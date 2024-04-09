РФ, КНДР, Аль-Каїда та ХАМАС обходять санкції за допомогою віртуальних валют, - Мінфін США

Терористичні угруповання, зокрема Аль-Каїда, ХАМАС, і країни - Росія і Північна Корея, збільшуватимуть використання віртуальних валют та інших цифрових активів, якщо Конгрес США не схвалить нові інструменти регулювання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо у заяві, підготовленій для слухань у Комітеті Сенату з банківських справ, попередив, що такі групи, як Аль-Каїда, ХАМАС, країни Росія та Північна Корея, знаходять нові способи приховувати свою особу і переміщувати ресурси за допомогою віртуальних валют.

Мінфін США продемонстрував певний успіх у викоріненні незаконних фінансових операцій у цифровій екосистемі, але США необхідно розширити правозастосування, щоб запобігти подібній діяльності "зловмисних суб'єктів".

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"Хоча ми продовжуємо стверджувати, що терористи віддають перевагу використанню традиційних фінансових продуктів і послуг, ми побоюємося, що без дій Конгресу, які забезпечать нас необхідними інструментами, використання віртуальних активів цими суб'єктами буде тільки зростати", - зазначив Адейемо.

За словами посадовця, Північна Корея змогла купувати, відмивати та зберігати незаконні доходи за допомогою складних кіберграбувань, покладаючись на технології підвищення анонімності для приховування джерел коштів.

За його словами, Казначейство також помітило, що Росія все частіше використовує альтернативні платіжні механізми, такі як прив'язка до стабільної монети, щоб обійти санкції та фінансувати війну проти України.

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Заступник міністра фінансів США закликав Конгрес ухвалити закон, спрямований на посилення його інструментів для переслідування таких суб'єктів, включаючи вторинні санкції, спрямовані на іноземних постачальників цифрових активів, які сприяють незаконному фінансуванню.

Зазначається, що такі інструменти допоможуть казначейству розвивати свої можливості націлення для боротьби із закордонними криптовалютними біржами та деякими фінансовими сервісами, які не використовують кореспондентські рахунки.

Адейемо також закликав вжити заходів щодо усунення прогалин у наявних органах влади, розширивши їх та включивши до них явне охоплення таких організацій, як постачальники гаманців віртуальних активів та біржі криптовалют, які виникли після ухвалення чинних законів.

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