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Новини Допомога Україні
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Сунак та Макрон обговорили пріоритети в допомозі Україні: боєприпаси, безпілотники та ППО

макрон

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сьогодні вдень розмовляв з президентом Франції Еммануелем Макроном, співрозмовники обговорювали активізацію зусиль у сфері допомоги Україні.

Відповідне повідомлення було опубліковане на сайті британського уряду передає Цензор.НЕТ.

Щодо України, прем’єр-міністр і президент погодилися з важливістю активізації зусиль, щоб не дати Росії перемогти в її загарбницькій війні проти України. Вони обговорили пріоритети на найближчі місяці, зокрема збільшення постачання Збройним Силам України боєприпасів, безпілотників та ППО.

Співрозмовники очікують майбутньої зустрічі Європейської політичної спільноти, що відбудеться у Великій Британії, і зобов’язалися працювати разом, щоб провести успішний саміт, який розглядатиме низку спільних європейських пріоритетів. Зокрема захист України, розвиток співпраці у сфері штучного інтелекту та спільні зусилля для боротьби з нелегальною міграцією та організованою злочинністю.

Крім того, лідери країн обговорили ситуацію в Газі та на Близькому Сході.

Читайте: Я не сумніваюся, що ціллю РФ будуть Олімпійські ігри в Парижі цього літа, - Макрон

Автор: 

Макрон Емманюель (1453) Сунак Ріші (183)


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>>>Крім того, лідери країн обговорили ситуацію в Газі та на Близькому Сході.

прэлестно
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09.04.2024 03:32 Відповісти
А їм треба було обглворювати як Україна останні 15 років була світовим лідером з продажі зброї яка дісталась від ссср? Чи як нам підривали склади зі зброєю .. Чи як ми просрали ядерну зброю ...чи як ми в 90 році були 2 економікою европи а стали самою бідною країною цієї европи?
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09.04.2024 03:42 Відповісти
МИ - це хто?
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09.04.2024 05:28 Відповісти
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09.04.2024 05:24 Відповісти
 
 