Держдеп про падіння дронів на території ЗАЕС: Росія грає в дуже небезпечну гру, захопивши найбільшу атомну електростанцію в Європі.

Державний департамент США відреагував на інцидент з падінням дронів на території Запорізької АЕС, заявивши, що росіяни грають в дуже небезпечну гру.

Про це сказав речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми ознайомлені з повідомленнями про атаку БПЛА по Запорізькій АЕС. Ми продовжуємо спостерігати за умовами на станції, в тому числі за офіційним звітуванням МАГАТЕ, яке, на щастя, зазначило, що пошкодження в результаті удару БПЛА не поставили під загрозу ядерну безпеку", - розповів він.

Підкресливши при цьому, що "Росія грає в дуже небезпечну гру, захопивши українську атомну електростанцію, яка є найбільшою в Європі".

У цьому контексті Міллер закликав російську сторону вивести свій військовий і цивільний персонал з АЕС, повернути повний контроль над електростанцією компетентним українським органам та утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до ядерного інциденту на АЕС.

Нагадаємо Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що на території Запорізької атомної електростанції 7 квітня здетонував дрон.

Пізніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що відбулося щонайменше 3 прямі влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС.

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