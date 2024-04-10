Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 87 окупантів та знищили 70 одиниць озброєння й військової техніки

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога на Оріхівському та Херсонському напрямках стало менше на:

87 окупантів;

70 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

1 танк;

40 одиниць авто-бронетехніки;

19 артилерійських систем;

1 БпЛА "Суперкам";

3 системи відеоспостереження;

3 станції РЕБ;

3 човни.

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Крім того, уражено 8 польових складів боєприпасів.