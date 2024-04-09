Франція більше не зацікавлена в дискусіях із РФ. Пресрелізи Москви про зміст розмов - брехня, - глава МЗС Сежурне
Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Франція більше не зацікавлена в "дискусіях із російськими офіційними особами", оскільки Москва викривила зміст розмови між міністрами оборони Себастьяном Лекорню та Сергієм Шойгу.
Про це він заявив в інтерв'ю France 24, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні не в наших інтересах дискутувати з російськими офіційними особами, оскільки ті пресрелізи та звіти, які вони подають (про зміст розмов - ред.), є брехнею", - зазначив Сежурне.
За його словами, спершу між країнами треба відновити довіру, а також побачити "розвиток на полі бою в Україні", що посприяло б відновленню міждержавних відносин.
"Сьогодні цього поки що немає", - додав глава МЗС Франції.
Розмова міністрів оборони Франції та РФ
Нагадаємо, 3 квітня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню провів телефонну розмову із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Ця розмова між головами відомств стала першою з жовтня 2022 року.
У Росії після розмови заявили, що Париж нібито висловив готовність вести з Москвою діалог щодо України або обговорювати можливі мирні переговори. Франція спростувала цю заяву.
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Єдине що втішає, вони все ж таки вижили.
Нуу ... Значить ми піонери. Нація інжинерів, блін.
ПТН_ПНХ
і тільки так
Может ещё один "звонок другу"?
10 років війна іде, а вони ще думають, що з цими виродками з московії можна про щось домовлятися!
У русні напевно на лєпєншу з її партією декілька валіз компромату, здатного десять разів знищити політичну кар'єру всієї шобли. Вони завжди збирають "папочкі" на тих, хто на них працює.
Чому при такому "разворотє" вони не почали публікувати деякі матеріали, питання.
Круто! Ви можете уявити собі таку русофобію від Блінкіна?
Черга Німеччини.
І якщо до США та Британії ще можуть бути обгрунтовані претензії в тупорилій позиції, то Франція з Німеччиною нам взагалі нічого не винні, ні за якими меморандумоми.
Подякували б краще за ту допомогу, яку вони надають, та припинили цей ідіотизм із плюванням у криниці, з яких п'ємо...
déjà vu