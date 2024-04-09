Кемерон зустрінеться із Блінкеном у США: обговорять ухвалення допомоги Україні в Конгресі
У вівторок, 9 квітня, міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон зустрінеться з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном під час свого візиту до США, а також проведе пресконференцію з законодавцями в Конгресі. Він закликатиме ухвалити пакет допомоги Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Минулого тижня Кемерон заявив, що зустрінеться зі спікером Палати представників від Республіканської партії Майком Джонсоном і закликатиме його ініціювати голосування за виділення необхідного пакету коштів Україні.
"Успіх України та невдача Путіна життєво важливі для американської та європейської безпеки", - заявив Кемерон.
Він також наголосив, що важливо продемонструвати очільнику Росії, що агресія не окупається.
"Альтернатива лише підштовхне Путіна до подальших спроб перекроїти європейські кордони силою і буде ясно почута у Пекіні, Тегерані та Північній Кореї", - додав він.
У Міністерстві закордонних справ Британії заявили, що Кемерон зустрінеться з лідерами Конгресу як республіканців, так і демократів. Також він зустрінеться з Дональдом Трампом
Повідомляється, що під час візиту до США глава МЗС Британії також наголосить на важливості посилення економічного тиску на Росію та надання Україні "військової та гуманітарної підтримки, необхідної їй для того, щоб утримати лінію цього року і перейти в наступ у 2025 році".
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Октябрь 1939 года, после оккупации Гитлером Варшавы на улицах, разрушенного бомбардировками и артиллерийскими обстрелами города, были расклеены картинки , изображавшие раненого польского солдата с подвязанной рукой, который гневно показывает на руины Варшавы и кричит Чемберлену: «Это твоя работа!» - Ричард Пайпс, воспоминания ""Я жил. Мемуары непримкнувшего"
Мариуполь, Харьков, Киев, Чернигов, и далее везде, Байдену:
- Это твоя работа! Это твоя политика умиротворения...
Да и всем соучастникам: Байден, Меркель, Шольцам, Макронам,... Это ваша работа
Казали Вові:
- прибери кротів;
- прибери крадіїв;
-...........;
- ............
инакше надавати допомогу буде дюже складно.
Шо відповів цей мудак?
- З дЕрьмаком прийшов з дЕрьмаком і піду.
Так які притензії до партнерів?
Ниньки законодавці - це ті, що давлять дупами закони.
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