічних об'єктів?
....ще 500тис не через те

Винуваті ті, що можуть і роблять все для своєї країни. Не продаються за три копійки.
Якщо при такому географічному розташуванню ми може лише про зерно казати, то хто на лікар?
Годі тикати пальцями навкруги, про*бують тільки своїми вчинками.
Інші тут лише подразник.
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09.04.2024 08:08 Відповісти
 
 