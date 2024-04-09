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Держдеп про падіння дронів на території ЗАЕС: Росія грає в дуже небезпечну гру, захопивши найбільшу атомну електростанцію в Європі

заес,аес,запорізька,магате

Державний департамент США відреагував на інцидент з падінням дронів на території Запорізької АЕС, заявивши, що росіяни грають в дуже небезпечну гру.

Про це сказав речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми ознайомлені з повідомленнями про атаку БПЛА по Запорізькій АЕС. Ми продовжуємо спостерігати за умовами на станції, в тому числі за офіційним звітуванням МАГАТЕ, яке, на щастя, зазначило, що пошкодження в результаті удару БПЛА не поставили під загрозу ядерну безпеку", - розповів він.

Підкресливши при цьому, що "Росія грає в дуже небезпечну гру, захопивши українську атомну електростанцію, яка є найбільшою в Європі".

У цьому контексті Міллер закликав російську сторону вивести свій військовий і цивільний персонал з АЕС, повернути повний контроль над електростанцією компетентним українським органам та утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до ядерного інциденту на АЕС.

Нагадаємо Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що на території Запорізької атомної електростанції 7 квітня здетонував дрон.

Пізніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що відбулося щонайменше 3 прямі влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС.

Читайте: Удари Росії по ЗАЕС, зокрема імітаційні - постійна злочинна практика окупантів, - ГУР

Автор: 

вибух (4439) Держдепартамент США (1615) дрони (4636) Запорізька АЕС (1403)


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Топ коментарі
+10
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09.04.2024 05:02
+8
Кацапстан дограється в небезпечні ігри,що отримає від США сувору стурбованість та занепокоєння.
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09.04.2024 06:08
+7
А понад півроку нудної суходрочки у Конгресі - охрініти, як весело і життєрадісно!
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09.04.2024 01:59
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А понад півроку нудної суходрочки у Конгресі - охрініти, як весело і життєрадісно!
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09.04.2024 01:59 Відповісти
А почему бы и не поиграть , если серьёзных игроков не видит ? Одни соплежуи .
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09.04.2024 02:47 Відповісти
6 інженерів-проектувальників, які підключали ЗАЕС до «Росатома», викрито у Харкові, - СБУ
....Там фігуранти мали допомогти окупантам повністю інтегрувати Запорізьку атомну електростанцію до енергетичної системи рф», - зазначають у СБУ
https://republic.com.ua/article/6-inzheneriv-proektuvalnikiv-yaki-pidklyuchali-zaes-do-rosatoma-vikrito-u-harkovi-sbu.html

Це мені. нагадує, як СБУ арештувало ЛІЄВА в день. приїзду інспекторів США ( за внутрішнім розслідуванням Умерова про 10 млрд мародерства в МО) Й де Лієв сьогодні?

А з АЕС ще простіше - вова з Єрмаком подарували АГЕНТУ КРЕМЛЯ Деркачу керівництво АТОМНОЮ ЕНЕРГЕТИКОЮ в подяку за "плівки Байден-Порошенко" , котрі він привіз їм з Кремля. Деркач керує АЕС а керівник департаменту Безпеки АЕС від СБУ працював у Баканова одним з замісників . Тобто АЕС вже давно готувалися здачі Рашці
- А ОТ БОЖЕШТИ МОЙ СБУ МАЛЮКА ПРОСНУЛИСЯ! А завра усіх їх випустять як й Лієва - похрін що шпигунами назвали , а МАРОДЕР ЛІЄВ ХТО? А КОЗИР ЇХНІЙ ПАХАН ХТО? МАЛЮК А ТИ ХТО? ІМІТАТОР?
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09.04.2024 04:41 Відповісти
Для них це іграшки в*ять
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09.04.2024 03:12 Відповісти
як усi позабивались по кутам
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09.04.2024 03:30 Відповісти
Вони на відміну від нас зрозуміли що з такими крадунами і брехунами як зеля і його шапіто війну не виграти ......український народ являються заложниками у цієї влади
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09.04.2024 03:35 Відповісти
Ти ...? Вони сралiну допомагали.
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09.04.2024 03:41 Відповісти
У Сталіна сини воювали а не ховались по америках і країну під час війни не грабували і мародерили
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09.04.2024 03:55 Відповісти
Може це чергова брехня.
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09.04.2024 05:40 Відповісти
Любітель сраліна мабуть наслухався батьків-вуртухаів,пропаганди,а може і троль.Так за один прапорець на аватарке ти б вже осваівал магаданскіє каменоломні,як "враг народа".
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09.04.2024 05:44 Відповісти
А навіщо підорасу сраліну було шось красти - він дурнем ж не був той красти в себе би не став ( совок був власністью сраліна ).
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09.04.2024 06:27 Відповісти
США своїми ж руками злили себе в унітаз. Тепер всіляким людожерам абсолютно начхати на будь-яке чергове занепокоєння Білого дому. Ганьба новітньої історії людства. Доля цивілізації стала заручнецию купки шахраїв, грошолюбів та содомитів. Якщо трампісти дійсно на підсосі у кремля, то чому у ФБР та ЦРУ проти них нічого нема?
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09.04.2024 03:59 Відповісти
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09.04.2024 05:02 Відповісти
Я БЫ ВЗОРВАЛ ВСЕ АЭС И В РФ ТОЖЕ !!! ПУСТЬ ВСЕ ПОНЮХАЮТ ЧТО ДОПУСТИЛИ !!!
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09.04.2024 05:26 Відповісти
ЭТО ЛУЧШЕЕ ОРУЖИЕ ЧТО НАМ ОСТАВИЛИ !!! ПДРЫ !!!
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09.04.2024 05:27 Відповісти
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09.04.2024 05:35 Відповісти
🤣
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09.04.2024 10:57 Відповісти
США, як ООН - організація для висловлювання занепокоєння та стурбованісті.
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09.04.2024 05:44 Відповісти
А що вони повинні робити,як що більшість ідіотів у 2019 році забажало здохнути?
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09.04.2024 05:47 Відповісти
Тобто коли ви по пяні полізете на дерево і впадете з нього то медики з швидкої мають повне право приїхати і не помагати вам а тіко висловлювати глибоке занепокоєння і подібні речі - і звісно ви будете зціпивши зуби шоб не закричати від болю будете стійко переносити те шо вам випало на вашому голову по вашій вині . Якшо моя аналогія вам не подобається то мені то я можу висловити глибоке занепокоєння станом чогось там у вас .
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09.04.2024 06:24 Відповісти
Ще один "психіатр" вигулькнув! Заткнутся вже б "73 процентник'!
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09.04.2024 08:03 Відповісти
Кацапстан дограється в небезпечні ігри,що отримає від США сувору стурбованість та занепокоєння.
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09.04.2024 06:08 Відповісти
Світовий шериф США симулює активність: час від часу пробуджується для висловлювання стурбованості, занепокоєння і інколи навіть готовності розпочати підготовку до якихось там рішучих дій і знову впадає в безпам'ятство в глибокому сні під шум океану.

Можливо, скоро в процес буде задіяний автовідповідач.

Держдеп про падіння дронів на території ЗАЕС: Росія грає в дуже небезпечну гру, захопивши найбільшу атомну електростанцію в Європі.

Процес вступу України в НАТО може просуватися тільки після війни - Держдеп.
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09.04.2024 06:48 Відповісти
Октябрь 1939 года, после оккупации Гитлером Варшавы на улицах, разрушенного бомбардировками и артиллерийскими обстрелами города, были расклеены картинки , изображавшие раненого польского солдата с подвязанной рукой, который гневно показывает на руины Варшавы и кричит Чемберлену: «Это твоя работа!» - Ричард Пайпс, воспоминания ""Я жил. Мемуары непримкнувшего"

Мариуполь, Харьков, Киев, Чернигов, и далее везде, Байдену:

- Это твоя работа! Это твоя политика умиротворения...



Да и всем соучастникам: Байден, Меркель, Шольцам, Макронам,... Это ваша работа!
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09.04.2024 06:52 Відповісти
У дурнів завжди винні усі, окрім дурнів.
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09.04.2024 07:27 Відповісти
Та складіть вже весь список чим держдеп "занепокоєний" або навіть "сильно занепокоєний". Можете навіть посла викликати, щоб вручити якийсь там папірець. Але, щоб не був варіант, як в Польщі -може йух положити на нього...
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09.04.2024 06:59 Відповісти
Де санкції до росатому? Він будує атомні по всьому світу, а ви тільки виказуєте стурбованість
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09.04.2024 07:11 Відповісти
Налякали бабу товстим членом!
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09.04.2024 07:36 Відповісти
Складається враження,що реакція партнерів все більше зводиться лиш до гучних заяв.Практикується однин навперед одного в ораторському вмінні((
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09.04.2024 07:48 Відповісти
Допоки Перл-Харбор не отримають, доти весь цей цирк буде продовжуватися.
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09.04.2024 09:10 Відповісти
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09.04.2024 10:54 Відповісти
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09.04.2024 10:55 Відповісти
 
 