Протягом дня росіяни здійснили 38 обстрілів Сумщини: 1 людина загинула, 6 зазнали поранень, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 38 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 170 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Зазначається, що обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.

Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (16 вибухів), мінометів (20 вибухів).

Есманьська громада: 21 міну скинули росіяни на територію громади. Також були артобстріл (5 вибухів), обстріл з РСЗВ (5 вибухів) та авіаційний удар касетним боєприпасом ШОАБ (1 вибух).

Краснопільська громада: здійснено обстріл FPV дроном скидання ВОГ (5 вибухів) та обстріл баражуючим боєприпасом "Ланцет" (1 вибух).

Хотінська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (4 вибухи).

Миропільська громада: був обстріл з мінометів (4 вибухи) та артилерії (11 вибухів).

Середино-Будська громада: ворог вдарив з РСЗВ (14 вибухів), мінометів (10 вибухів) та артилерії (5 вибухів).

Білопільська громада: здійснено артилерійські обстріли (19 вибухів), обстріл FPV дроном скидання ВОГ (1 вибух) та здійснено авіаційний удар (4 вибухи). Внаслідок авіаудару загинула 1 людина, поранено 3 жителя громади (одна з яких у важкому стані). Також зазнали заклади торгівлі, міська рада, знищено автотранспортні засоби.

Також зазнали заклади торгівлі, міська рада, знищено автотранспортні засоби. Шалигинська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: 18 мін скинули росіяни на територію громади.

Сумська громада: внаслідок авіаційного удару, який росіяни здійснили після 15-ї години по обласному центру, поранення різного ступеня тяжкості отримали три людини. Усім оперативно надано необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено адміністративну будівлю підприємства. Виникло загорання сухої рослинності на площі 150 м. кв. Наразі пожежу ліквідовано.

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