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Новини
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24 перевізників, водії яких не повернулися до України, відключили від системи "Шлях"

фура

Комісія з припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки відключила на три місяці від системи "Шлях" 24 перевізників.

Про це повідомили в Укртрансбезпеці, інформує Цензор.НЕТ.

За матеріалами Державної прикордонної служби, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

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Особи, яким було організовано виїзд за межі України як водіям автотранспорту, протягом 60 днів не повернулися до України, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.

На розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань щодо внесення даних до "Шлях". Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.

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Нагадаємо, перевізників почали відключати від системи "Шлях" за переправлення військовозобов'язаних за кордон ще у жовтні минулого року. Тоді відключили 27 перевізників. Наприкінці березня 2024 року відключили ще 34 перевізників.

Автор: 

перевезення (1008) Укртрансбезпека (158) ухилянти (898)


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Топ коментарі
+6
Тепер директор пересувного цирку як цар і Бог.
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10.04.2024 16:23
+3
А ОДА/ОВА котрі штампували "ліві" дозволи, від системи Шлях відключати не планують? Чи, як водиться - єто другоє?
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10.04.2024 15:50
+1
А як вони тоді своїми "сімейними справами" у Європі будуть займатися на свята? Як наприклад Олег Кіпер, голова одеської ОДА.
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10.04.2024 16:02
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10.04.2024 15:46 Відповісти
іди воду черпай містер переворот))) ну і вчи будову мосінки і тренуй сраку, скоро знадобиться.
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10.04.2024 15:55 Відповісти
А ОДА/ОВА котрі штампували "ліві" дозволи, від системи Шлях відключати не планують? Чи, як водиться - єто другоє?
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10.04.2024 15:50 Відповісти
А як вони тоді своїми "сімейними справами" у Європі будуть займатися на свята? Як наприклад Олег Кіпер, голова одеської ОДА.
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10.04.2024 16:02 Відповісти
а бумажка, від буданова?
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10.04.2024 16:03 Відповісти
Тепер директор пересувного цирку як цар і Бог.
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10.04.2024 16:23 Відповісти
Північна Корея по українськи.
Кріпаків у стойло!
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10.04.2024 17:46 Відповісти
Відпочинуть три місяці і будуть заробляти далі.
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11.04.2024 08:59 Відповісти
 
 