Тайвань під час військових навчань використає український досвід ведення війни у можливому конфлікті з Китаєм, - Reuters

Військові сили Тайваню під час навчань будуть напрацьовувати техніку та можливість прориву військової блокади у випадку, якщо китайські навчання перетворяться на повноцінний напад на Тайвань. Влада країни уважно вивчала військові дії на території України та може використати український досвід ведення війни у разі потреби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Китай вважає території Тайваню своїми, саме тому він регулярно проводить військові навчання в акваторії поблизу острова.

Як пише Reuters, після повномасштабного вторгнення Росії до України Тайвань вивчав, які уроки він може здобути та інтегрувати у власні вчення, особливо те, як набагато менші за розміром українські сили змогли відбити напад російської армії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Японія готується до можливого нападу Китаю на Тайвань: будує укриття та склали плани евакуації

Голова спільного департаменту бойового планування міністерства оборони Тайваню Тунг Чжі-сін також сказав, що до цьогорічних навчань Тайваню будуть залучені та уроки, витягнуті із війни у Газі.

Щорічні навчання Хан Куанг розпочинаються цього місяця. Замість п’яти традиційних днів, навчання триватимуть вісім днів.

У навчаннях будуть залучені сили ВМФ, авіації та берегової охорони, берегове протикорабельне озброєння та безпілотники для створення морського "ланцюжка атак", додав він.

"Крім того, (ми будемо) використовувати військово-морські та військово-повітряні сили та кораблі берегової охорони для спільного проведення операцій із супроводу", щоб гарантувати, що морські та повітряні зв'язки із зовнішнім світом залишаються відкритими, сказав Тунг.

Нагадаємо, раніше американські дипломати та військові попереджали, що Китай нарощує свій військовий та ядерний арсенал в рекордних масштабах із часів Другої світової війни, готуючись до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

Міністерство оборони Китаю заявляло, що результати нещодавніх виборів на Тайвані не змінюють того факту, що цей регіон є частиною одного Китаю, тому Тайвань ніколи не стане суверенною державою.

Читайте: Припинення поставок зброї США в Україну заохотить Китай, - глава МЗС Тайваню Ву