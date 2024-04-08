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Новини
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Шольц відвідає Китай для зустрічі з Сі Цзіньпіном: обговорять війну РФ в Україні

шольц,сі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц полетить в Китай та зустрінеться з очільником КНР Сі Цзіньпіном.

Про це оголосив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Зазначається, що під час візиту Шольца супроводжуватимуть кілька міністрів федерального уряду і представники німецької промисловості. Очікується, що він відвідає місто Чунцин і виголосить промову в одному з університетів Шанхая.

Зустріч канцлера ФРН із головою уряду Китаю Лі Цяном і Сі Цзіньпінем відбудеться наприкінці візиту, 16 квітня. Окрім торговельних питань, на порядку денному переговорів також буде і повномасштабна війна в Україні.

Я думаю, що Китай має вплив на Росію, і ми хотіли б, щоб Китай зміг використати цей вплив, який він має", - пояснив Гебештрайт.

Для Шольца це другий візит до Китаю після обрання на посаду канцлера. Попередній, у листопаді 2022 року, відбувався в умовах суворих коронавірусних обмежень у КНР і дискусій щодо залежності Берліна від китайських товарів.

Читайте: Війна в Україні закінчиться тоді, коли Путін зрозуміє, що не може виграти її, - Шольц

Автор: 

Сі Цзіньпін (313) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+1
Дай taurus і їдь, куди схочеш.
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08.04.2024 23:35
+1
Дасть, але не при владі єрмака
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09.04.2024 00:35
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Дай taurus і їдь, куди схочеш.
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08.04.2024 23:35 Відповісти
Дасть, але не при владі єрмака
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09.04.2024 00:35 Відповісти
Охоче вислухаю ваші припущення, після того як "фермери" розблокують кордон.
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10.04.2024 11:13 Відповісти
Може своє треба мати
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09.04.2024 04:06 Відповісти
Вірно, своє треба мати, та ще і ядерне.
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09.04.2024 04:18 Відповісти
Скажеш своєму другові або родичу, коли він у скруті попросить про допомогу.
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10.04.2024 01:08 Відповісти
Зовнішньоторговельний оборот Німеччини з Китаєм в 2023 склав 253,1 млрд євро, а зі США - 252,3 млрд євро, тому розрив між ними скоротився до трохи більше 0,7 млрд євро, хоча ще рік тому він перевищував 50 млрд євро. Насамперед це пов'язано зі скороченням імпорту товарів Made in China до Німеччини на 19%. Німецький експорт до Китаю також скоротився на 9%. Це дозволило дещо зрівняти структуру торгівлі з Китаєм, який незмінно продавав Німеччині набагато більше, ніж купував у неї.
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08.04.2024 23:38 Відповісти
Pезультати опитування спростовують широко поширену думку про те, що нібито німецька промисловість переспрямовує наразі капіталовкладення з внутрішнього ринку Німеччини головним чином до Північної Америки та Китаю. Частка охочих інвестувати на північноамериканському континенті мінімально знизилася до 45 відсотків, частка тих, хто планує інвестиції в КНР, мінімально зросла до 33 відсотків.
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09.04.2024 00:02 Відповісти
Ну, нехай їде - хоть потисне жовтого пісюна.
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08.04.2024 23:56 Відповісти
И Лавров вдруг почему-то в Пекин попёрлся! Совпадение? Не думаю
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09.04.2024 00:06 Відповісти
Будуть обговорювати умови "вєчново міра" (на 1-2 роки)
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09.04.2024 00:20 Відповісти
Спазми капіталістів, знятих із ресурсної голки Кремля, побігли скаржитися головному наркодиделеру. Розуміння що треба злазити з голки немає.
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09.04.2024 00:59 Відповісти
Погана новина - готуються до варіанту "договорняків" між зеленським - єрмаком і кремлем.
Китай дав добро, діло з Європой.
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09.04.2024 01:02 Відповісти
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09.04.2024 05:41 Відповісти
Лучше бы пообещали Китаю ограничение импорта за помощь Рашке.
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09.04.2024 06:47 Відповісти
потом поедет к путину посмотреть в очко
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09.04.2024 07:30 Відповісти
https://youtu.be/YJ2GFgNZPxA?si=AyO0q1gGg6uHSpNC ...

Голобородько стал Ясиром Арафатом...😁
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09.04.2024 08:17 Відповісти
 
 