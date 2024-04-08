У ЄС погодили обмеження на імпорт агропродукції з України
Країни Європейського Союзу та Європарламент попередньо погодили жорсткіші обмеження на імпорт певних видів сільськогосподарської продукції з України.
Про це повідомила Бельгія, яка нині головує в Європейському Союзі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Ця угода подовжує безмитний доступ, який Євросоюз надав українським сільськогосподарським товарам після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, і термін дії якого спливає 5 червня. Водночас вона обмежує його для м'яса птиці, яєць, цукру, кукурудзи, круп і меду до середніх обсягів, які спостерігалися в період з середини 2021 року до кінця 2023 року, йдеться в повідомленні.
Те, що в розрахунок формули взято 2021 рік, означає, що обсяги мають істотно скоротити, адже 2021 року, який передував повномасштабному вторгненню РФ в Україну, імпорт української агропродукції в ЄС був набагато нижчим, оскільки застосовувалися квоти й ввізні мита.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ви не думали , що то просто бронь "відпрацьовують"
Чекаю пруфів із незалежних , авторитетних , західних ЗМІ
https://kurkul.com/news/35175-*******-yes-v-10-raziv-zbilshili-zakupivlyu-zerna-z-rosiyi
Вірю вірю . звісно
https://ukragroconsult.com/news/tusk-perekonav-makrona-zminyty-umovy-importu-ne-na-koryst-********-polski-zmi/
МЗС і Презедент. А хто в Україні - завхоз
Маєте , що маєте
кіпрські офшори роздуті.
крипту вже нема куди пихати.
https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/11/707570/
Але садити менше це не розумно...В Україні вже давно інтенсифіковані агро методи, які до речі, протирічять наявним вимогам ЄС
P.S. "цигарки забиваю в гільзи американською машинкою з турецького контрабандного тютюну" .....тобто ти сам підтримуєш контрабанду при цьому теліпаючи язиком про дешеве українське і відсутність переробки ? Оригінальний "патріотичний" підхід (((
" Снопи залишали на полях для того щоб зерно витягло рештки з стебла і підсохло і тільки після цього сухе зерно молотили." А це який тобі ідіот нашептав ? (( Коли це пшеницю недостиглою косили ? Ти хоч чув як визначити стиглість зерна , що таке "косити під стіну " і навіщо на косу чіпляли гребку , чи так аби потриндіти ? Ти хоч знаєш яка норма для косаря була на жнивах , чи "данскіх казакав " передивися ? ((
"Зараз у нас немає відповідного обладнання " ........ це чого немає , косарки, молотарки чи серпа і ціпа ?((
НАТО - років за 50
військова допомога - "незабаром"
Проте обмеження - прямо зараз
То чим такі "союзники" відрізняються від Роскомнадзору" *********?
До того щось не чути про заборону імпорту м'яса та зерна з рабсії, навпаки
Країни ЄС в 10 разів збільшили закупівлю зерна з росіїс
18 лютого 2024
Це вони не для себе. Це для "галадающіх
паволжьяафро-азіатов"
https://ukragroconsult.com/news/tusk-perekonav-makrona-zminyty-umovy-importu-ne-na-koryst-********-polski-zmi/
І наобіцяли і єс,і нато...
А коли така загроза минула,можна Україну і послати...