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Новини
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Тайвань під час військових навчань використає український досвід ведення війни у можливому конфлікті з Китаєм, - Reuters

тайвань

Військові сили Тайваню під час навчань будуть напрацьовувати техніку та можливість прориву військової блокади у випадку, якщо китайські навчання перетворяться на повноцінний напад на Тайвань. Влада країни уважно вивчала військові дії на території України та може використати український досвід ведення війни у разі потреби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Китай вважає території Тайваню своїми, саме тому він регулярно проводить військові навчання в акваторії поблизу острова.

Як пише Reuters, після повномасштабного вторгнення Росії до України Тайвань вивчав, які уроки він може здобути та інтегрувати у власні вчення, особливо те, як набагато менші за розміром українські сили змогли відбити напад російської армії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Японія готується до можливого нападу Китаю на Тайвань: будує укриття та склали плани евакуації

Голова спільного департаменту бойового планування міністерства оборони Тайваню Тунг Чжі-сін також сказав, що до цьогорічних навчань Тайваню будуть залучені та уроки, витягнуті із війни у Газі.

Щорічні навчання Хан Куанг розпочинаються цього місяця. Замість п’яти традиційних днів, навчання триватимуть вісім днів.

У навчаннях будуть залучені сили ВМФ, авіації та берегової охорони, берегове протикорабельне озброєння та безпілотники для створення морського "ланцюжка атак", додав він.

"Крім того, (ми будемо) використовувати військово-морські та військово-повітряні сили та кораблі берегової охорони для спільного проведення операцій із супроводу", щоб гарантувати, що морські та повітряні зв'язки із зовнішнім світом залишаються відкритими, сказав Тунг.

Нагадаємо, раніше американські дипломати та військові попереджали, що Китай нарощує свій військовий та ядерний арсенал в рекордних масштабах із часів Другої світової війни, готуючись до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

Міністерство оборони Китаю заявляло, що результати нещодавніх виборів на Тайвані не змінюють того факту, що цей регіон є частиною одного Китаю, тому Тайвань ніколи не стане суверенною державою.

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Китай (4532) Тайвань (180) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+3
Найкращий урок, який може засвоїти Тайвань - це те, що не треба розраховувати на "союзників".
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09.04.2024 10:21
+2
накопичувати важки ракети, дальньої дії!
вкладатися в ппо.
в разі нападу, бити у відповідь, без страху та докору!

бо пекін, просто зітре тайвань ракетно бомбовими ударами.
та менше слухати, політиків лєваків популістів.

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09.04.2024 10:32
+1
Багато для кого "досвід" України стане прикладом. Але ж не для самих українців.
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09.04.2024 10:26
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Найкращий урок, який може засвоїти Тайвань - це те, що не треба розраховувати на "союзників".
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09.04.2024 10:21 Відповісти
Думаю, що не лише Тайвань. Будь-яка країна, яка відповідально відноситься до забезпечення власної безпеки, має розвивати власні ЗС та володіти ЯЗ.
Дуже добре пам'ятаю, як рудий, американський мачо наклав в штани зі своєю авіаносною групою, коли вирішив нагнути Кіма.
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09.04.2024 10:31 Відповісти
тобто не робити, як українці.
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09.04.2024 11:35 Відповісти
Який саме, створює укріплення та мінні поля тільки на другому році війни, не виробляє майже озброєння та взамін будує дороги, ставить бруківку, збільшує зарплати чиновникам і виділяє гроші на єдиний марафон...
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09.04.2024 10:25 Відповісти
Багато для кого "досвід" України стане прикладом. Але ж не для самих українців.
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09.04.2024 10:26 Відповісти
накопичувати важки ракети, дальньої дії!
вкладатися в ппо.
в разі нападу, бити у відповідь, без страху та докору!

бо пекін, просто зітре тайвань ракетно бомбовими ударами.
та менше слухати, політиків лєваків популістів.

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09.04.2024 10:32 Відповісти
Не зітре нічого пекін в тайвані, бо там трильйони майна, смисл тоді взагалі в цій інтервенції?
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09.04.2024 10:49 Відповісти
а який сенс, взагалі, в будь якій інтервенції?
плєшивий, теж, розраховував на парадний марш.

чи ти вважаєш, що тайванці з мужністю папи викинуть білий прапор, що б зберегти майно, але перетворитися на комуняцьких рабів?

чи ти вважаєш, що після ультиматуму, і бути посланим у відповідь, сі дзінь пінь, відступить?
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09.04.2024 11:08 Відповісти
Я вважаю, що з таким сша і нато нам *******, і тайваню *******, і взагалі світу *******. І шо тепер? Заводікі не чіпатимуть. Так само як цінні заводікі і в Україні не чіпають. Введуть жовтопиких *********** сто мільйонів, які просто розчавлять будь-який опір, і по тому. Під акомпанемент стурбованостей, засуджень, закликів до стриманості і потужних сигналів про то шо ми з тайванем до кінця. Хоча все, що треба було б зробити - це 1 раз гарнесенько так ******* по агресору ядеркою.

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09.04.2024 19:03 Відповісти
не дай БОже.. Китайців же ж як піску у морі, плодяться наче крилики. В цьому величезна загроза, бо вони м"ясом завалять пів планети.
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09.04.2024 10:51 Відповісти
Запаковкау громадян у тецекашні буси?
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09.04.2024 10:54 Відповісти
 
 