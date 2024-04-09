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Новини
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Франція більше не зацікавлена в дискусіях із РФ. Пресрелізи Москви про зміст розмов - брехня, - глава МЗС Сежурне

стефан,сежурне

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Франція більше не зацікавлена в "дискусіях із російськими офіційними особами", оскільки Москва викривила зміст розмови між міністрами оборони Себастьяном Лекорню та Сергієм Шойгу.

Про це він заявив в інтерв'ю France 24, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні не в наших інтересах дискутувати з російськими офіційними особами, оскільки ті пресрелізи та звіти, які вони подають (про зміст розмов - ред.), є брехнею", - зазначив Сежурне.

За його словами, спершу між країнами треба відновити довіру, а також побачити "розвиток на полі бою в Україні", що посприяло б відновленню міждержавних відносин.

"Сьогодні цього поки що немає", - додав глава МЗС Франції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція спростувала заяву Росії про готовність Парижу до діалогу щодо України, - Reuters

Розмова міністрів оборони Франції та РФ

Нагадаємо, 3 квітня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню провів телефонну розмову із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Ця розмова між головами відомств стала першою з жовтня 2022 року.

У Росії після розмови заявили, що Париж нібито висловив готовність вести з Москвою діалог щодо України або обговорювати можливі мирні переговори. Франція спростувала цю заяву.

Автор: 

росія (64969) Франція (3049) Шойгу Сергій (626) Сежурне Стефан (30)


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Топ коментарі
+57
Якщо кацап припинив брехати бухати бикувати матюкатись красти усюди срати тощо то це означає лише одне-він точно здох...
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09.04.2024 09:05
+32
Що, дійшло нарешті? Та невже...
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09.04.2024 09:05
+23
Дуже довго це до вас доходило, мсьє...
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09.04.2024 09:07
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Якщо кацап припинив брехати бухати бикувати матюкатись красти усюди срати тощо то це означає лише одне-він точно здох...
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09.04.2024 09:05 Відповісти
Тільки це що ти перечислив є для кацапа предметом гордості а не жалюгідності, тому треба працювати над виправленням цього.
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09.04.2024 11:07 Відповісти
суміш кгб та гебельса в найвищому куражі
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09.04.2024 11:47 Відповісти
Одександр коротко про акіцапівське темне потаємне нутро.
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09.04.2024 13:07 Відповісти
Що, дійшло нарешті? Та невже...
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09.04.2024 09:05 Відповісти
Саме так. Хоча вони таки прозорлівіши, такого акту самознищення як продемонструвала Україна в 90х., роздягнувшись перед усім світом за скляні буси, нихто ніколи не робив...
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09.04.2024 10:00 Відповісти
Ну чому ж. Усі аборигени майбутніх - Америки, Австралії, Океанії тощо.

Єдине що втішає, вони все ж таки вижили.
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09.04.2024 19:24 Відповісти
Ті аборигени значно поступались загарбникам в силі, і відбивались як могли, Українці мали другий ядерний потенціал в світі, величезну звичайну армію, яку самі віддали ворогам і розікрали те що залишилось, такого прикладу в історії я не знаю.
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09.04.2024 22:05 Відповісти
Вони поступалися в організованості. Пишуть у них там якраз розбрат був - криза відносин у суспільствах.

Нуу ... Значить ми піонери. Нація інжинерів, блін.
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10.04.2024 20:18 Відповісти
Дуже довго це до вас доходило, мсьє...
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09.04.2024 09:07 Відповісти
А як же побудова НАТО,залізна завіса,ембарго до середини 90х на де які товари.Дивуюсь: чому с 1991 мешканці України до 2022 теж не розуміли що таке рф А вибори демократичні 2019 яскравий приклад цьому.На Западі, як мінімум, з першої світової зрозуміли що таке царська росія,а потім радянський союз.При всьому цьомуу їхної дипломатії костюм повинен добре саидіти.Одна з умов демократії.
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09.04.2024 14:48 Відповісти
Ще одні зрозуміли з ким мають справу
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09.04.2024 09:07 Відповісти
Цікаво наскільки довго протримається така ваша безкомпромисність
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09.04.2024 09:08 Відповісти
У рашки свіи пресреліз - навкруги одні вороги - окрім постачальників зброі
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09.04.2024 09:11 Відповісти
От як треба з ордою розмовляти!!
ПТН_ПНХ
і тільки так
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09.04.2024 09:14 Відповісти
Та чьо?
Может ещё один "звонок другу"?
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09.04.2024 09:18 Відповісти
То він робив по проханню Зелі.
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09.04.2024 09:29 Відповісти
Як же довго до них доходить!!!
10 років війна іде, а вони ще думають, що з цими виродками з московії можна про щось домовлятися!
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09.04.2024 09:21 Відповісти
І вибрали Зеленського.
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09.04.2024 14:51 Відповісти
На наступних виборах Макрона точно "замочать".
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09.04.2024 09:23 Відповісти
Макрону немає діла до наступних виборів. На відміну від кацапєтовки, у Франції президент після другого терміну вже не може знову висувати свою кандидатуру. Демократія...
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09.04.2024 10:02 Відповісти
А він на другому? Тоді будуть "мочити" інших політиків, близьких за духом до Макрона.
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09.04.2024 10:03 Відповісти
Мене трохи здивувала поведінка та заява Ле Пен останнім часом. Чи то путінська "допомога" скінчилася, чи то навіть у неї волосся стає дибки від злочинів москалів.
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09.04.2024 10:09 Відповісти
Що про неї каже російська пропаганда зараз?
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09.04.2024 10:18 Відповісти
Ні найменшого поняття не маю. А про заяву Ле Пен була стаття на "Цензорі".
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09.04.2024 10:23 Відповісти
Це може буди і операція прикриття.
У русні напевно на лєпєншу з її партією декілька валіз компромату, здатного десять разів знищити політичну кар'єру всієї шобли. Вони завжди збирають "папочкі" на тих, хто на них працює.
Чому при такому "разворотє" вони не почали публікувати деякі матеріали, питання.
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09.04.2024 10:31 Відповісти
Ти погано знаєш за французські спецслужби
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09.04.2024 21:28 Відповісти
Якщо б вони нормально працювали, не було б у Франції проблеми "Жовтих жилетів", та і самої Ля Пен з її заявами не було б там, де вона є зараз. На росії ж подібного нічого немає, бо там спецслужби таки працюють. Так, що комітет солдатських матерів вимагає уряд відправити на війну більше м'яса.
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10.04.2024 08:00 Відповісти
Зараз на "друге Валоде" голосiв не набереш.
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09.04.2024 12:15 Відповісти
Хотілося б, але.......
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09.04.2024 14:59 Відповісти
Довго ж до вас доходило, але дякувати здоровому глузду дійшло)) розкажіть іншим «ручникам», щоб прозріли нарешті
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09.04.2024 09:29 Відповісти
Не треба накидатись на Францію, що вони занадто пізно зрозуміли , що москалі варвари та дикуни. Нормальній людині важко зрозуміти, наскільки конченим є кацап. Крім того, це недпопрацювання нашого МЗС та посольства. Треба більш активно висвітлювати кожен злочин росії, кричати про це на кожному кроці, у всіх засобах масової інформації західних країн.
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09.04.2024 09:43 Відповісти
"Пресрелізи Москви про зміст розмов - брехня, - глава МЗС Сежурне"

Круто! Ви можете уявити собі таку русофобію від Блінкіна?
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09.04.2024 09:49 Відповісти
Ну чого, Байден пуйла вже не перший раз вбивцею назвав...
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09.04.2024 09:54 Відповісти
До Франції нарешті дійшло що кремль авторитет "дірявий".
Черга Німеччини.
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09.04.2024 10:21 Відповісти
Якшо вже навіть французи не хочуть с тими підорами розмовляти...
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09.04.2024 11:04 Відповісти
Всі такі вумні на французів, німців, тощо наїжджати, тіпа, щось довго вони прозрівають... Вам нагадать, як наші зелені "миротворці" їздили то в Оман, то під Київ, то в Туреччину кацапам сраку лизать, аби ті "абразумілісь"? ЖОПОблок та Шарія, які на двох отримали ледь не 20% у парламенті, і це вже в часи війни? Історія українського прозрівання така, що французи з німцями ще живчики порівняно з нами.
І якщо до США та Британії ще можуть бути обгрунтовані претензії в тупорилій позиції, то Франція з Німеччиною нам взагалі нічого не винні, ні за якими меморандумоми.
Подякували б краще за ту допомогу, яку вони надають, та припинили цей ідіотизм із плюванням у криниці, з яких п'ємо...
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09.04.2024 12:26 Відповісти
Опубликуйте стенограмму разговора, ситуация прояснится, а то похожи на обиженного ребёнка в песочнице "Я с тобой больше не дружу".
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09.04.2024 12:42 Відповісти
Ти ідіот чи просто кацап?
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09.04.2024 14:39 Відповісти
А что здесь такого, опубликовать стенограмму и ткнуть носом, всё станет ясно и понятно, туману напустили и обиженные губы надули.
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09.04.2024 15:32 Відповісти
А ще муму завернув про готовність лідора з пітерської підворітні толковать о вєчном міркє на основі Стамбульських тьорок.
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09.04.2024 13:12 Відповісти
Шановні міс'є, якщо ви нам допоможете нам перемогти кацапів, ми з вам зачістимо африку віл вагнерів, при тому легко!
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09.04.2024 16:53 Відповісти
Досить різка офіційна заява, як на французького дипломата. Зазвичай посадовці такого рівня висловлюються більш м'яко. Реально їх вкурвила брехня мацкало-ублюдків
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09.04.2024 20:09 Відповісти
черговий раз наступили на граблі, та то таке.
déjà vu
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09.04.2024 20:23 Відповісти
,,А в это время Боннапарт, а в это время Боннапарт переходил границу....,, Былв такая песенка давно. Ещё тот парень заскочив в мацкву всё сразу понял в далёком 1812г. Текущие пока с трудом усваивают невозможное по сути. И дядя Бисмарк тоже говорил.
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09.04.2024 21:55 Відповісти
 
 