У ЄС погодили обмеження на імпорт агропродукції з України

Країни Європейського Союзу та Європарламент попередньо погодили жорсткіші обмеження на імпорт певних видів сільськогосподарської продукції з України.

Про це повідомила Бельгія, яка нині головує в Європейському Союзі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Ця угода подовжує безмитний доступ, який Євросоюз надав українським сільськогосподарським товарам після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, і термін дії якого спливає 5 червня. Водночас вона обмежує його для м'яса птиці, яєць, цукру, кукурудзи, круп і меду до середніх обсягів, які спостерігалися в період з середини 2021 року до кінця 2023 року, йдеться в повідомленні.

Те, що в розрахунок формули взято 2021 рік, означає, що обсяги мають істотно скоротити, адже 2021 року, який передував повномасштабному вторгненню РФ в Україну, імпорт української агропродукції в ЄС був набагато нижчим, оскільки застосовувалися квоти й ввізні мита.

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