1 людина загинула та ще 10 зазнали поранень внаслідок російського удару по Полтавщині, - ОВА

1 людина загинула та ще 10 зазнали поранень через удар російських окупантів по цивільній інфраструктурі Полтавської громади.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Він розповів, що у результаті ворожого удару по цивільному будинку одна людина загинула.

За попередньою інформацією, травмовано п'ять людей, із них троє дітей.

"Ще одну людину врятували із сусіднього будинку. Частково зруйновано покрівлю будівлі, виникла пожежа. Пошкоджено кілька сусідніх будинків", - написав Пронін.

Пізніше він заявив, що кількість постраждалих зросла до 10.

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