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1 людина загинула та ще 10 зазнали поранень внаслідок російського удару по Полтавщині, - ОВА

обстріл

1 людина загинула та ще 10 зазнали поранень через удар російських окупантів по цивільній інфраструктурі Полтавської громади.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Він розповів, що у результаті ворожого удару по цивільному будинку одна людина загинула. 

За попередньою інформацією, травмовано п'ять людей, із них троє дітей.

"Ще одну людину врятували із сусіднього будинку. Частково зруйновано покрівлю будівлі, виникла пожежа. Пошкоджено кілька сусідніх будинків", - написав Пронін.

Пізніше він заявив, що кількість постраждалих зросла до 10.

Читайте: Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади, – ОВА

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обстріл (28284) жертви (1785) Полтавська область (1100)


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вже нема в Україні беспечного місця. Проте Рада бездіє, президент відосики знімає, ЗСУ за Сирського втрачає позиції. І оця влада хоче керувати країною і надалі???
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08.04.2024 22:47 Відповісти
 
 