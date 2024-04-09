Європарламент та Єврорада досягли попередньої угоди щодо лібералізації торговельного режиму з Україною. Передбачено захисні заходи для фермерів ЄС

Європейський парламент та Єврорада напередодні досягли попередньої угоди щодо продовження лібералізації торговельного режиму для України. При цьому передбачено низку захисних заходів для фермерів ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Європейського парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається, відповідних домовленостей було досягнуто у понеділок.

"Члени Європарламенту і головування в Раді домовилися про продовження призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС ще на рік, до 5 червня 2025 року, щоб підтримати Україну в умовах жорстокої агресивної війни з боку Росії. Ці односторонні заходи щодо лібералізації торгівлі допоможуть стабілізувати українську економіку та сприяти поступовій інтеграції країни у внутрішній ринок ЄС", - сказано у повідомленні.

У пресрелізі деталізується, що відповідно до домовленостей, "у разі значного збою на ринку ЄС чи ринках однієї чи кількох країн ЄС через український імпорт, наприклад, пшениці, гарантує, що Комісія може вжити швидких кроків і запровадити будь-які заходи, які вона визнає необхідними".

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"У рамках посилених захисних заходів щодо захисту фермерів ЄС може бути задіяне аварійне гальмо для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме птиці, яєць, цукру, вівса, крупи, кукурудзи та меду. Учасники переговорів погодилися продовжити базовий період, який використовується як основа для застосування цього автоматичного захисту, а це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить середній обсяг імпорту, зареєстрований у другій половині 2021 року, а також упродовж 2022 і 2023 років, тарифи будуть переглянуті. Крім того, Комісія зобов'язується посилити моніторинг імпорту зерна, зокрема, пшениці", - йдеться у повідомленні.

Крім того, законодавці схвалили зобов'язання Комісії обговорити постійну лібералізацію тарифів з Україною в межах процесу розгляду Угоди про асоціацію, щойно буде завершено законодавчу процедуру щодо тимчасової лібералізації, та забезпечити активну участь Парламенту у цьому процесі.

Доповідач Сандра Калнієте (група європейських народників, Латвія), коментуючи це рішення, сказала: "Наслідки невпинних нападок Росії на Україну та її економіку відчуваються фермерами ЄС. Відповідно до цієї нової з Радою угоди ми посилили гарантії захисту фермерів ЄС у разі ринкових хвилювань, викликаних українським імпортом. Продовживши заходи торговельної підтримки ще на рік, ця угода також є свідченням солідарності ЄС, що триває, і непохитної підтримки України перед обличчям жорстокої агресивної війни, що ведеться Росією, аж до перемоги України".

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Очікується, що Європейський парламент проголосує цю постанову під час пленарного засідання сесії у квітні з наступним затвердженням Радою. Чинні торговельні заходи закінчуються 5 червня 2024 року, і нові правила мають набути чинності відразу після цієї дати.