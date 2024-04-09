Китайські банки, які працюють із Росією, можуть опинитися під санкціями, - Мінфін США

У Мінфіні США наголосили, що китайські банки, які надають матеріальну підтримку Росії, можуть зіткнутися зі "значними наслідками".

Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Під час чотириденного візиту до Китаю вона зустрічалася з прем’єром Державної ради Лі Цяном й іншими високопоставленими китайськими представниками.

Єллен заявила, що мала "важкі" дискусії з питань національної безпеки, і що вона висловила занепокоєння щодо підтримки китайськими компаніями російського військово-промислового комплексу.

За словами міністра, вона наголосила на тому, що китайські компанії не повинні надавати "матеріальну підтримку" військовим зусиллям Росії, інакше вони зіткнуться зі "значними наслідками".

"І я ще раз попередила, що будь-які банки, які забезпечують значні транзакції, пов’язані з постачанням до Росії товарів військового чи подвійного призначення, викликають ризик американських санкцій", - зазначила Єллен.

Представник китайського МЗС заявив у відповідь, що США намагаються "очорнити нормальні міждержавні відносини між Росією і Китаєм", і що вони "не повинні завдавати шкоди законним інтересам китайських компаній".

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