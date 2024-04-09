Держдеп про падіння дронів на території ЗАЕС: Росія грає в дуже небезпечну гру, захопивши найбільшу атомну електростанцію в Європі
Державний департамент США відреагував на інцидент з падінням дронів на території Запорізької АЕС, заявивши, що росіяни грають в дуже небезпечну гру.
Про це сказав речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми ознайомлені з повідомленнями про атаку БПЛА по Запорізькій АЕС. Ми продовжуємо спостерігати за умовами на станції, в тому числі за офіційним звітуванням МАГАТЕ, яке, на щастя, зазначило, що пошкодження в результаті удару БПЛА не поставили під загрозу ядерну безпеку", - розповів він.
Підкресливши при цьому, що "Росія грає в дуже небезпечну гру, захопивши українську атомну електростанцію, яка є найбільшою в Європі".
У цьому контексті Міллер закликав російську сторону вивести свій військовий і цивільний персонал з АЕС, повернути повний контроль над електростанцією компетентним українським органам та утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до ядерного інциденту на АЕС.
Нагадаємо Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що на території Запорізької атомної електростанції 7 квітня здетонував дрон.
Пізніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що відбулося щонайменше 3 прямі влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС.
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....Там фігуранти мали допомогти окупантам повністю інтегрувати Запорізьку атомну електростанцію до енергетичної системи рф», - зазначають у СБУ
https://republic.com.ua/article/6-inzheneriv-proektuvalnikiv-yaki-pidklyuchali-zaes-do-rosatoma-vikrito-u-harkovi-sbu.html
Це мені. нагадує, як СБУ арештувало ЛІЄВА в день. приїзду інспекторів США ( за внутрішнім розслідуванням Умерова про 10 млрд мародерства в МО) Й де Лієв сьогодні?
А з АЕС ще простіше - вова з Єрмаком подарували АГЕНТУ КРЕМЛЯ Деркачу керівництво АТОМНОЮ ЕНЕРГЕТИКОЮ в подяку за "плівки Байден-Порошенко" , котрі він привіз їм з Кремля. Деркач керує АЕС а керівник департаменту Безпеки АЕС від СБУ працював у Баканова одним з замісників . Тобто АЕС вже давно готувалися здачі Рашці
- А ОТ БОЖЕШТИ МОЙ СБУ МАЛЮКА ПРОСНУЛИСЯ! А завра усіх їх випустять як й Лієва - похрін що шпигунами назвали , а МАРОДЕР ЛІЄВ ХТО? А КОЗИР ЇХНІЙ ПАХАН ХТО? МАЛЮК А ТИ ХТО? ІМІТАТОР?
Можливо, скоро в процес буде задіяний автовідповідач.
Держдеп про падіння дронів на території ЗАЕС: Росія грає в дуже небезпечну гру, захопивши найбільшу атомну електростанцію в Європі.
Процес вступу України в НАТО може просуватися тільки після війни - Держдеп.
Мариуполь, Харьков, Киев, Чернигов, и далее везде, Байдену:
- Это твоя работа! Это твоя политика умиротворения...
Да и всем соучастникам: Байден, Меркель, Шольцам, Макронам,... Это ваша работа!