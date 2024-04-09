Повітряні Сили попереджають про загрозу застосування ворожих БпЛА на півдні України
Росіяни атакують південь України "Шахедами". Загроза в кількох областях.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.
"Група "Шахедів" на півночі Миколаївщини, продовжують рух на північний захід. Нова група "шахедів" на півночі Херсонщини! Курс - північний", - йдеться в повідомленнях ПС.
Згодом очільник Запорізької ОВА Іван Федоров написав, що в області є загроза ударних безпілотників.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Victor Victor #437828
показати весь коментар09.04.2024 07:06 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль