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Повітряні Сили попереджають про загрозу застосування ворожих БпЛА на півдні України

шахед

Росіяни атакують південь України "Шахедами". Загроза в кількох областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

"Група "Шахедів" на півночі Миколаївщини, продовжують рух на північний захід. Нова група "шахедів" на півночі Херсонщини! Курс - північний", - йдеться в повідомленнях ПС.

Згодом очільник Запорізької ОВА Іван Федоров написав, що в області є загроза ударних безпілотників.

Читайте: Повітряні Сили попереджають про загрозу ворожих дронів з півдня

Автор: 

безпілотник (4110) Повітряні сили (2605) повітряна тривога (908)


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А може краще Військово Повітрені Сили?
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09.04.2024 07:06 Відповісти
 
 