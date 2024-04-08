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У ЄС погодили обмеження на імпорт агропродукції з України

цукор

Країни Європейського Союзу та Європарламент попередньо погодили жорсткіші обмеження на імпорт певних видів сільськогосподарської продукції з України.

Про це повідомила Бельгія, яка нині головує в Європейському Союзі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Ця угода подовжує безмитний доступ, який Євросоюз надав українським сільськогосподарським товарам після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, і термін дії якого спливає 5 червня. Водночас вона обмежує його для м'яса птиці, яєць, цукру, кукурудзи, круп і меду до середніх обсягів, які спостерігалися в період з середини 2021 року до кінця 2023 року, йдеться в повідомленні.

Те, що в розрахунок формули взято 2021 рік, означає, що обсяги мають істотно скоротити, адже 2021 року, який передував повномасштабному вторгненню РФ в Україну, імпорт української агропродукції в ЄС був набагато нижчим, оскільки застосовувалися квоти й ввізні мита.

Також читайте: Через війну Україна втратила 19,3% посівних площ - понад 5 мільйонів гектарів орних земель не використовуються

Автор: 

сільське господарство (721) Євросоюз (13341)


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Топ коментарі
+18
Тим часом полиці в магазинах забиті польським лайном. Інколи навіть вибору немає
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08.04.2024 22:10
+16
чекайте нових страйків рольників, які побачивши поступки, за кацапські грошики, будуть вимагати повної заборони
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08.04.2024 22:00
+11
Потрібно вже зараз змінювати структуру агровиробництва. Торгувати не сировиною, а готовим до споживання продуктом. Звідси садити потрібно значно менше, а якісно переробляти в рази більше. Інакше ми будемо голодранцями до кінця світу. Сільське господарство в Україні (податки та збори) за визначенням збиткове і розвивати його екстенсивно абсолютно безнадійна справа. Ніколи не вкладу жодної заробленої копійки в сільське господарство в Україні, але з задоволенням можу пововтузитись на своїй приватній ділянці. Наприклад, можу вирощувати тютюн для власного споживання, баклажани, помідочики і зелень для салатів.
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08.04.2024 22:13
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чекайте нових страйків рольників, які побачивши поступки, за кацапські грошики, будуть вимагати повної заборони
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08.04.2024 22:00 Відповісти
Те, що в розрахунок формули взято 2021 рік, означає, що обсяги мають істотно скоротити, адже 2021 року, який передував повномасштабному вторгненню РФ в Україну, імпорт української агропродукції в ЄС був набагато нижчим, оскільки застосовувалися квоти й ввізні мита. Україна прийшла в задницю ЄС
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08.04.2024 22:01 Відповісти
то чому в ЄС імпорт зерна з рашки виріс в 10 разів?
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08.04.2024 22:32 Відповісти
Це вам на марафоні розповіли ?

А ви не думали , що то просто бронь "відпрацьовують"

Чекаю пруфів із незалежних , авторитетних , західних ЗМІ
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08.04.2024 22:45 Відповісти
Ти з головою товарищуєш, опудало? До чого тут "марафон"? На дивись, вивчай
https://kurkul.com/news/35175-*******-yes-v-10-raziv-zbilshili-zakupivlyu-zerna-z-rosiyi
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08.04.2024 22:51 Відповісти
Чергове фуфло від агрохолдингів , що образились на те , що їм не дають знищити польський СХ

Вірю вірю . звісно
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09.04.2024 11:02 Відповісти
путин *****?
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09.04.2024 11:06 Відповісти
путін звісно ***** (адмін не видаляй і не бань) , але Ze бачив в його очах мир - тому таке саме
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09.04.2024 13:05 Відповісти
Наш ринок арабські краіни - Африка Азія -- в Європі нам не дуже раді
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08.04.2024 22:02 Відповісти
Можна стопітсот разів нарікати на "нєхароших єврапєйцев", але ж причина в повній імпотентності та бездіяльності зеленої влади... Що зроблено зе-владою, щоб погасити зачатки "аграрної війни" ще на початку 2023? НІЧОГО! Навпаки, зе-лідор бикував та хамив тоді в своєму "бидло-стилі" полякам, а коли це не проканало, то воно взагалі усунулося від вирішення цього питання, бо любить лише аплодисменти, а копирсатися в проблемах держави, то воно і не вміє і нехоче, бо йому Україна до його штопаного тухєса...
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08.04.2024 22:07 Відповісти
зе шобла це проблема, але не можна будь що валити на неї, це заважає вирішувати питання

https://ukragroconsult.com/news/tusk-perekonav-makrona-zminyty-umovy-importu-ne-na-koryst-********-polski-zmi/
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08.04.2024 22:33 Відповісти
Це зовнішнє питання , а хто керує зовнішніми питаннями у нормальних країнах ?

МЗС і Презедент. А хто в Україні - завхоз

Маєте , що маєте
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08.04.2024 22:46 Відповісти
А чому Макрона на свій бік не зміг перетягнути "найвеличніший лідОр всесвіту" - зеленський? Бо зовнішня політика це виключно його президентський обов"язок, за Конституцією. Чи вам таке питання в голову вже навіть не приходить???? Нащо нам тупорила лялька замість президента, яка ніх@ра не може, ніх@ра не вміє (окрім безкінечних відосиків), ніх@ра не взмозі добитися та відстояти, коли це потрібно державі, президентом якої він, ніби то (формально) являється?
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08.04.2024 22:56 Відповісти
я констатую факти, займатись срачами, задаючи безглузді питання, то не моє хоббі. А що в мене в голові знають люди з якими я спілкуюсь по життю
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09.04.2024 10:08 Відповісти
ну, хоч встигли заробити, оті 5-6 менеджерів?
кіпрські офшори роздуті.
крипту вже нема куди пихати.
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08.04.2024 22:09 Відповісти
Тим часом полиці в магазинах забиті польським лайном. Інколи навіть вибору немає
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08.04.2024 22:10 Відповісти
А Ви впевнені, якщо прибрати польські товари, то на полицях щось залишиться?
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08.04.2024 22:39 Відповісти
річ не в асортименті, а в ціні продукта. Що саме боїтесь втратити, заборонивше польске? Сир? Ковбасу? Консервовану фасолю? Макарони ? Шоколад? Майонез? Масло? Що саме такого є польского чого нема українського?
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08.04.2024 22:45 Відповісти
Молочка, та таж наша колбаса. Якщо Ви не знали, м'ясо іде польське.
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09.04.2024 11:50 Відповісти
тобто в Україні нема молочки і м'яса? то тут брешуть?

https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/11/707570/
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09.04.2024 12:05 Відповісти
Ну, прибери імпорт м'яса і ковбас, та отримаєш дефіцит 20%. Якщо читав економіку, то 10% призводить до пустих полиць.
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09.04.2024 13:00 Відповісти
і хтось скаже що нас чекают в ЄС??? вони дають зброю бо їм страшно та водночас вигідно за 10% від свого воєнного бюджету, нашими воїнами, опускати оркостан, і писдякаючи при цьому про Україну в єС, куярять нашу економіку під корінь. корче... **** з півночі а піараси кругом нас...
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08.04.2024 22:12 Відповісти
Не кругом, а серед. Вчить мову!
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08.04.2024 22:40 Відповісти
в данному випадку "навкруги"... але важлива суть а не форма
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08.04.2024 22:46 Відповісти
1 не чув що в Україні є таке розуміння я називати себе алексом. і ЩО це таке алекс?? 2 не серед а навкруги нас, або нас оточують підараси, бо я про кріїни сусіди та про "партнерів" 3 тут люди розмовляють по темі, а не вивчають правопис!!! тому Вам на фоум до розумних і 4 якщо прибрати польські товари та полиці тимчасово сануть напівпорожніми а польській еконміці прийде пісда!. вибачте за еітературне слово.
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08.04.2024 22:56 Відповісти
Не розумієте сарказму, не вмієте писати, не рішить.
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09.04.2024 11:51 Відповісти
якщо вмієш писати то поясни що ти напсав, писака, не рішить чи не пишіть??? бо мені скоро 60, я необачаю. а ти чим хворієш??? ну це так, не серозно, а серйозно то в нас і так проблем по вуха. так що гарного вечора. Слава воїнам Укарїни!!!
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09.04.2024 22:44 Відповісти
Дебіл московський, спаплюжив назву Батьківщини.
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10.04.2024 11:25 Відповісти
Ви чоловік фаріон?
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08.04.2024 23:36 Відповісти
Для не дуже розумних- серед Вас щ Юрієм вінговським.
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09.04.2024 11:52 Відповісти
Потрібно вже зараз змінювати структуру агровиробництва. Торгувати не сировиною, а готовим до споживання продуктом. Звідси садити потрібно значно менше, а якісно переробляти в рази більше. Інакше ми будемо голодранцями до кінця світу. Сільське господарство в Україні (податки та збори) за визначенням збиткове і розвивати його екстенсивно абсолютно безнадійна справа. Ніколи не вкладу жодної заробленої копійки в сільське господарство в Україні, але з задоволенням можу пововтузитись на своїй приватній ділянці. Наприклад, можу вирощувати тютюн для власного споживання, баклажани, помідочики і зелень для салатів.
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08.04.2024 22:13 Відповісти
сова про те що треба продавати не сировину а готовий продукт ведеться років 20...знаю це з власного досвіду в галузі зернопереробки і тредерства. Але завжди були стримуючи фактори, серед внутрішніх я б виокремив корупцію. Звісно були і зовнішні...
Але садити менше це не розумно...В Україні вже давно інтенсифіковані агро методи, які до речі, протирічять наявним вимогам ЄС
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08.04.2024 22:40 Відповісти
У нас екстенсивне сільське господарство орієнтоване на монокультури. Наше "вітчизняне меню" убоге і ми навіть пристойного сиру не здатні зробити, а мясо вже давно закупаємо. Від молока в магазинних пляшках тільки колір залишився. Зате маємо 135 видів податків, 50% екноміки "в тіні" і вічно корумповану митницю з якої годується керівництво держави.
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09.04.2024 13:32 Відповісти
Ну я бачу що ти не є фаховим спеціалістом в галузі с/г. Говорити "м'ясо" це ознака вельми поверхневого розуміння питання. Пан Косюк підтвердить. Рекомендую,за бажанням звісно, якщо хочеш підвищити обізнанісь, спеціалізованні ресурси. Latifundist.com наприклад
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10.04.2024 17:12 Відповісти
Дійсно, не фахівець, а споживач того що завозять в супермаркети. І те що я там бачу мене не тішить.
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10.04.2024 17:25 Відповісти
Пам'ятаю як тут після Майдану деякі доповідачі пропонували з пральних машин робити айфони.
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08.04.2024 22:44 Відповісти
" Ніколи не вкладу жодної заробленої копійки в сільське господарство в Україні" .... з тебе інвестор як з кабачка ікра кети (( Перед тим як щось ляпати про садіння - розберися що крім розсади і картоплі у рільництві "садять" , рокфеллер ти наш (( Рівно як і економіст , бо був би нормальним то знав би , що сільське господарство у всьому світі дотаційне і лише в Україні воно з горем пополам фунціонує без ніякої державної допомоги ( дотації Косюку сюди не приплітай ) . Щоб не бути голодранцями замість змінювати структуру агровиробництва краще перейми досвід США у торгівлі агропродукцією і буде тобі щастя , коли впровадиш це в Україні - можеш свою самокрутку посмалити !
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08.04.2024 22:56 Відповісти
Я жив в 12 країнах і можу порівнювати. В США у мене дочка і внук вже виріс. Тому жидівські байки про "американську торгівлю" розповідай бабі Парасці, тим часом Україна продає зерно в Африку по 69 доларів за тону. В Єгипет по 114 доларів за тону в той час як середньосвітова ціна на зерно 356 доларів за тону. Чому ж наше таке дешеве ніколи не думав? У нас частка переробленої продукції в ВВП ледве досягає 10%... Тому цигарки забиваю в гільзи американською машинкою з турецького контрабандного тютюну бо наш смердюче і кріпке гівно і ферментувати тютюн (переробка) українці ще не навчились... І так у всьому! зате у нас з 100 дорослх громадян 74 мають вищу освіту. Ти мабуть теж маєш українського диплома...
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09.04.2024 01:27 Відповісти
Житель 12 країн , якого ти в Україні повітря портиш , жив би собі у США , онука нянчив щоб жидівські байки не слухати ? Недоекономісту на замітку - в Україні є середня зарплата і середня пенсія , тобі це нічого не нагадує коли пишеш про середньосвітову ціну ? До речі , та середньосвітова на сьогодні за крайні три роки 171.2 долярів за тонну (( ти окуляри поміняй коли дивишся на ціни , бо у США ціну на зерно пишуть у центах за бушель (( Ти , вочевидь, , контрабандний тютюн сплутав з канабісом і не того у гільзу забив , тому так і не зрозумів суті функціонування зернового ринку у США , а я тобі це роз'яснювати не збираюся , онук підросте - пояснить якщо ти до того від конопель не загнешся (( Диплома я маю іще радянського , з тих часів коли синків міністрів відраховували якщо лінувалися навчатися , смердючого лайна , як ти , не вирощую , бо до тебе телепня так і не дійшло ,що окрім процесу переробки, іще є процес вирощування на який окрім твого диплому впливають природні фактори .Щодо твого ідіотичного висеру про відсоток осіб з вищою освітою , то ти запитай про її необхідність у японців чи корейців , не плутаючи її з дипломом українського технікуму який сьогодні себе гордо оголосив ВНЗ першого рівня ((

P.S. "цигарки забиваю в гільзи американською машинкою з турецького контрабандного тютюну" .....тобто ти сам підтримуєш контрабанду при цьому теліпаючи язиком про дешеве українське і відсутність переробки ? Оригінальний "патріотичний" підхід (((
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09.04.2024 10:16 Відповісти
Україна не вирощує і не продає пшениці твердих сортів. Лише фуражне зерно, урожайність якого вища. Хліб з такого зерна низької якості, не смачний, але дешевий. Якраз для патріотичних хлопів. Мені тут буханки "Бородінського" вистачає на два тижні. Що до підтримки контрабанди тютюну, то так! підтримую обома руками бо велика різниця між витратами в 3700 грн. в місяць на цигарки умовно вітчизняних виробників і витратами в 700 гривень на якісний ароматний тютюн та гільзи. Отакі як ти ура-патріоти з вітчизняними совковими дипломами довели країну до економічного колапсу...
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09.04.2024 13:21 Відповісти
Не нервуйся так бо обхезаєшся )) Поц , а з борошна чиєї пшениці ти купуєш бородінський ?(( Невже для тебе персонально канадське борошно везуть ?)) Ну а своїм висером контрабандним ти лише підтвердив рівень свого ідіотизму , бовдур без вітчизняного диплому , честі , совісті і здорового глузду , чисто тобі амеба ((
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09.04.2024 15:12 Відповісти
Можу лише констатувати що невігласи завжди надзвичайно войовничі.
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09.04.2024 19:07 Відповісти
Бувай , поціновувач "бородінського " ((
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09.04.2024 21:34 Відповісти
Мій улюблений хліб "Kingsmill". Тут його немає. Зовсім.
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09.04.2024 23:55 Відповісти
Мій улюблений хліб той що сам печу , тож мені якось пох що ти там , "бородінець" , мені будеш розповідати.
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10.04.2024 00:08 Відповісти
Ну тоді купи борошно з твердих сортів пшениці, наприклад італійське SEMOLA RIMACINATA PER PANE Molino Grassi, спечи хліб за своїм рецептом і відчуй різницю.
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10.04.2024 02:17 Відповісти
Я тобі писав із якого борошна я печу хліб , чи може казав що це - багет , екмек, чи наша паляниця ? (( Для тебе особисто - тверді сорти пшениці не від регіону вирощування залежать а від сорту і технології , невже ти думаєш що я для себе не можу пару гектарів виростити ? ((
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10.04.2024 13:41 Відповісти
Не можеш. Це абсолютно інша технологія вирощування і збору урожаю. Традиційно пшеницю збирали в снопи. Снопи залишали на полях для того щоб зерно витягло рештки з стебла і підсохло і тільки після цього сухе зерно молотили. Зараз у нас немає відповідного обладнання, а вручну цього ніхто давно не робить, не кажучи вже про сорти зерна для посіву. Посівного зерна просто не має і потрібно закупати за валюту... Підозрюю що до смачного українського хліба я не доживу...
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10.04.2024 13:57 Відповісти
Ну ну , чекай борошна із "вирощеної в Італії вручну і зібраної у снопи пшениці " , яку потім ціпами змолотили українські заробітчани(( Ти хоч в курсі що таке пшениця твердих сортів і що для того обов'язково потрібно зробити щоб білок , клейковина та ІДК відповідали стандартам чи просто на старості потягло на романтику ходіння босими ногами по росі ? ((

" Снопи залишали на полях для того щоб зерно витягло рештки з стебла і підсохло і тільки після цього сухе зерно молотили." А це який тобі ідіот нашептав ? (( Коли це пшеницю недостиглою косили ? Ти хоч чув як визначити стиглість зерна , що таке "косити під стіну " і навіщо на косу чіпляли гребку , чи так аби потриндіти ? Ти хоч знаєш яка норма для косаря була на жнивах , чи "данскіх казакав " передивися ? ((
"Зараз у нас немає відповідного обладнання " ........ це чого немає , косарки, молотарки чи серпа і ціпа ?((
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10.04.2024 18:21 Відповісти
Пшеницю збирають з певним % вологості інакше суха пшениця просто осипається під комбайном і втрати колосальні. Потім везуть на елеватори де її постійно рухають з метою видалення вологи бо якщо просто звалити на купу то пшениця зопріє і згниє. В залежності від вологості пшениці налаштовані комбайни, елеватори і що там ще потрібно. Вручну зараз ніхто в цивілізованому світі врожай не збирає. Вимоги до кінцевого продукту - муки - дуже різні і ціна також різна. Дешевого хліба бути не може. Ну це якщо не годувати народ фуражним зеоном як тварин...
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10.04.2024 20:02 Відповісти
Я тебе зрозумів , старче ! ( Це так щоб не ображати ) Кому ти оцю муть написав ? Мені , хто ту пшеницю п'ятий десяток вирощує ( саме вирощує бо прожив більше ) , ти розповідаєш про вологість зерна і триндиш дурницю для чого зерно на елеваторі перекидають ? Ти в маразмі (( Спочатку аніж що шкрябати вивчи що таке природна вологість зерна і який відсоток вона складає . Ну і про вимоги , "бородінський " , немає у нашій мові муки стосовно пшениці та інших злакових , з них у нас мірошники у млинах борошно мелють ((
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10.04.2024 20:44 Відповісти
Зрозуміло, в цьому Світі нема справжніх "друзів", є тільки вороги ї конкуренти, а "глобалізація" то брехня і провокація
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08.04.2024 22:20 Відповісти
Вони казали "нестача їжі в світі... негри голодують..."
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08.04.2024 22:23 Відповісти
Молодці "Верной дорогой идете товарисчи"
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08.04.2024 22:28 Відповісти
ЄС - колись
НАТО - років за 50
військова допомога - "незабаром"
Проте обмеження - прямо зараз
То чим такі "союзники" відрізняються від Роскомнадзору" *********?
До того щось не чути про заборону імпорту м'яса та зерна з рабсії, навпаки
Країни ЄС в 10 разів збільшили закупівлю зерна з росіїс

18 лютого 2024
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08.04.2024 22:29 Відповісти
"Країни ЄС в 10 разів збільшили закупівлю зерна з росіїс"
Це вони не для себе. Це для "галадающіх паволжья афро-азіатов"
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08.04.2024 22:34 Відповісти
там ще ООН мільйони тонн викуповує, для голодуючих
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08.04.2024 22:50 Відповісти
Так оон ніби і в Україні готова купляти. Але тільки через Ердогана.
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08.04.2024 23:09 Відповісти
саме "друг" поляк приклався до включення в розрахунок 2021 року

https://ukragroconsult.com/news/tusk-perekonav-makrona-zminyty-umovy-importu-ne-na-koryst-********-polski-zmi/
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08.04.2024 22:35 Відповісти
Як дурень з писаною торбою. І без їхніх зусиль виробництво с/г продукції падає, бо війна...
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08.04.2024 22:37 Відповісти
В ЄС новий тренд - доконати конаючого.
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08.04.2024 22:49 Відповісти
Саме час подати скаргу в СОТ
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08.04.2024 22:55 Відповісти
Просто ЄС наклали в штани,коли янек хотів підписати «таможенний союз»..Було б щось схоже на есесер...
І наобіцяли і єс,і нато...
А коли така загроза минула,можна Україну і послати...
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09.04.2024 05:57 Відповісти
 
 