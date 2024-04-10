"Певні країни" не мають перекладати на Китай провину за "кризу в Україні", - МЗС КНР
У МЗС Китаю закликали не перекладати на Пекін провину за війну в Україні.
Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Китай і Росія мають право на нормальну співпрацю, і така співпраця не повинна відбуватися під зовнішнім втручанням або обмеженнями. Китай не сприйме звинувачень і тиску", - зазначила вона, коментуючи заяву заступника держсекретаря США Курта Кемпбелла про те, що США вважатимуть Китай відповідальним за успіхи Росії в Україні.
Мао Нін повторила, що в українському питанні Китай "завжди займав об’єктивну та справедливу позицію" і відігравав конструктивну роль в активному просуванні мирних переговорів.
"Якщо певні країни справді піклуються про мир і хочуть якнайшвидшого завершення "кризи в Україні", вони повинні замислитися над її першопричиною та зробити щось, що справді допоможе досягти миру, а не перекладати провину на Китай", - додала вона.
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А є такі, що їдуть. І пердять від захоплення від "достіженій".
Нація яка сама постраждала від іноземного вторгнення, геноциду - зараз підтримує такі ж дії проти України. Просто кончені пі-дори. Або в даному випадку під-оркині...
Поясніть хто-небудь цій мавпі, що у нас цей період закінчився ще 10 років тому.
І так буде, допоки існує ******* демократія, тобто влада продажних торгашів.