Вночі ворог запускав "Шахеди", була загроза для кількох областей. На Львівщині працювала ППО
У ніч на 9 квітня ворог знову атакував Україну з використанням дронів-камікадзе типу "Шахед".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, кілька груп "Шахедів" рухалися у бік Полтавщини.
"Шахеди" у напрямку Дніпра, Полтави, Кременчука!", - йшлося у повідомленні.
Також була загроза для західних областей.
"Група "шахедів" з Тернопільщини у напрямку Львівщини", - інформували Повітряні сили.
"Група "шахедів" з Тернопільщини у напрямку Львівщини. "Шахеди" з Хмельниччини у напрямку Тернопільщини. Кілька груп БпЛА на Вінниччині рухаються у західному напрямку", - згодом додали у ПС.
Своєю чергою, глава Львівської ОВА Максим Козицький інформував про роботу ППО на Львівщині.
"Шахеди" рухаються курсом на Стрий...На Львівщині працює ППО", - зазначав він.
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