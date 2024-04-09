Атака "Шахедами" на Полтавщину: у регіоні працювали вогневі групи. Обійшлося без постраждалих
Вночі ворог атакував Полтавщину з використанням БпЛА.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.
"У межах Полтавської громади по двох безпілотниках відпрацювали наші мобільні вогневі групи. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, минулої ночі знищено усі 20 запущених "Шахедів".
Також Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 9 квітня ворог знову атакував Україну з використанням дронів-камікадзе типу "Шахед".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль