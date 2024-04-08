Шольц відвідає Китай для зустрічі з Сі Цзіньпіном: обговорять війну РФ в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц полетить в Китай та зустрінеться з очільником КНР Сі Цзіньпіном.

Про це оголосив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Зазначається, що під час візиту Шольца супроводжуватимуть кілька міністрів федерального уряду і представники німецької промисловості. Очікується, що він відвідає місто Чунцин і виголосить промову в одному з університетів Шанхая.

Зустріч канцлера ФРН із головою уряду Китаю Лі Цяном і Сі Цзіньпінем відбудеться наприкінці візиту, 16 квітня. Окрім торговельних питань, на порядку денному переговорів також буде і повномасштабна війна в Україні.

Я думаю, що Китай має вплив на Росію, і ми хотіли б, щоб Китай зміг використати цей вплив, який він має", - пояснив Гебештрайт.

Для Шольца це другий візит до Китаю після обрання на посаду канцлера. Попередній, у листопаді 2022 року, відбувався в умовах суворих коронавірусних обмежень у КНР і дискусій щодо залежності Берліна від китайських товарів.

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