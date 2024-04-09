Сунак та Макрон обговорили пріоритети в допомозі Україні: боєприпаси, безпілотники та ППО

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сьогодні вдень розмовляв з президентом Франції Еммануелем Макроном, співрозмовники обговорювали активізацію зусиль у сфері допомоги Україні.

Відповідне повідомлення було опубліковане на сайті британського уряду передає Цензор.НЕТ.

Щодо України, прем’єр-міністр і президент погодилися з важливістю активізації зусиль, щоб не дати Росії перемогти в її загарбницькій війні проти України. Вони обговорили пріоритети на найближчі місяці, зокрема збільшення постачання Збройним Силам України боєприпасів, безпілотників та ППО.

Співрозмовники очікують майбутньої зустрічі Європейської політичної спільноти, що відбудеться у Великій Британії, і зобов’язалися працювати разом, щоб провести успішний саміт, який розглядатиме низку спільних європейських пріоритетів. Зокрема захист України, розвиток співпраці у сфері штучного інтелекту та спільні зусилля для боротьби з нелегальною міграцією та організованою злочинністю.

Крім того, лідери країн обговорили ситуацію в Газі та на Близькому Сході.

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