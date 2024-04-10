"Певні країни" не мають перекладати на Китай провину за "кризу в Україні", - МЗС КНР

У МЗС Китаю закликали не перекладати на Пекін провину за війну в Україні.

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Китай і Росія мають право на нормальну співпрацю, і така співпраця не повинна відбуватися під зовнішнім втручанням або обмеженнями. Китай не сприйме звинувачень і тиску", - зазначила вона, коментуючи заяву заступника держсекретаря США Курта Кемпбелла про те, що США вважатимуть Китай відповідальним за успіхи Росії в Україні.

Мао Нін повторила, що в українському питанні Китай "завжди займав об’єктивну та справедливу позицію" і відігравав конструктивну роль в активному просуванні мирних переговорів.

"Якщо певні країни справді піклуються про мир і хочуть якнайшвидшого завершення "кризи в Україні", вони повинні замислитися над її першопричиною та зробити щось, що справді допоможе досягти миру, а не перекладати провину на Китай", - додала вона.

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