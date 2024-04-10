Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 87 окупантів та знищили 70 одиниць озброєння й військової техніки
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.
Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога на Оріхівському та Херсонському напрямках стало менше на:
- 87 окупантів;
- 70 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
- 1 танк;
- 40 одиниць авто-бронетехніки;
- 19 артилерійських систем;
- 1 БпЛА "Суперкам";
- 3 системи відеоспостереження;
- 3 станції РЕБ;
- 3 човни.
Крім того, уражено 8 польових складів боєприпасів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль