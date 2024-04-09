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Новини
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Китайські банки, які працюють із Росією, можуть опинитися під санкціями, - Мінфін США

джанет,єллен

У Мінфіні США наголосили, що китайські банки, які надають матеріальну підтримку Росії, можуть зіткнутися зі "значними наслідками".

Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Під час чотириденного візиту до Китаю вона зустрічалася з прем’єром Державної ради Лі Цяном й іншими високопоставленими китайськими представниками.

Єллен заявила, що мала "важкі" дискусії з питань національної безпеки, і що вона висловила занепокоєння щодо підтримки китайськими компаніями російського військово-промислового комплексу.

За словами міністра, вона наголосила на тому, що китайські компанії не повинні надавати "матеріальну підтримку" військовим зусиллям Росії, інакше вони зіткнуться зі "значними наслідками".

"І я ще раз попередила, що будь-які банки, які забезпечують значні транзакції, пов’язані з постачанням до Росії товарів військового чи подвійного призначення, викликають ризик американських санкцій", - зазначила Єллен.

Представник китайського МЗС заявив у відповідь, що США намагаються "очорнити нормальні міждержавні відносини між Росією і Китаєм", і що вони "не повинні завдавати шкоди законним інтересам китайських компаній".

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а почему санкции введены только против 30-40 банков, когда как в раше их 300? и такие "ВТОРИЧНЫЕ" "САНКЦИИ" не более чем пыль в глаза сказать "вот мы делаем". как рашисты получали сотни миллиардов $, так и будут получать.
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09.04.2024 09:51 Відповісти
а як прибуток виводити ?
там 90% виробництв спільні.
з тією чи іншою часткою
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09.04.2024 09:55 Відповісти
А коли американські, європейські та канадські компанії з постачанням до Росії товарів військового чи подвійного призначення можуть зіткнутись із значними санкціями?? китайських компонентів там тільки до 20% судячи з того що пишуть аналітики...

Якщо це перепродаж на внутрішньому ринку Китаю то як вони опиняються там? вроді ж існує заборона на поставку військових технологій... китайці озброюються до війни з Тайванем... чи знову п...ш
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09.04.2024 10:03 Відповісти
..можуть" це не означає шо будуть
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09.04.2024 10:21 Відповісти
 
 