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Новини Війна
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"Певні країни" не мають перекладати на Китай провину за "кризу в Україні", - МЗС КНР

мао,нін

У МЗС Китаю закликали не перекладати на Пекін провину за війну в Україні.

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Китай і Росія мають право на нормальну співпрацю, і така співпраця не повинна відбуватися під зовнішнім втручанням або обмеженнями. Китай не сприйме звинувачень і тиску", - зазначила вона, коментуючи заяву заступника держсекретаря США Курта Кемпбелла про те, що США вважатимуть Китай відповідальним за успіхи Росії в Україні.

Мао Нін повторила, що в українському питанні Китай "завжди займав об’єктивну та справедливу позицію" і відігравав конструктивну роль в активному просуванні мирних переговорів.

"Якщо певні країни справді піклуються про мир і хочуть якнайшвидшого завершення "кризи в Україні", вони повинні замислитися над її першопричиною та зробити щось, що справді допоможе досягти миру, а не перекладати провину на Китай", - додала вона.

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Автор: 

Китай (4582) росія (65122)


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Топ коментарі
+40
Щоб у вас була така криза, мразі китайські
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10.04.2024 15:42
+26
на китай нічого і не перекладають, а звинувачують у технічній та зброній підтримці країни-агресорки.
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10.04.2024 15:44
+22
Ви ще за корону маєте відповісти, ніхто не забув..
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10.04.2024 15:43
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10.04.2024 15:42 Відповісти
Жоавтопика криза
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10.04.2024 15:42 Відповісти
Щоб у вас була така криза, мразі китайські
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10.04.2024 15:42 Відповісти
Ви ще за корону маєте відповісти, ніхто не забув..
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10.04.2024 15:43 Відповісти
Аби мені безплатно давали квиток на вояж у Кятай - я б риганула з огиди.
А є такі, що їдуть. І пердять від захоплення від "достіженій".
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10.04.2024 15:44 Відповісти
Шлюха китайская заткни уже свой фонтан паганый. Мразь со справедливой позицией.
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10.04.2024 15:44 Відповісти
💯
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10.04.2024 15:45 Відповісти
на китай нічого і не перекладають, а звинувачують у технічній та зброній підтримці країни-агресорки.
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10.04.2024 15:44 Відповісти
а ще в допомозі уникнення рашкою санкцій.
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10.04.2024 15:46 Відповісти
Ще 20 разів повтори про "кризу в Україні", а то це не дуже переконливо як для "об'єктивної та справедливої позиції".
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10.04.2024 15:44 Відповісти
пнх
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10.04.2024 15:45 Відповісти
Косоглазі гниди. Ненавиджу не менше ніж кацапів. Хоч раніш ставився дуже добре.
Нація яка сама постраждала від іноземного вторгнення, геноциду - зараз підтримує такі ж дії проти України. Просто кончені пі-дори. Або в даному випадку під-оркині...
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10.04.2024 15:45 Відповісти
Китайська нація контролює тільки Тайвань. Материкову частину контролює антинація - коммі-окупанти.
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10.04.2024 16:28 Відповісти
Першопричина цієї війни недобитий недопетроперший ***** з його недоімперськими амбіціями, а на фантомне розширення НАТО, на що ти натякаєш
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10.04.2024 15:46 Відповісти
країна в якій ще якіхось 50-60 років тому під час "Великого Стрибка" революції люди за наказом Компартії вбивали горобців бо вони були типу відповідальні за неврожаї - не може бути населена розумними людьми. Це треба сприйняти як факт, Подоляк мав рацію. Зараз там у керма якраз ті хто разом із батьками і полював на нещасних горобців)))
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10.04.2024 15:47 Відповісти
саме визначення "українська криза" вже багато про що говорить. Ніякої кризи в нас не було, і немає, окрім вторгнення вашого дружка ***** в нашу країну!
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10.04.2024 15:48 Відповісти
"В міжнародній політиці терміном «криза» зазвичай послуговуються, коли говорять про «переломну точку» в протистоянні держав, яка передує або мирному розв'язанню конфлікту, або початку воєнних дій."
Поясніть хто-небудь цій мавпі, що у нас цей період закінчився ще 10 років тому.
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10.04.2024 16:16 Відповісти
занадто розмите визначення "криза", на мою думку. Кризою можна назвати і економічний спад, і політичну неспроможность правлячої еліти, і навіть криміногенний зріст. Але, кішку потрібно називати кішкою, тобто війну - війною, навіть, якщо це деяким ****** це ріже слух. Вважаю.
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11.04.2024 23:30 Відповісти
Тому й дано окреме визначення саме для "міжнародної політичної кризи". А ще всяких-різних криз можна декілька десятків перерахувати.
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12.04.2024 08:13 Відповісти
Узкоглазые подонки думают, что они самые умные и никто в упор не догадывается, кто спонсор дикой орды
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10.04.2024 15:52 Відповісти
Не криза в Україні -косоглазі комуняки, а збройна агресія одрижки комунізма расіянської підарасії!
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10.04.2024 15:54 Відповісти
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10.04.2024 16:03 Відповісти
Вона може говорити !
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10.04.2024 16:03 Відповісти
Хитропикі китайці. Вивести з країни всі західні виробничі потужності і вони знову будуть їсти саранчу. На парасольках і плащах Дружба далеко не поїдеш.
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10.04.2024 16:03 Відповісти
дужик-тужик
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10.04.2024 16:36 Відповісти
Лихо в тому, що західні підприємці-дурні хочуть продовжувати співпрацювати з Московщиною та Китаєм.
І так буде, допоки існує ******* демократія, тобто влада продажних торгашів.
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10.04.2024 20:18 Відповісти
Вас довбнів китайський не у війні звинувачують, а у тому що ви війну називаєте "кризою" та допомагаєте агресору як економічно, для пом'якшення дії санкцій, так і контрабандою для їх обходу, і у тому що робите усе можливе аби злочинець уникнув покарання. А те що заявляє Пекін є нічим іншим як маніпуляцією, перекручуванням фактів і БРЕХНЕЮ!!!
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10.04.2024 16:09 Відповісти
Ну в таком случае и японо-китайская война, когда был оккупирован Китай тоже была КИТАЙСКИМ КРИЗИСОМ. А нападение гитлера на СССР, то был СОВЕТСКИЙ КРИЗИС. Надо в истории всё исправить в названиях , как хочет Китай.
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10.04.2024 16:22 Відповісти
Якби Китаи тільки заікнувся - на другии день рашка вже б виобувала з Украіни
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10.04.2024 16:25 Відповісти
А давайте Гетманцева та Арахімію здамо китайцям в оренду на 50 років.
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10.04.2024 16:26 Відповісти
цим хлопам і десять вистачить, аби жовтоликі здичавили...
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10.04.2024 16:50 Відповісти
Краще б ти пила саке.
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10.04.2024 16:31 Відповісти
Це п'ють японці.
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10.04.2024 16:33 Відповісти
Краще б ти пила китайське саке. Так краще?
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10.04.2024 16:44 Відповісти
я уточнив для інших, а ви як хочете.
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10.04.2024 16:46 Відповісти
ЯК ЖЕ Я ВАС НЕНАВИДЖУ!!!!!!!!
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10.04.2024 16:34 Відповісти
Эй тётка----умные гинекологи ментструацию называют кризисом! А у нас война за свободу и независимость своей страны.
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10.04.2024 16:37 Відповісти
Да деньги ваша роль и цель ,вот это и есть ваша справедливая позиция и нет ни какой разницы между рашей и шиноа
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10.04.2024 17:03 Відповісти
Пішла нax, червонопуза китайстка потвора
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10.04.2024 17:28 Відповісти
"Кончен Ин син Винипуха" новітній боєвік про кризу в китає.
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10.04.2024 17:50 Відповісти
чи варто спілкуватись з вільними людьми, як з китайцями...
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10.04.2024 18:56 Відповісти
про "об'єктивну та справедливу позицію Китаю в українсому питанні" будемо судити ми, а не китайози
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10.04.2024 19:14 Відповісти
Ви падли,вирішили жар чужими руками загрібати!
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10.04.2024 20:12 Відповісти
"Если некоторые страны действительно заботятся о мире и хотят скорейшего завершения "кризиса в Украине", они должны задуматься о ее первопричине" ну то договаривайте про первопричину. Зачем словоблудием заниматься? В чем же первопричина "кризиса"? В чем же первопричина нападения Советской России на Украину в 1918-1920 годах? НАТО ж тогда не біло. А может имперская вавка в голове российской єлиті первопричина?
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10.04.2024 22:59 Відповісти
 
 