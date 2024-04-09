Повітряні Сили попереджають про загрозу застосування ворожих БпЛА на півдні України

Росіяни атакують південь України "Шахедами". Загроза в кількох областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

"Група "Шахедів" на півночі Миколаївщини, продовжують рух на північний захід. Нова група "шахедів" на півночі Херсонщини! Курс - північний", - йдеться в повідомленнях ПС.

Згодом очільник Запорізької ОВА Іван Федоров написав, що в області є загроза ударних безпілотників.

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