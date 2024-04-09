Атака "Шахедами" на Полтавщину: у регіоні працювали вогневі групи. Обійшлося без постраждалих

Вночі ворог атакував Полтавщину з використанням БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

"У межах Полтавської громади по двох безпілотниках відпрацювали наші мобільні вогневі групи. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, минулої ночі знищено усі 20 запущених "Шахедів".

Також Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 9 квітня ворог знову атакував Україну з використанням дронів-камікадзе типу "Шахед".