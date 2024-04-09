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Окупанти за добу обстріляли 15 населених пунктів Херсонщини: пошкоджені будинки, 2 людини дістали поранення

херсонщина

Російські війська минулої доби вдарили по 15 населених пунктах Херсонської області. Унаслідок обстрілів дві людини дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби противник обстрілював Білозерку, Антонівку, Садове, Станіслав, Дар'ївку, Наддніпрянське, Зеленівку, Микільське, Гаврилівку, Берислав, Новоберислав, Тягинку, Качкарівку, Монастирське та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 4 приватних будинки, гаражі.

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"Через російську агресію 2 людини дістали поранення", - зазначив очільник ОВА.

Прокудін додав, що під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони України на території нашої області знищили 2 "Shahed-131/136".

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