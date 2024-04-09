Вночі ворог запускав "Шахеди", була загроза для кількох областей. На Львівщині працювала ППО

У ніч на 9 квітня ворог знову атакував Україну з використанням дронів-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, кілька груп "Шахедів" рухалися у бік Полтавщини.

"Шахеди" у напрямку Дніпра, Полтави, Кременчука!", - йшлося у повідомленні.

Також була загроза для західних областей.

"Група "шахедів" з Тернопільщини у напрямку Львівщини", - інформували Повітряні сили.

"Група "шахедів" з Тернопільщини у напрямку Львівщини. "Шахеди" з Хмельниччини у напрямку Тернопільщини. Кілька груп БпЛА на Вінниччині рухаються у західному напрямку", - згодом додали у ПС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні Сили попереджають про загрозу застосування ворожих БпЛА на півдні України

Своєю чергою, глава Львівської ОВА Максим Козицький інформував про роботу ППО на Львівщині.

"Шахеди" рухаються курсом на Стрий...На Львівщині працює ППО", - зазначав він.