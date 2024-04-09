Франція більше не зацікавлена в дискусіях із РФ. Пресрелізи Москви про зміст розмов - брехня, - глава МЗС Сежурне

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Франція більше не зацікавлена в "дискусіях із російськими офіційними особами", оскільки Москва викривила зміст розмови між міністрами оборони Себастьяном Лекорню та Сергієм Шойгу.

Про це він заявив в інтерв'ю France 24, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні не в наших інтересах дискутувати з російськими офіційними особами, оскільки ті пресрелізи та звіти, які вони подають (про зміст розмов - ред.), є брехнею", - зазначив Сежурне.

За його словами, спершу між країнами треба відновити довіру, а також побачити "розвиток на полі бою в Україні", що посприяло б відновленню міждержавних відносин.

"Сьогодні цього поки що немає", - додав глава МЗС Франції.

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Розмова міністрів оборони Франції та РФ

Нагадаємо, 3 квітня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню провів телефонну розмову із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Ця розмова між головами відомств стала першою з жовтня 2022 року.

У Росії після розмови заявили, що Париж нібито висловив готовність вести з Москвою діалог щодо України або обговорювати можливі мирні переговори. Франція спростувала цю заяву.