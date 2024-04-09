Атака "Шахедами" на Південь: під прицілом ворога була критична інфраструктура, через падіння уламків є пошкодження на Одещині
Цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.
Як зазначається, під прицілом ворога була критична інфраструктура.
"Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 2 годин. В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 9 баражуючих снарядах: 1 збито на Одещині, 2 - на Херсонщина та по 3 - на Миколаївщині й Дніпропетровщині", - зазначають Сили оборони Півдня.
Внаслідок падіння уламків збитого дрону в Одеському районі пошкоджено приватне обійстя, обірвало лінію електропередач. Люди не ушкоджені.
Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, минулої ночі знищено усі 20 запущених "Шахедів".
Також Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 9 квітня ворог знову атакував Україну з використанням дронів-камікадзе типу "Шахед".
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