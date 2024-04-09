4 особи загинули, 8 дістали поранення внаслідок ракетного удару РФ по Запоріжжю

Протягом доби росіяни 536 разів атакували Запорізьку область, під вогнем окупантів 13 населених пунктів.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"4 людини загинуло, 8 поранено внаслідок ворожої ракетної атаки на Запоріжжя. Впродовж доби окупанти 536 разів атакували 13 населених пунктів Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Так, протягом доби росіяни здійснили ракетний удар по Запоріжжю. Завдали 2 авіаційних удари по Малій Токмачці та Роботиному.

"144 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 35 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Левадне, Новоандріївку, Омельник. 354 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Преображенки, Лук’янівського, Малинівки, Новоданилівки, Степового та Вербового", - зазначив очільник області.

Надійшло 34 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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