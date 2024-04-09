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Новини Допомога Україні
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Кемерон зустрінеться із Блінкеном у США: обговорять ухвалення допомоги Україні в Конгресі

кемерон,девід

У вівторок, 9 квітня, міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон зустрінеться з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном під час свого візиту до США, а також проведе пресконференцію з законодавцями в Конгресі. Він закликатиме ухвалити пакет допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Минулого тижня Кемерон заявив, що зустрінеться зі спікером Палати представників від Республіканської партії Майком Джонсоном і закликатиме його ініціювати голосування за виділення необхідного пакету коштів Україні.

"Успіх України та невдача Путіна життєво важливі для американської та європейської безпеки", - заявив Кемерон.

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Він також наголосив, що важливо продемонструвати очільнику Росії, що агресія не окупається.

"Альтернатива лише підштовхне Путіна до подальших спроб перекроїти європейські кордони силою і буде ясно почута у Пекіні, Тегерані та Північній Кореї", - додав він.

У Міністерстві закордонних справ Британії заявили, що Кемерон зустрінеться з лідерами Конгресу як республіканців, так і демократів. Також він зустрінеться з Дональдом Трампом

Повідомляється, що під час візиту до США глава МЗС Британії також наголосить на важливості посилення економічного тиску на Росію та надання Україні "військової та гуманітарної підтримки, необхідної їй для того, щоб утримати лінію цього року і перейти в наступ у 2025 році".

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Автор: 

Конгрес США (1225) Кемерон Девід (110) США (22590) Трамп Дональд (5526) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+4
Якщо в нас якийсь завхоз керує всіма владними структурами країни, то не дивно що там експрезидент керує усього одним спікером Конгресу
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09.04.2024 08:23
+3
Світ поділили між собою засРашка та Китай. Тріумф диктатури…
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09.04.2024 08:16
+3
Там перевага , мабуть в один відсоток. Це ж скільки дебілів виростити.
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09.04.2024 08:23
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Толку. Трампону пох.
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09.04.2024 08:16 Відповісти
Містечкова колись Велика америка. Все преходяще...
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09.04.2024 08:18 Відповісти
Світ поділили між собою засРашка та Китай. Тріумф диктатури…
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09.04.2024 08:16 Відповісти
Висловлять непохитну рішучість... не ескаліровать ситуацію
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09.04.2024 08:16 Відповісти
Ше є надія шо вибори не переважать здоровии глузд
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09.04.2024 08:21 Відповісти
Там перевага , мабуть в один відсоток. Це ж скільки дебілів виростити.
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09.04.2024 08:23 Відповісти
Де той штучний інтелект на допомогу ДОБРУ? Щоб неуки без атестатів зрілості не обирали нам Трампів та Зе .
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09.04.2024 08:21 Відповісти
Не пам'ятаю хто сказав але для атомної електростанції потрібні висококваліфіковані інженери, а для керування однією з найбільших країн Європи клоуни та неуки.
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09.04.2024 08:24 Відповісти
Угу, з той самої серії - щоб отримати права на керування транспортним засобом треба пройти нарколога й психіатра. А щоб керувати країною - це непотрібно..
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09.04.2024 08:52 Відповісти
Якщо в нас якийсь завхоз керує всіма владними структурами країни, то не дивно що там експрезидент керує усього одним спікером Конгресу
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09.04.2024 08:23 Відповісти
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09.04.2024 08:30 Відповісти


Октябрь 1939 года, после оккупации Гитлером Варшавы на улицах, разрушенного бомбардировками и артиллерийскими обстрелами города, были расклеены картинки , изображавшие раненого польского солдата с подвязанной рукой, который гневно показывает на руины Варшавы и кричит Чемберлену: «Это твоя работа!» - Ричард Пайпс, воспоминания ""Я жил. Мемуары непримкнувшего"

Мариуполь, Харьков, Киев, Чернигов, и далее везде, Байдену:

- Это твоя работа! Это твоя политика умиротворения...



Да и всем соучастникам: Байден, Меркель, Шольцам, Макронам,... Это ваша работа
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09.04.2024 08:36 Відповісти
А чого це всі накинулись на наших партнерів? Нема допомоги? Так нас за це попереджали завчасно. І Вову попереджали. Як казалипартнериВові помятаєте? Ні? Так я нагадаю.
Казали Вові:
- прибери кротів;
- прибери крадіїв;
-...........;
- ............
инакше надавати допомогу буде дюже складно.
Шо відповів цей мудак?
- З дЕрьмаком прийшов з дЕрьмаком і піду.
Так які притензії до партнерів?
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09.04.2024 08:42 Відповісти
Чому кинулись бо не допомога від партнерів це смерті звичайного населення і героїв зсу і я не хочу щоб гинули мої друзі що воюють, через імпотенцію наших союзників
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09.04.2024 12:22 Відповісти
Це мені зрозуміло і я не хочу шоб гинули солдати, як батько двох солдатив не хочу.. А населенню та Вові зрозуміло то за шо попереджували партнери? Чесно та заздалегідь попереджували. І шо, то Вовіна імпотенція на попередження та умови партнерів чі може то така політика Вови?
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09.04.2024 12:30 Відповісти
проведе пресконференцію з законодавцями в Конгресі

Ниньки законодавці - це ті, що давлять дупами закони.
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09.04.2024 08:43 Відповісти
Шо вони так багато балакають та нічого не дають? Краще б вже мовчки спостерігали, як ***** руйнує Україну та знищує її народ. Про Харків взагалі мовчать, бо розуміють, що йому точно хмиздець.
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09.04.2024 09:01 Відповісти
США зараз сама в жопі, догралися в демократію, джонсон, напевно, фінансується китайцями і парашою......

https://www.epochtimes.com.ua/novyny-svitu/nelegalnogo-immigranta-zaareshtuvaly-na-terytoriyi-viyskovoyi-bazy-ssha-video-159164 Нелегального іммігранта заарештували на території військової бази США (ВІДЕО)

https://www.epochtimes.com.ua/novyny-svitu/kytay-vykorystovuye-shi-dlya-stvorennya-antyamerykanskyh-multfilmiv-video-159315 Китай використовує ШІ для створення антиамериканських мультфільмів (ВІДЕО)
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09.04.2024 09:02 Відповісти
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09.04.2024 09:35 Відповісти
 
 